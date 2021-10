Janssen gana con la combinación

Los 122.700 gallegos vacunados con la monodosis recibirán el refuerzo de Moderna o Pfizer a partir del 15 de noviembre | Varios estudios avalan combinar las fórmulas

Un estudio sobre la eficacia de las vacunas publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad sitúa a Janssen como la vacuna con menores cifras de eficacia frente al COVID-19 de las cuatro autorizadas en la Unión Europea. Según este análisis, realizado a un grupo de personas de 50 a 59 años vacunadas en junio con las cuatro fórmulas, la de Moderna resultó ser la más efectiva frente a infección e infección sintomática (87% y 89%, respectivamente), seguida de Pfizer (77% y 78%), la de AstraZeneca (68% frente a ambos eventos) y Janssen (64% y un 56%, respectivamente). Mientras, la protección frente a la hospitalización supera el 95% en todas menos Janssen (86%), mientras que la defunción sigue un patrón similar, si bien solo se han podido obtener estimaciones para Moderna y Pfizer (La pauta de vacunación heteróloga (combinación de diferentes vacunas) es una apuesta consolidada deSanidad después de haberla defendido para los trabajadores esenciales de menos de 55 años que la pasada primavera recibieron un primer pinchazo de AstraZeneca. En la última actualización de la estrategia de vacunación, publicada la semana pasada, la Comisión de Salud Pública establecía que los refuerzos para los colectivos en los que están aconsejados se harán siempre con Pfizer y Moderna, incluidos aquellos vacunados en su día con AstraZeneca o Janssen.

Sanidad apostó por esta pauta de vacunación heteróloga, aunque al final dejó libertad de elección a las personas afectadas, después de que los resultados del estudio Combivavs del Instituto Carlos III (ISCIII), muy criticado por haberse realizado con la participación de solo 600 personas, demostrasen que la combinación de vacunas es altamente inmunogénica y no presenta problemas de reactogenicidad postvacunación diferentes a los ya comunicados en el uso homólogo (en solitario) de esas mismas vacunas. Hay que recordar que este ensayo se puso en marcha tras la aparición de casos raros de trombosis en personas menores de 60 años a los que se les había inoculado una primera dosis de AstraZeneca para evaluar la conveniencia de completar la pauta vacunal con la misma fórmula o con una de ARNm.

Ahora, los primeros resultados preliminares del estudio iniciado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) para evaluar la administración de dosis de refuerzo parecen corroborar el estudio español. La investigación estadounidense sugiere que esta combinación generaría una respuesta inmunitaria más férrea, ya que las vacunas basadas en un vector viral, como la de Janssen o AstraZeneca, estimulan una fuerte inmunidad celular, mientras que las vacunas de ARNm, como la de Moderna o la de Pfizer, estimulan potentes oleadas de anticuerpos, por lo que, mezclar estos diferentes tipos de vacunas, podría ampliar el tipo de respuesta inmune. Además, reduciría la confusión entre la población sobre las distintas fórmulas. Estos resultados son similares a los obtenidos por el estudio Com-CoV trial de la Universidad de Oxford (Reino Unido) realizado con la vacuna AstraZeneca.

"Dos sistemas diferentes pueden potenciar la respuesta, pero no siempre" África González - Catedrática de Inmunología de la Universidad de VIGO (UVigo)

África González, catedrática de Catedrática de Inmunología de la Universidad de VIGO (UVigo) y líder del grupo de investigación de inmunología en el Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO), explica: “Desde el punto de vista inmunológico tiene sentido que dos sistemas diferentes puedan tener un efecto potenciador de la respuesta. En un caso puede activarse el desarrollo de memoria inmunitaria frente a diversas partes del adenovirus (en el caso de la vacuna de AZ) y tras una inmunización con vacuna de ARNm (que codifica para la proteína S de la espícula), potenciamos el desarrollo de respuesta específica frente a la proteína S. Se generan gran cantidad de anticuerpos neutralizantes y se activarían de nuevo los linfocitos T y B de memoria frente a dicha proteína, que es la más importante del virus, ya que es la llave que le permita entrar en nuestras células”.

La combinación de vacunas ya se hace en el caso del ébola, para el que se administran dos distintas, y del neumococo en adultos, para el que se puede administrar una vacuna conjugada primero y otra diferente después. “En el caso del COVID ya se hace con la vacuna rusa Sputnik, que emplea dos adenovirus diferentes para la primera y segunda inyección. Esto permite que la respuesta que se genere vaya dirigida sobre todo frente a la proteína S, expresada en los dos adenovirus, y que no se enmascare la respuesta que se genera frente al propio vector viral”, dice.

Sin embargo, no se puede generalizar, advierte, ya que no todas las combinaciones tienen por qué tener mejores resultados que la pauta homóloga. “Actualmente hay pocos datos de combinación de vacunas y para las agencias regulatorias complica mucho la aprobación cuando no hay ensayos clínicos en un gran número de personas”, afirma.

“El orden de las vacunas es muy importante tenerlo en cuenta. En el estudio Com-CoV trial muestran que administrar primero la vacuna de Pfizer y después la AZ no es mejor que dos dosis de la vacuna de Pfizer. Por tanto, no todas las combinaciones pueden dar una mejor respuesta”, explica la inmunóloga, autora del libro “Inmuno Power. Conoce y fortalece tus defensas”, en el que acerca, de forma divulgativa y rigurosa, los distintos aspectos de la inmunidad.

La inmunóloga también hace un llamamiento a las personas para que se vacunen de la gripe común, cuya campaña comenzó en Galicia el lunes. “El año pasado hubo poca gripe y hay una nueva cepa circulando que podría ocasionar bastantes casos de gripe en personas no inmunizadas”, afirma.