La usuaria de Twitter Pilar León, de Carnota, ha publicado esta semana un tuit en el que el protagonista, su abuelo 'O Parrallo', se declara el mayor fan del tenista Rafa Nadal. En esta conversación que mantiene con su nieta, el hombre lamenta que, aunque le gustaría ir a verlo, ya no puede debido a su edad. "Le conozco de hace mucho tiempo y el mejor partido que ha hecho para mí fue hace poco contra Djokovic", dice.

Hola @RafaelNadal! La persona que ves en el video es mi abuelo “O Parrallo”, cumple 90 años el 20 de Octubre. Te admira! Y el mejor regalo que le puede hacer la vida, es que tú le felicites en un video. Muchísimas gracias! pic.twitter.com/C6pYVrx9yT — Pilar Leon (@pilarleon007) 4 de octubre de 2021

Un entrañable vídeo que Pilar cuelga en su perfil de Twitter con un claro destinatario y un objetivo: pedirle al tenista que felicite en vídeo a su abuelo, que cumplirá 90 años el próximo 20 de octubre: "Te admira! Y el mejor regalo que le puede hacer la vida es que tú le felicites en un vídeo", ha publicado Pilar.

Esta publicación ha enternecido a numerosos tuiteros, que no han tardado en hacer suyo el mensaje, a través de la red social del pajarito. A los numerosos perfiles anónimos que han conseguido viralizar este mensaje, con miles de reproducciones y 'me gusta', y cientos de comentarios y retuits, se ha unido gente famosa que también se vuelcan en esta causa, como el caso de los humoristas Ángel Martín, Quique Peinado o Manuel Burque, e incluso marcas comerciales como Pescanova, Chupa Chups o El Pozo. Muchos entonan el archiconocido '¡Vamos Rafa!" para lograr que el tenista manacorí recoja el guante que le lanza esta nieta y su abuelo desde la localidad gallega. De momento, no ha habido respuesta de Nadal, cuya última publicación en Twitter está dedicada a su amigo Pau Gasol que anunciaba su retirada el pasado martes.

No obstante, Rafa aún tiene margen de maniobra hasta el 20 de octubre, día del feliz acontecimiento.