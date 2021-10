La Fundación Princesa de Asturias ha elaborado un amplio programa con 60 actividades culturales con motivo de la cuadragésima primera edición de los Premios Princesa de Asturias. Bajo el nombre de “Semana de los Premios”, se desarrollará entre los días 14 y 23 de octubre y arrancará con la inauguración de las instalaciones permanentes en la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, el día 14 a las 19.30 horas.

Jueves 14 de octubre

19:30 horas. Inauguración de la “LAFPABRICA. Fábrica en Premios”.

Visita guiada a las instalaciones permanentes del complejo (dos pases 19.30h y 21h):

“Marina Abramović – Performative Video Works”. Muestra de 8 obras seleccionadas por la galardonada y reunida en exclusiva para la Semana de los Premios. Trazará un recorrido por la trayectoria de la artista y los principales ejes temáticos y estéticos de su trabajo.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave de Artes y Oficios. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

“Sylva. Instalación artística”. Instalación artística de vanguardia creada en colaboración con el estudio internacional de arquitectura MAEID. También cuenta con la colaboración de ABB. Conceptualizará la importancia de la educación desarrollando un organismo vivo cuya constante evolución y crecimiento será determinado por un algoritmo, que procesa los datos de impacto de la labor de CAMFED, Campaign for Female Education.

Inscripción previa en www.fpa.es

Almacén comercial. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

“Espacio Steinem. Espacio feminista”. Se tratará de un área dedicada a repasar algunos hitos y figuras clave de la historia del movimiento feminista a partir de la trayectoria biográfica y profesional de Gloria Steinem. Los elementos expositivos se distribuirán en torno a tres ejes conceptuales: viajar, escuchar y actuar.

Inscripción previa en www.fpa.es

Antesala de Nave Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

«Exposición de trabajos de “Toma la palabra”». Selección de los trabajos realizados por estudiantes que han participado en el programa cultural para centros educativos “Toma la palabra”.

Inscripción previa en www.fpa.es

Pasillo de Nave Almacén y Plaza (en el caso de la sección “Los 7 magníficos científicos”). Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

“Espacio cuerpo y mente” Talleres y zona de desconexión. . Área que será destinada a la desconexión y la introspección, lo que conecta con la trayectoria personal y profesional y con la obra de Gloria Steinem, Marina Abramović y Emmanuel Carrère.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Taller. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Viernes 15 de octubre

11.00 horas. Espacio cuerpo y mente. "Yoga para lectores".

Tomando como base el último libro de Emmanuel Carrère, Yoga, se planteará un taller de esta disciplina en el que los participantes estarán guiados por el profesor de yoga Nuno de Oliveira, quien, a partir de las palabras del premiado, les ayudará a explorar la forma que este tiene de entender la respiración, la meditación y la filosofía de esta materia en la práctica.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Taller. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 35 personas

17.00 horas. “Espacio cuerpo y mente. Taller-concierto “Meditaciones en sonido”.

Se inspira en el denominado “Método Abramović”. A través de una serie de piezas musicales diversas, que serán interpretadas por la violinista Sabine Lohez y la pianista María Cueva, el público estará invitado a desaprender los hábitos de escucha y a adentrarse en la concentración y la “escucha profunda”. Entre las partituras que sonarán se encuentran 4’33, de John Cage; Spiegel im Spiegel de Arvo Pärt, o una selección de la Partita n.º 2 de Johann Sebastian Bach.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Taller. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo aproximado: 90 personas

20.00 horas. Cine-concierto “Mujeres reveladas".

La compositora asturiana Verónica R. Galán interpretará en directo junto al músico Javier Bejarano una banda sonora creada especialmente para la ocasión. El programa se compone de tres cortometrajes dirigidos por mujeres pioneras del séptimo arte que fueron realizados en los inicios del siglo XX: El rosario (The Rosary,1913) y Suspense (Suspense, 1913), ambas de Lois Weber, y Parábola, de Mary Ellen Bute (Parabola, 1937). Dos mujeres cineastas que representan la imagen de las profesionales olvidadas por la historia, a pesar de sus logros en el mundo del séptimo arte.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 329 personas.

21.00 horas. Espectáculo escénico "Universo Carrère".

Espectáculo escénico dirigido por la actriz y directora teatral Cris Puertas, que propondrá al espectador una inmersión en la obra de Emmanuel Carrère a través de la transformación en texto dramático de algunos pasajes significativos incluidos en sus libros más representativos (Bravura, El adversario, Limònov y Yoga). Actuarán Cris Puertas y Sandro Cordero. Al piano se situará María Cueva. Dramaturgia de José Busto y escenografía de Cristina Busto.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Cañones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 146 personas

21.30 horas. Concierto “Mujeres reveladas"

La compositora asturiana Verónica R. Galán interpretará en directo junto al músico Javier Bejarano una banda sonora creada especialmente para la ocasión. El programa se compone de tres cortometrajes dirigidos por mujeres pioneras del séptimo arte que fueron realizados en los inicios del siglo XX: El rosario (The Rosary,1913) y Suspense (Suspense, 1913), ambas de Lois Weber, y Parábola, de Mary Ellen Bute (Parabola, 1937). Dos mujeres cineastas que representan la imagen de las profesionales olvidadas por la historia, a pesar de sus logros en el mundo del séptimo arte.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Almacen. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 329 personas

22.15 horas. Espectáculo escénico "Universo Carrère".

Espectáculo escénico dirigido por la actriz y directora teatral Cris Puertas, que propondrá al espectador una inmersión en la obra de Emmanuel Carrère a través de la transformación en texto dramático de algunos pasajes significativos incluidos en sus libros más representativos (Bravura, El adversario, Limònov y Yoga). Actuarán Cris Puertas y Sandro Cordero. Al piano se situará María Cueva. Dramaturgia de José Busto y escenografía de Cristina Busto.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Cañones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 146 personas

Sábado 16 de octubre

10.00 horas. Minijuegos paralímpicos “Homenaje a Teresa Perales”.

En esta actividad, destinada preferentemente a familias, se propondrán seis pruebas que buscan acercar al público la práctica de diferentes deportes paralímpicos: baloncesto en silla de ruedas, fútbol ciegos, atletismo, tiro con arco, boccia y natación adaptada. Además, también habrá paneles explicativos de los Juegos Paralímpicos y un trivial sobre esta materia y sobre la trayectoria de Teresa Perales. El objetivo es reconocer la trayectoria de la galardonada y fomentar la inclusión y la concienciación social a través de la difusión del deporte para personas con discapacidad.

Inscripción previa en www.fpa.es

Acto accesible: lengua de signos española.

Nave Cañones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 100 personas cada hora, en cuatro tramos a las 10, las 11, las 12 y las 13 horas.

10.00 horas. Espacio cuerpo y mente. "Yoga para lectores".

Tomando como base el último libro de Emmanuel Carrère, Yoga, se planteará un taller de esta disciplina en el que los participantes estarán guiados por el profesor de yoga Nuno de Oliveira, quien, a partir de las palabras del premiado, les ayudará a explorar la forma que este tiene de entender la respiración, la meditación y la filosofía de esta materia en la práctica.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Taller. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 35 personas

11.00 horas. Espacio Steinem. "Bolsas sobre la marcha".

Se enseñará a los participantes, mayores de 8 años, a personalizar una bolsa de tela con una cita de Gloria Steinem. Esta actividad estará destinada a un público familiar y los niños deberán estar acompañados por un adulto.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Antesala del Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 20 personas (contando adultos y niños)

11.30 horas. “Espacio cuerpo y mente. “Cuerpo consciente”.

Inspirado en el libro Revolution from within, de Gloria Steinem. Estará dedicado al estudio de los factores del movimiento que permiten que cada persona encuentre nuevas maneras de comunicar a través de la expresión corporal. Será impartido por Ana Pérez de Amézaga, doctora en Pedagogía de la Expresión Corporal.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Taller. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 30 personas

12.00 horas. Espacio Steinem “Los poderes de Wonder Woman".

La revista Ms., de la que Gloria Steinem fue cofundadora, logró a través de una campaña en sus páginas, que DC Comics recuperase la versión originaria de Wonder Woman, después de haberle recortado los poderes a esta superheroína en uno de sus comics. En este taller, se propondrá a los mayores de 6 años dibujar a Wonder Woman y elegir nuevos poderes para ella. Esta actividad estará destinada a un público familiar y los niños deberán estar acompañados por un adulto.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Antesala del Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 20 personas. (contando adultos y niños)

13.00 horas. Ciclo de películas "La perspectiva de Sen". Cine-concierto Tiempos modernos.

El ciclo de cine “La perspectiva Sen”, coordinado por Armando Menéndez Viso, profesor de la Universidad de Oviedo, se articulará en torno a cuatro binomios de conceptos que nos trasladan al pensamiento del premiado: lo individual y lo colectivo, economía y ética, capacidades y libertad, justicia y sociedad. El músico César Latorre pondrá banda sonora en directo a la icónica película de Charles Chaplin. La cinta, de 1936 y en blanco y negro, se proyectará en versión original subtitulada en español y es apta para todos los públicos.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Almacen. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 329 personas

13.30 horas. Espacio cuerpo y mente. Taller-concierto "Meditaciones en sonido"

Se inspira en el denominado “Método Abramović”. A través de una serie de piezas musicales diversas, que serán interpretadas por la violinista Sabine Lohez y la pianista María Cueva, el público estará invitado a desaprender los hábitos de escucha y a adentrarse en la concentración y la “escucha profunda”. Entre las partituras que sonarán se encuentran 4’33, de John Cage; Spiegel im Spiegel de Arvo Pärt, o una selección de la Partita n.º 2 de Johann Sebastian Bach.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Taller. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo aproximado: 90 personas

16.00 horas. Minijuegos paralímpicos “Homenaje a Teresa Perales”.

En esta actividad, destinada preferentemente a familias, se propondrán seis pruebas que buscan acercar al público la práctica de diferentes deportes paralímpicos: baloncesto en silla de ruedas, fútbol ciegos, atletismo, tiro con arco, boccia y natación adaptada. Además, también habrá paneles explicativos de los Juegos Paralímpicos y un trivial sobre esta materia y sobre la trayectoria de Teresa Perales. El objetivo es reconocer la trayectoria de la galardonada y fomentar la inclusión y la concienciación social a través de la difusión del deporte para personas con discapacidad.

Inscripción previa en www.fpa.es

Acto accesible: lengua de signos española.

Nave Cañones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 100 personas cada hora, en dos pases, a las 16 y a las 17 horas.

19.00 horas. Ciclo de películas "La perspectiva Sen" Proyección de Matar a un ruiseñor.

Tomando como base esta película, arquetipo cinematográfico de la búsqueda de la justicia, el público reflexionará sobre las relaciones entre los conceptos de justicia y sociedad, ambos muy presentes en el pensamiento de Amartya Sen. La cinta, de 1962 y en blanco y negro, se proyectará en versión original subtitulada en español y es apta para todos los públicos.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Fundiciones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 96 personas

21.00 horas. Espectáculo escénico "Universo Carrère"

Espectáculo escénico dirigido por la actriz y directora teatral Cris Puertas, que propondrá al espectador una inmersión en la obra de Emmanuel Carrère a través de la transformación en texto dramático de algunos pasajes significativos incluidos en sus libros más representativos (Bravura, El adversario, Limònov y Yoga). Actuarán Cris Puertas y Sandro Cordero. Al piano se situará María Cueva. Dramaturgia de José Busto y escenografía de Cristina Busto.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Cañones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 146 personas

21.00 horas. Concierto "People have the power".

La música asturiana Mar Álvarez dirigirá un concierto en el que podrán escucharse algunas de las canciones que han acompañado al movimiento feminista y otras luchas sociales desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. El repertorio, en el que tienen cabida el rock, el pop y el soul y otros estilos de música popular, es una suerte de banda sonora de un viaje por carreteras transitadas por Gloria Steinem a lo largo de su vida.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 329 personas.

22.15 horas. Espectáculo escénico "Universo Carrère".

Espectáculo escénico dirigido por la actriz y directora teatral Cris Puertas, que propondrá al espectador una inmersión en la obra de Emmanuel Carrère a través de la transformación en texto dramático de algunos pasajes significativos incluidos en sus libros más representativos (Bravura, El adversario, Limònov y Yoga). Actuarán Cris Puertas y Sandro Cordero. Al piano se situará María Cueva. Dramaturgia de José Busto y escenografía de Cristina Busto.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Cañones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 146 personas.

Domingo 17 de octubre

10.00 horas. Minijuegos paralímpicos “Homenaje a Teresa Perales”.

En esta actividad, destinada preferentemente a familias, se propondrán seis pruebas que buscan acercar al público la práctica de diferentes deportes paralímpicos: baloncesto en silla de ruedas, fútbol ciegos, atletismo, tiro con arco, boccia y natación adaptada. Además, también habrá paneles explicativos de los Juegos Paralímpicos y un trivial sobre esta materia y sobre la trayectoria de Teresa Perales. El objetivo es reconocer la trayectoria de la galardonada y fomentar la inclusión y la concienciación social a través de la difusión del deporte para personas con discapacidad.

Inscripción previa en www.fpa.es

Acto accesible: lengua de signos española.

Nave Cañones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 100 personas cada hora, en cuatro tramos a las 10, las 11, las 12 y las 13 horas.

10.00 horas. Espacio cuerpo y mente. "Yoga para lectores".

Tomando como base el último libro de Emmanuel Carrère, Yoga, se planteará un taller de esta disciplina en el que los participantes estarán guiados por el profesor de yoga Nuno de Oliveira, quien, a partir de las palabras del premiado, les ayudará a explorar la forma que este tiene de entender la respiración, la meditación y la filosofía de esta materia en la práctica.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Taller. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 35 personas

11.00 horas. Espacio Steinem. "Bolsas sobre la marcha".

Se enseñará a los participantes, mayores de 8 años, a personalizar una bolsa de tela con una cita de Gloria Steinem. Esta actividad estará destinada a un público familiar y los niños deberán estar acompañados por un adulto.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Antesala del Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 20 personas (contando adultos y niños)

11.30 horas. “Espacio cuerpo y mente. “Cuerpo consciente”.

Inspirado en el libro Revolution from within, de Gloria Steinem. Estará dedicado al estudio de los factores del movimiento que permiten que cada persona encuentre nuevas maneras de comunicar a través de la expresión corporal. Será impartido por Ana Pérez de Amézaga, doctora en Pedagogía de la Expresión Corporal.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Taller. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 30 personas

12.00 horas. Espacio Steinem “Los poderes de Wonder Woman".

La revista Ms., de la que Gloria Steinem fue cofundadora, logró a través de una campaña en sus páginas, que DC Comics recuperase la versión originaria de Wonder Woman, después de haberle recortado los poderes a esta superheroína en uno de sus comics. En este taller, se propondrá a los mayores de 6 años dibujar a Wonder Woman y elegir nuevos poderes para ella. Esta actividad estará destinada a un público familiar y los niños deberán estar acompañados por un adulto.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Antesala del Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 20 personas. (contando adultos y niños)

12.00 horas. Ciclo de películas "La perspectiva de Sen". Cine-concierto Tiempos modernos.

El músico César Latorre pondrá banda sonora en directo a la icónica película de Charles Chaplin. La cinta, de 1936 y en blanco y negro, se proyectará en versión original subtitulada en español y es apta para todos los públicos.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Fundiciones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 96 personas

13.00 horas. Concierto. "People have the power"

La música asturiana Mar Álvarez dirigirá un concierto en el que podrán escucharse algunas de las canciones que han acompañado al movimiento feminista y otras luchas sociales desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. El repertorio, en el que tienen cabida el rock, el pop y el soul y otros estilos de música popular, es una suerte de banda sonora de un viaje por carreteras transitadas por Gloria Steinem a lo largo de su vida.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo 329 personas

13.15 horas. Espacio cuerpo y mente "Cuerpo consciente".

Inspirado en el libro Revolution from within, de Gloria Steinem. Estará dedicado al estudio de los factores del movimiento que permiten que cada persona encuentre nuevas maneras de comunicar a través de la expresión corporal. Será impartido por Ana Pérez de Amézaga, doctora en Pedagogía de la Expresión Corporal.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Taller. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 30 personas.

18.00 horas. Proyección de Ouaga girls.

Como demuestra la labor de CAMFED, Campaign for Female Education, la educación es la clave para el desarrollo social y colectivo, la puerta hacia nuevas oportunidades. Esta película narra la historia de un grupo de chicas que asiste a clases en la capital de Burkina Faso para ser mecánicas, un oficio identificado habitualmente como masculino. Ellas vencen todos los prejuicios y luchan por salir adelante en un país donde la tasa de paro entre los jóvenes alcanza el 52%. La película, de 2017 y en color, se proyectará en versión original subtitulada en español y es apta para todos los públicos. En el momento de su proyección el filme aún no habrá sido estrenado en el circuito comercial.

Inscripción previa en www.fpa.es

Acto accesible: lengua de signos española.

Nave Fundiciones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 96 personas

19.00 horas. Concierto "Enclave feminista"

Un ensemble de cuerda, piano y voz dirigido por la violista asturiana Cristina Gestido interpretará un repertorio de piezas clásicas. Se repasarán composiciones que han formado parte del corazón del feminismo, se recreará la atmósfera en la que se produjeron algunos de los logros más destacados del movimiento y se iluminará la obra de compositoras desconocidas por el gran público.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Almacen. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 329 personas

Lunes 18 de octubre

11.00 horas. Toma la palabra. "La concordia a la mesa". José Andrés y la World Central Kitchen.

José Andrés visitará una exposición de los trabajos realizados por los alumnos de ESO participantes en la sección dedicada a estos premiados del programa cultural para centros educativos “Toma la palabra”. Posteriormente mantendrá un encuentro con los escolares moderado por el periodista Arturo Téllez. Una representación de alumnos asistirá de forma presencial al acto al que el resto de los centros participantes se conectarán mediante videollamada. La actividad planteada a los estudiantes consistía en realizar una viñeta y/o comic sobre la trayectoria personal y profesional de José Andrés, la labor que realiza con WCK o sobre cómo él ha conseguido que un elemento cotidiano como la comida sea una forma de conexión entre personas, culturas y pueblos.

Acceso mediante invitación

Pasillo de Nave Almacén (para la exposición) y Nave Almacén (para el encuentro). Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

19.00 horas. Ciclo de películas "La perspectiva Sen". Proyección de Hava, Maryam, Ayesha

Tomando como base esta película, que se estrenará en Asturias durante esta actividad, se invitará al público a reflexionar sobre el binomio individual-colectivo, ambos conceptos clave del pensamiento de Amartya Sen. Las tres mujeres protagonistas de esta cinta se encuentran frente a un momento crucial en sus vidas, pero las decisiones personales que deben adoptar se ven férreamente condicionadas por el entorno social que las oprime. Recientemente, su directora, Sahraa Karimi, ha tenido que huir de Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder. La cinta, de 2019 y en color, se proyectará en versión original subtitulada en español y está pendiente de calificación por edades. En el momento de su proyección el filme aún no habrá sido estrenado en el circuito comercial.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Fundiciones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 96 personas

Martes 19 de octubre

12.00 horas. Toma la palabra. "GenerAcción". Gloria Steinem

La premiada visitará una exposición de los trabajos realizados por los alumnos de 3º y 4º de ESO y Bachillerato participantes en la sección dedicada a Gloria Steinem del programa cultural para centros educativos “Toma la palabra”. Posteriormente mantendrá un encuentro con los escolares moderado por Alejandra Moreno Álvarez, profesora de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo. Una representación de alumnos asistirá de forma presencial al acto al que el resto de los centros participantes se conectarán mediante videollamada. La actividad planteada a los estudiantes consistía en elaborar el primer número de una publicación de feminismo y derechos civiles, incluyendo un artículo con ejemplos del avance en la igualdad de derechos y otro sobre los retos del feminismo en este siglo.

Acceso mediante invitación

Pasillo de Nave Almacén (para la exposición) y Nave Almacén (para el encuentro). Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

17.00 horas. Visita de José Andrés a la Junta General del Principado de Asturias

El premiado mantendrá un encuentro con representantes políticos de la región

Acceso restringido a parlamentarios e invitados de la JGPA

Sala Constitución. Junta General del Principado de Asturias (C/Fruela, 11. Oviedo).

18.30 horas. Encuentro de Teresa Perales con el público

La galardonada mantendrá una conversación con la periodista Almudena Rivera sobre sus éxitos y su trayectoria deportiva. A través de esta, se planteará una puesta en común de los valores principales del deporte paralímpico y adaptado.

Inscripción previa en www.fpa.es

Acto accesible

Complejo Deportivo Avilés (C/Juan XXIII, 42. Avilés)

19.00 horas. Ciclo de películas "La perspectiva Sen". Proyección de Ladrón de bicicletas

Esta joya del neorrealismo retrata la lucha de un trabajador por mejorar su nivel de vida reflejando las enormes desigualdades en una Europa arrasada por la guerra. Tomando como base esta icónica cinta, se invitará al público a reflexionar sobre los conceptos de capacidades y libertad, elementos clave del pensamiento de Amartya Sen. La cinta, de 1948 y en blanco y negro, se proyectará en versión original subtitulada en español y es apta para todos los públicos.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Fundiciones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 96 personas

19.30 horas. Encuentro de Marina Abramović con el público

La galardonada mantendrá una conversación con María de Corral, comisaria, crítica de artes y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021; sobre su trayectoria profesional, las claves de su trabajo artístico y sus aspiraciones para el futuro.

Inscripción previa en www.fpa.es

Acto accesible: lengua de signos española.

Teatro Jovellanos (PAseo de Begoña, 11. Gijón)

Aforo: 700 personas

19.30 horas. Concierto "Enclave feminista"

Un ensemble de cuerda, piano y voz dirigido por la violista asturiana Cristina Gestido interpretará un repertorio de piezas clásicas. Se repasarán composiciones que han formado parte del corazón del feminismo, se recreará la atmósfera en la que se produjeron algunos de los logros más destacados del movimiento y se iluminará la obra de compositoras desconocidas por el gran público.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 329 personas

Miércoles 20 de octubre

11.00 horas. Espacio cuerpo y mente. "Yoga para lectores".

Tomando como base el último libro de Emmanuel Carrère, Yoga, se planteará un taller de esta disciplina en el que los participantes estarán guiados por el profesor de yoga Nuno de Oliveira, quien, a partir de las palabras del premiado, les ayudará a explorar la forma que este tiene de entender la respiración, la meditación y la filosofía de esta materia en la práctica.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Taller. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 35 personas

11.00 horas. Toma la palabra. "Un movimiento imparable". Teresa Perales

La premiada visitará una exposición de los trabajos realizados por los alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de ESO participantes en la sección dedicada a Teresa Perales del programa cultural para centros educativos “Toma la palabra”. Posteriormente mantendrá un encuentro con los escolares moderado por Ángeles García, exjugadora de voleibol y directora del CP Miguel de Cervantes de Gijón. Una representación de alumnos asistirá de forma presencial al acto al que el resto de los centros participantes se conectarán mediante videollamada. La actividad planteada a los estudiantes consistía en presentar en formato libre la investigación que realizaron sobre la historia de los Juegos Paralímpicos y de la trayectoria de la nadadora.

Acceso mediante invitación

Pasillo Nave Almacén (para la exposición) y Nave Almacén (para el encuentro). Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

12.30 horas. Toma la palabra. "Los 7 magníficos científicos" y "Código científico". Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner y Derrick Rossi.

Cuatro de los galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica visitarán una exposición de los trabajos realizados por los alumnos de Educación Primaria participantes en la sección dedicada a estos científicos del programa cultural para centros educativos “Toma la palabra” (Los 7 magníficos científicos). Allí se encontrará una representación de estos estudiantes. Posteriormente mantendrán un encuentro con los alumnos de la ESO participantes en la sección dedicada a estos científicos del programa cultural para centros educativos “Toma la palabra” (Código científico). Este será moderado por Amador Menéndez, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021. Una representación de alumnos asistirá de forma presencial al encuentro al que el resto de los centros participantes se conectarán mediante videollamada. En Los 7 magníficos científicos se propuso a alumnos de Educación Primaria investigar sobre las vacunas (cómo actúan y cuáles son los tipos básicos) y el trabajo aportado por cada uno de los premiados a uno de los acontecimientos más destacados de la historia de la ciencia, para plasmar la información en un dibujo. En Código Científico se pidió a los estudiantes de ESO que se convirtiesen en comunicadores para llegar al público general, explicando en un vídeo algunas de las investigaciones con las que los premiados han contribuido al avance de la ciencia.

Acceso mediante invitación

Plaza (para la exposición) y Nave Almacén (para el encuentro). Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

18.30 horas. “Yes, de Mieres”. Encuentro de José Andrés y la World Central Kitchen con el público.

José Andrés mantendrá una conversación con el periodista Juan Ramón Lucas en su ciudad natal, Mieres, sobre su trayectoria profesional y sobre su labor social. En el acto también intervendrán Nate Mook, director general de la World Central Kitchen, los cocineros asturianos Pedro Morán, Marcos Morán y Nacho Manzano, y Ferrán Adrià (quien participará de forma telemática).

Inscripción previa en www.fpa.es

Mieres Centru Cultural (C/ Jerónimo Ibrán, 8. Mieres).

Aforo: 225 personas

19.00 horas. Ciclo de películas “La perspectiva Sen”. Proyección de La ley del silencio.

Tomando como base esta película, galardonada con ocho premios Óscar, y en la que se presentan diversos dilemas morales con una eficacia magistral, se invitará al público a reflexionar sobre las relaciones entre la Economía y la ética. La cinta, de 1954 y en blanco y negro, se proyectará en versión original subtitulada en español y no está recomendada para menores de 7 años.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Fundiciones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 96 personas

19.30 horas. Encuentro de CAMFED, Campaign for Female Education, con el público.

Asistirán la directora general de la entidad, Lucy Lake, y Fiona Mavhinga, asesora ejecutiva de la división “CAMFED Association” (la red de mentoras que conforman las antiguas alumnas empoderadas por la ONG), quienes mantendrán una conversación sobre la labor de la organización con Rosa María Calaf, periodista y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021.

Inscripción previa en www.fpa.es

Acto accesible: lengua de signos española.

Teatro Palacio Valdés (C/Palacio Valdés, 3. Avilés)

Aforo: 428 personas

19.30 horas. “El tiempo de la ciencia”. Encuentro de Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner y Derrick Rossi con el público.

Los cuatro científicos mantendrán una conversación con Manuel Toharia, miembro del Jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021, sobre sus trayectorias profesionales y el desarrollo de las vacunas para la COVID-19.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo.

Aforo: 329 personas

19.30 horas. Ensayo general del XXIX Concierto Premios Princesa de Asturias

La Fundación Princesa de Asturias homenajeará a Joaquín Rodrigo con motivo del vigésimo quinto aniversario de la concesión a este del Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

Obtención de entradas en www.fpa.es

Auditorio Príncipe Felipe (Plaza del Fresno, s/n Oviedo).

Aforo:

Jueves 21 de octubre

09.30 horas. Desayuno de trabajo con Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner y Derrick Rossi.

Con miembros de la comunidad científica bioquímica y biotecnológica, interesados en conocer de primera mano el campo de trabajo de los galardonados.

Acceso mediante invitación.

Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo (C/ San Francisco, 3. Oviedo).

Aforo: 23 personas.

11.00 horas. Toma la palabra. “Aprender-Prosperar-Liderar”. CAMFED, Campaign for Female Education.

Las responsables de la organización visitarán una exposición de los trabajos realizados por los alumnos de 3º y 4º de ESO y de Bachillerato que participaron en el programa cultural para centros educativos “Toma la palabra” acercándose a CAMFED, Campaign for Female Education. Posteriormente mantendrán un encuentro con los escolares moderado por Emma Álvarez, directora del IES La Ería y docente de la ONGD Instituto para la Paz y la Cooperación. Una representación de alumnos asistirá de forma presencial al acto al que el resto de los centros participantes se conectarán mediante videollamada. Los trabajos de los estudiantes tomaron como base el proyecto de la ONG Learner Guide Program, que consigue que miles de jóvenes africanas que una vez recibieron ayuda de la organización regresen a sus comunidades para servir de guía a otras alumnas. A partir de esta idea, los alumnos asturianos adaptaron este proceso a su entorno: se les ha propuesto descubrir las necesidades y preocupaciones de sus compañeros de 1º de ESO y elaborar un plan de acción.

Acceso mediante invitación

Pasillo de Nave Almacén (para la exposición) y Nave Almacén (para el encuentro). Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

12.00 horas. Toma la palabra. “Alimentar la humanidad. Asturias Central Kitchen”. José Andrés y la World Central Kitchen.

Encuentro con alumnos de Formación Profesional de la familia de Hostelería y Turismo relacionada con Cocina, Restauración y Gastronomía, que participaron en la actividad del programa cultural para centros educativos “Toma la palabra”, dirigida a conocer el trabajo de José Andrés y la World Central Kitchen (WCK). El alumnado realizó un ejercicio de simulacro de emergencia alimentaria, en el que, poniéndose en una situación imaginaria de gran inundación en la zona de su centro educativo, prepararon un plan para organizar una cocina de emergencia para alimentar a 4.500 personas en un día.

Acceso mediante invitación

Plaza (si el tiempo lo permite). Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

18.00 horas. Encuentro de Gloria Steinem con el público.

La galardonada mantendrá una conversación con Monserrat Domínguez, directora de Contenidos de la Cadena SER, sobre su trayectoria y su experiencia personal y profesional en el movimiento feminista.

Inscripción previa en www.fpa.es y emisión en streaming

Nave Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 329 personas.

19.00 horas. Proyección de “Jartum, fuera de juego”.

La lucha por la igualdad también puede darse en un campo de fútbol. Lo demuestran un grupo de mujeres jóvenes de Jartum, que están decididas a jugar al fútbol profesional a pesar de la prohibición impuesta por el gobierno militar islámico del país. La película conecta con la lucha de Gloria Steinem en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad. La película, de 2019 y en color, se proyectará en versión original subtitulada en español y está pendiente de calificación por edades. En el momento de su proyección, el filme aún no habrá sido estrenado en el circuito comercial.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Fundiciones. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 96 personas.

20.00 horas. Conversación con Amartya Sen. Acto virtual.

El galardonado mantendrá una conversación con Marta Elvira, secretaria del jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2021, en la que abordarán las líneas principales de su pensamiento. Además, la moderadora le trasladará a Amartya Sen algunas preguntas formuladas por el público.

Emisión en streaming.

21.00 horas. Concierto "People have the power".

La música asturiana Mar Álvarez dirigirá un concierto en el que podrán escucharse algunas de las canciones que han acompañado al movimiento feminista y otras luchas sociales desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. El repertorio, en el que tienen cabida el rock, el pop y el soul y otros estilos de música popular, es una suerte de banda sonora de un viaje por carreteras transitadas por Gloria Steinem a lo largo de su vida.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 299 personas.

Sábado 23 de octubre

12.00 horas. Encuentro de Uğur Şahin y Özlem Türeci con el público.

Los galardonados mantendrán una conversación con Pedro Alonso, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2021, sobre sus trayectorias profesionales y el desarrollo de las vacunas para la COVID-19.

Inscripción previa en www.fpa.es

Nave Almacén. Fábrica de Armas de La Vega. Oviedo

Aforo: 329 personas.

12.00 horas. “La escritura y la vida”. Encuentro de Emmanuel Carrère con clubes de lectura de la Red de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias.

El galardonado mantendrá una conversación con el periodista, escritor y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021, Antonio Lucas, sobre su trayectoria profesional y las claves de su obra. Al acto asistirán miembros de los clubes de lectura de la Red de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias, que habrán leído una selección de sus obras; y miembros de otros clubes de lectura de España a través de internet.

Acceso mediante invitación e inscripción previa en www.fpa.es y emisión en streaming

Acto accesible: lengua de signos española y bucle magnético.

Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo (C/ Arturo Álvarez Buylla. Oviedo).

21.00 horas. Presentación de la última película de Emmanuel Carrère: “En un muelle de Normandía”.

El galardonado, director de esta película, presentará la cinta en la que será su segunda exhibición en España tras su estreno nacional en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Además, la película se presentó a nivel mundial en el Festival de Cannes. La cinta, de 2021 y en color, se proyectará en versión original subtitulada en español y está pendiente de calificación por edades. En el momento de su proyección, el filme aún no habrá sido estrenado en el circuito comercial.