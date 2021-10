Los expertos quitan hierro a la subvariante viral delta plus, con 35 casos en España

Fernando Simón, que había sido muy escéptico sobre la propagación de dos variantes del SARS-CoV-2 que terminaron imponiéndose en España, la alfa y la delta, advirtió el lunes que la subvariante delta plus hay que “seguirla con mucho cuidado”. “Veremos qué pasa en las próximas semanas”, dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien precisó que este descendiente de la variante delta “por ahora no está ocupando espacio”. Expertos en genética viral consideran que, de probarse que este linaje AY.4.2 tiene un 10% o un 15% más de transmisibilidad que la delta, no causaría un gran impacto. Insisten también en que las vacunas actuales siguen siendo efectivas.