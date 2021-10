La policía escocesa ha conseguido viralizar en redes sociales #DontBeThatGuy, su última campaña contra la violencia machista. En la mayoría de las iniciativas contra el acoso y las agresiones sexuales a las que estamos acostumbradas, se reclama a la víctima que denuncie y/o que aprenda a defenderse, con listas interminables de consejos para protegerse de posibles ataques, sea en la calle o en el propio hogar. Sin embargo, en esta nueva campaña se apela directamente a los hombres, en concreto a los varones jóvenes, a los que se invita a cuestionar sus comportamientos, aparentemente inofensivos, hacia las mujeres.

“¿Alguna vez has llamado a una chica "muñeca"? ¿Le has silbado cuando caminaba por la calle? ¿Alguna vez te has quedado mirándola fijamente en el autobús o le has dicho a tu colega "Yo le daba"? ¿Alguna vez la has piropeado y te has preguntado por qué no te daba ni las gracias? ¿Alguna vez te has colado en sus mensajes directos y se "la" has enseñado?

¿Alguna vez la has invitado a cenar y has pensado que te debía algo a cambio? ¿Alguna vez la has invitado a tres chupitos para ver si así caía? Y luego, ¿qué? ¿la has metido en un taxi borracha para llevarla a tu casa?

¿La has hecho sentir culpable? ¿La has presionado? ¿Insistido en hacer algo? Y luego te has ido sintiéndote muy macho. La mayoría de los hombres no ve un problema cuando se mira al espejo. Pero lo tenemos delante de nuestra cara. La violencia sexual empieza mucho antes de lo que piensas. No seas ese tío".

Most guys don’t look in the mirror & see a problem. But it’s staring us in the face. Sexual violence begins long before you think it does. #DontBeThatGuy pic.twitter.com/78B05S5lRk — Don't be That Guy (@ThatGuyScotland) 13 de octubre de 2021

El vídeo de poco más de un minuto pone en entredicho actitudes y comentarios repetidos hasta la saciedad, incluso aplaudidos pero no por ello correctos, que acaban violentando a las mujeres hacia quienes van dirigidos.

La campaña se ha hecho viral en redes sociales e incluye, además, una web con artículos que invitan a cuestionar roles anclados en la ficción, el modo en el que el porno condiciona nuestras relaciones sexuales o el falso 'derecho' sexual masculino, mostrando ejemplos de acoso y agresiones y, en definitiva, abordando qué pueden hacer los hombres para combatir la violencia de género.

La campaña llega al mismo tiempo que el informe de Save the Children "No es amor", en el que se advierte de que las parejas adolescentes cada vez asumen con mayor normalidad conductas machistas como el control de la pareja, la violencia emocional, física y sexual. Según la ONG, una de cada cuatro chicas entre 16 y 17 años es víctima de este tipo de violencia. Además, el informe avisa que de que a las jóvenes les cuesta identificarse como víctimas y sienten que el maltrato afecta únicamente a mujeres adultas, mientras que ellos no se ven como maltratadores y les faltan referentes masculinos.

Datos preocupantes llegan también del último Barómetro Juventud y Género 2021, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, que refleja que uno de cada cinco adolescentes y varones jovenes cree que la violencia de género no existe y que es solo un "invento ideológico". Esta cifra, destaca el documento, supone el doble del porcentaje recogido en el estudio de 2017.