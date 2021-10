A Cátedra Hijos de Rivera-UDC de Desenvolvemento Sostible impulsa o desenvolvemento de construcións de traballo sustentables para explotacións agropecuarias, informou a compañía galega nun comunicado.

O proxecto céntrase no espazo e as construcións de pequena escala que acompañan o traballo nunha parcela agrícola. Identificadas como un centro de traballo, está integrado polos servizos hixiénicos-sanitarios-administrativos-loxísticos e pola área de aparcamento. Constitúe un complemento para garantir as adecuadas condicións de hixiene para os ‘recursos humanos’, independentemente da estacionalidade das actividades e do carácter temporal ou permanente dos centros. Actúa como un filtro entre a chegada desde o exterior e o acceso á parcela de labor, composto por tres áreas, relacionadas coas necesidades do persoal, as de almacenaxe e as das instalacións.