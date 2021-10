Bos días! Esta é a temperatura que nos atoparemos se saímos agora á rúa!🥵



Os ventos do sur trouxeron aire moi cálido que se manterá hoxe sobre #Galicia, asi que agardamos un luns seco, con apertura de claros co avance do día e con calor ao mediodía (máximas entre 22ºC e 27ºC) pic.twitter.com/oB9FNY9DtN