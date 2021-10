La Palma despertó ayer con un nuevo bofetón, el enésimo, del volcán de Cumbre Vieja, que ya cumple 23 días escupiendo lava casi sin cesar. Los primeros rayos del sol dieron paso a un paisaje desolador con dos lenguas de lava, ambas derivadas de la fractura ocurrida la madrugada del sábado en la cara norte del cráter. Entre el mediodía del sábado y las dos de la tarde de ayer ya había avanzado dos kilómetros y medio, sepultando gran parte del polígono industrial de Los Llanos de Aridane y los barrios de El Callejón de La Gata y las pocas casas que aún quedaban en pie en Todoque.

Una de las dos coladas pasó entre las montañas de Todoque y La Laguna en dirección al mar, aunque, al cierre de esta edición, se había ralentizado notablemente y se situaba a medio kilómetro del acantilado. La previsión es que durante las próximas horas continúe su camino hasta contactar con el agua generando así la segunda de las fajanas, esta vez a la altura de Los Celemines Viejos y a unos 600 metros al norte del delta de la playa del Guirre.

La virulencia de las explosiones que hicieron temblar los edificios del Valle de Aridane, acompañadas de un río de piedras incandescentes que se bifurcaba en varios ramales, hicieron temer desde el principio una madrugada complicada. En el barrio de La Laguna, algunos vecinos se mantenían en vela en los márgenes de la carretera para seguir la evolución de la actividad eruptiva.

Sobre las tres de la madrugada, un hombre de mediana edad sentado en la zona de carga de una furgoneta recibía la noticia de que la lava se encontraba a las puertas del Punto Limpio de Los Llanos de Aridane, y arrasaba gran parte del Polígono Industrial de El Callejón de La Gata. El barrio del mismo nombre había corrido la misma suerte: la colada que desde hace más de diez días había dado una larga tregua a una treintena de viviendas se había reactivado y sepultaba prácticamente todas las casas construidas a ambos márgenes de la carretera comarcal. Esta misma lengua, a esa hora, engullía la farmacia de Todoque y caminaba en dirección al mar.

A lo lejos, sobre la cumbre, el volcán escupía sin descanso magma. Pero el desastre que estaba generando no sería visible hasta el amanecer, cuando La Palma comprobó de primeras que Todoque había sido borrado del mapa. Si la anterior colada se llevó hace dos semanas prácticamente la mitad del barrio, la formada durante los dos últimos días terminó de enterrarlo.

Una lengua de lava se introdujo por la vaguada entre las montañas de Todoque y La Laguna. A mediodía, enormes rocas caminaban sin oposición a más de 50 metros por hora en dirección al mar, llevándose por delante decenas de plantaciones de plataneras y algunas viviendas en Cabrejas, entre un gran olor a azufre

El avance de los dos nuevos frentes también ha ampliado la superficie afectada hasta las 525 hectáreas, 28 más que el pasado sábado, y la anchura máxima de la colada del volcán de Cumbre Vieja alcanzó en la jornada de ayer los 1.520 metros. En cuanto a los datos de edificaciones afectadas, ayer no fueron actualizados y se mantienen en 1.281, de las que 1.186 han sido destruidas.

Robles garantiza militares en la isla hasta que cese la erupción

La ministra de Defensa, Margarita Robles, garantizó ayer que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el resto de las Fuerzas Armadas seguirán en La Palma “hasta el último minuto” de la erupción. Robles explicó que los efectivos no van a dejar la isla mientras se les necesite, “pase el tiempo que pase”. Agregó que el Gobierno está con los palmeros. “Y no los olvidamos. Su dolor es nuestro dolor porque España es una gran familia y cuando uno sufre, sufrimos todos”, expuso. “La Palma sabe que puede contar con nosotros. No vamos a regatear nada y estaremos con las personas que sean necesarias, los medios que sean necesarios y con las misiones que nos encomienden”.