“Es un sinsentido que no estemos dentro del sistema nacional de salud”

–Llevan años reivindicando la inclusión de la podología en el sistema nacional de salud. ¿En qué punto se encuentra esta petición?

–En marzo salió del Congreso de los Diputados un proyecto no de ley para su inclusión en el sistema nacional de salud y ahora está en las manos de los consejeros de salud de las comunidades autonómicas y del Consejo Interterritorial de Salud. Nosotros confiamos en que el informe de Sanidade sea favorable, dado que en el Congreso fue aprobado por unanimidad. Somos los únicos profesionales sanitarios que no estamos dentro de la cartera de servicios del sistema nacional de salud y es un sinsentido porque somos los especialistas que se ocupan de la salud de una parte del cuerpo, concretamente del pie y del tobillo. Una de las razones por la que mucha gente no va al podólogo con la misma regularidad con la que acude a la consulta del oculista o del odontólogo es por desconocimiento de la especialidad. Estar en el sistema nacional de salud nos dará también visibilidad.

"Solo le damos valor al pie cuando protesta"

–Este año, el Día Internacional de la Podología está dedicado al pie en el deporte. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de iniciar una actividad deportiva?

–La clave, como en todo, es la prevención. Por desgracia, lo más habitual es que la gente vaya cuando ya tienes una lesión. Cuando una persona ‘amateur’ quiere empezar a correr o a practicar un deporte es el momento de ir a un podólogo para tener un estudio biomecánico para ver como tiene su huella plantar, como pisa, cómo camina y su relación con otras estructuras del cuerpo (rodilla, cadera y espalda), y, dependiendo de la disciplina deportiva, qué tipo de calzado es el más adecuado. No es lo mismo correr en asfalto que correr por el monte. Son superficies diferentes y necesitan un calzado específico diferente. Por desgracia, solo le damos valor al pie cuando protesta, pero cuando lo hace, el dolor es agudo, limitante y diario. Todo el mundo debería hacerse una revisión de la pisada para evitar lesiones y otros problemas. Mucha patología de rodilla, de cadera y de espalda está relacionada con la pisada.

–Fueron muy críticos con una campaña de una cadena deportiva que hablaba del tipo de pisada (pronador o supinador) para comprar unas zapatillas...

–No todo se basa en si eres pronador o supinador para comprar unas zapatillas. Curiosamente todo el mundo prona el pie (inclinarlo hacia dentro) en la fase de despegue. Un dependiente, que no tiene 4 años de graduado en Podología puede hacer un diagnóstico. Es completamente ilegal. Además, puede dar un resultado que no solo es erróneo, sino que a veces puede agravar las lesiones.

–Ahora están muy de moda vestir con zapatillas deportivas. ¿Son una buena elección?

–Es común que los niños vayan siempre con zapatillas deportivas, pero no es bueno andar siempre con el mismo tipo de calzado. Al igual que el deportista tiene que llevar un calzado específico según su pies, características y el deporte que practica, el de diario es fundamental. Tan malo es andar en plano como con mucho tacón. Lo ideal es un calzado con una altura de 2 a 4 centímetros en el talón con respecto al antepié.