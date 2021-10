La suplantación de la identidad de una marca es uno de los anzuelos más efectivos de los estafadores. Las denuncias de afectados por el método delictivo llamado phishing está a la orden del día, y nadie está libre de picar porque el grado de perfección de la engañifa asombra hasta la Policía. Y una de las últimas víctimas de esta modalidad delictiva han sido los clientes de Mercadona.

Los ciberdelincuentes usan el nombre de Mercadona para captar los datos personales y bancarios de los clientes. Con el siguiente modus operandi. Un anónimo cliente recibe un correo electrónico supuestamente enviado por Mercadona. El ‘email’ cuenta con todos los detalles para hacer creer que efectivamente se trata de la cadena, con una presencia visual casi idéntica a la empleada por la marca de Juan Roig en sus estrategias de marketing digital.

Pero el verdadero atractivo reside en el texto: “Has sido elegido para participar en nuestro programa de fidelización ¡GRATIS!”. ¿Y esto que significa?

“Te llevará solo un minuto y recibirás un fantástico premio”

Solo tienes que seguir los pasos que te indican para averiguarlo. “Te llevará solo un minuto y recibirás un fantástico premio”, inciden en la primera pantalla del correo. Y la trampa comienza una vez cliques en el botón “Realiza la encuesta ahora”.

Llegados a este punto te reenviaran a otra página, otra falsa de Mercadona por supuesta, para que respondas a varias preguntas sobre los productos que hay los supermercados de la cadena. Con el supuesto propósito de recabar la valoración de los clientes solo para mejorar su oferta, al finalizar la encuesta te pedirán lo que realmente buscan los estafadores: tus datos personales.

@Mercadona me acaba de llegar esta estafa a mi correo. Aviso por si alguien más le aparece en su correo electrónico. pic.twitter.com/merdgRn1Ec — Shiro42666 (@Shiroghost42666) 24 de octubre de 2021

Solo así sabrás si has sido el afortunado que gana el premio, consistente en 90 euros para gastar en sus tiendas, y en el caso de serlo, deberás aportar un número de cuenta. Y este es el dato más jugoso para los delincuentes.

La cadena de alimentación no ha tardado en reaccionar. No es la primera vez que ante casos parecidos se ha manifestado con contundencia, que Mercadona ni organiza sorteos ni regala vales de compra. Ante esta nueva estafa, a través de su cuenta de Twitter la cadena denuncia que se “está usando nuestra marca sin autorización”. Por ello lanza una alerta: “Recomendamos que no facilites ningún dato personal ni realices ningún pago. Acaba su mensaje en un tono tranquilizador para recordar que hace todo lo posible para que impedir que vuelvan a producirse estas estadas. “Seguiremos trabajando para evitar este tipo de fraudes. Gracias por informarnos”