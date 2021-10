Rompiendo barreras con el cine

Actores con Down, parálisis cerebral u otras diversidades funcionales de Igualarte, APAMP y otros colectivos muestran su trabajo como estrellas del celuloide en Vigo

¿Se imaginan cursar todas las asignaturas de la ESO pero no obtener el título? Esta es la premisa del cortometraje “Por ESO”que la Fundación Igualarte, Foanpas y la productora Mika estrenarán mañana en el Festival de Cine Inclusivo de Vigo. La cita será a partir de las cinco de la tarde en el MARCO con acceso libre hasta completar aforo.

En el elenco, dos protagonistas: los vigueses Eveline Fernández López y Alejandro Sierto Serrano, ambos con 25 años de edad. Para Sierto, era la primera vez que se ponía ante unas cámaras en un rodaje. “Me encantó aunque tampoco fue fácil. Cris y María me ayudaron a quitarme los nervios. Si hubiera otro corto, lo haría”, expresa convencido el joven.

“Lo que buscamos con este corto es comunicar que persona con discapacidad funcional puedan conseguir un título de la ESO. Sé que no es fácil conseguir un título. Es una injusticia que personas con necesidades funcionales pero con capacidad de afrontar un trabajo en una empresa pero que en un instituto no consigan el título. No me parece normal”, señala Alejandro Sierto.

“Las personas con diversidad necesitan un acompañamiento. En el ámbito escolar, se preparan adaptaciones curriculares y si aprueban ¿por qué no obtienen la titulación?”, añade Cristina Lago, directora de Igualarte.

“Foanpas se puso en contacto con nosotros. Tiene una comisión de diversidad funcional para alumnos con necesidades específicas. Se puso en contacto con nosotros para realizar un corto. Ellos y sus padres con una entrega absoluta, con las adaptaciones curriculares y trabajando mucho, ninguno consiguió la titulación. Nos pareció un tema estupendo para poner sobre la mesa y que generase inquietud”, explica Cristina.

“De alguna manera, añade la profesora de teatro en Igualarte y encargada de la dirección de actores en el corto, María Romano, “se está blanqueando la situación. En todo caso, alguien debería decirles que pueden cursar la ESO pero que no van a recibir la titulación o facilitarles el título”. “Lo que no puede ser”, añade, es que se estructure una especie de “trampa porque cursan la ESO y en vez de darle un título se encuentran con una orla, con algo que solo sirve para colgar en el cuarto”.

El trabajo arrancó el otoño pasado, filmando con todas las medidas COVID. “Fue todo muy accidentado”, recuerda Romano. “La producción es de Foanpas, que con una generosidad bestial nos dieron carta blanca. No obstante, guion y vestuario, más música y preparación de actores fueron de Igualarte, mientras que la parte técnica le correspondió a la productora Mika”, agrega.

Este ano, por primera vez no festival, introducimos o bloque específico de "Curtas arredor da discapacidade".

👨‍🦽 Nesta selección os actores teñen unha discapacidade real e tratan temas en torno a súa realidade.

📍 A sesión terá lugar o xoves 14 no @MARCOVigo3 con entrada libre pic.twitter.com/vSGyRHZF4W — VIIFF Festival Internacional Cine Inclusivo Vigo (@ViiffV) 6 de octubre de 2021

“Por ESO” compartirá pantalla con otros corros. “Monte Bravo” es uno de ellos. Este ha cosechado diversos premios, en Corto Gijón, Cans o la asociación redondelana Andaina. La obra la firma la directora gallega Noelia Muiño (O Pino). Explica a este diario que la inspiración la tuvo en su propia historia familiar, ya que tiene un hermano con síndrome de Down y ambos crecieron oyendo historias de la postguerra.

Su abuelo contaba el caso de un hombre de la aldea al que “le arrancaron la piel a tiras tras atarlo a un poste por haber dado cobijo a un forajido (tipo Foucellas)” o ser él un guerrillero antifranquista, señala. Este recuerdo se transformó en un hombrelobo en el corto que protagonizan dos hermanos, uno con síndrome de Down interpretado por Pablo Bledo, de 12 años de edad en el momento del rodaje.

“La grabación con él fue muy bien. Al principio, se mostraba tímido pero después era supernatural e incluso incluimos en el corto cosas que se le ocurrían a él en el rodaje. Él es el que la da la vida al corto, espero que en algún festival le den un premio por su actuación. Lo merece”, defiende Muiño.

Otra obra en competición en el Festival de Cine Inclusivo de Vigo es “Un día cualquiera”, protagonizada por Fran Díaz, vigués con parálisis cerebral y usuario de APAMP.

El fin del corto, explica su directora, Vanesa Rodríguez, es mostrar un día de Fran con las dificultades que sele presentan: “Son situaciones que le suceden y que son un poco absurdas como que le ofrezcan dinero para pagar el bus. Piensas que no puede pasar pero ocurre. Realmente la idea nació en APAMP como un corto que querían utilizar en las charlas de sensibilización en los colegios pero al final decidimos presentarlo a varios festivales”. Otras obras en competición son “Sin palabras”, “Lilith”, “Sim-patía” y “À ma place”.

Xavier Bermúdez recibe el premio honorífico

El VI Festival de Cine Inclusivo de Vigo arrancó ayer con una retrospectiva de la obra de Xavier Bermúdez (Ourense, 1951), director homenajeado en esta edición. “León y Olvido”, rodada en 2004, fue el largometraje que inauguró el festival. Tras su emisión, la actriz viguesa Marta Larralde, protagonista de esta cinta, hizo entrega del premio honorífico del festival al director ourensano, el primero que rodó una película en España protagonizada por un actor con síndrome de Down, Guillem Jiménez, fallecido hace unos meses. “León y Olvido” obtuvo once premios internacionales y tres nacionales, entre los que se encuentra el de mejor director en el Festival Internacional de Karlovy Vary.

Al acto asistieron Gonzalo Suárez, director del festival; Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta de Galicia en Vigo; Ana Laura Iglesias, diputada de Turismo y Juventud de la Diputación de Pontevedra y Abel Losada, concejal de Cultura de Vigo. Como cierre inaugural se proyectará “Olvido y León” (2020), secuela que continúa la vida de estos dos hermanos mellizos quince años después.

Formado como realizador de cortometrajes y ayudante de dirección, Xavier Bermúdez se inicia en el campo del largometraje con “Luz negra” en 1992. Esta ópera prima logra la Mención Especial del Jurado en el Festival de Alcalá de Henares. Además, la actriz Mónica Molina, una de sus protagonistas, recibe el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Gijón por su trabajo en el filme. En 1994 cofunda la productora Xamalú Filmes.