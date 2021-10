Los menores españoles dedican un total de 36.500 minutos al año a Instagram, es decir, más de 608 horas al año y 100 minutos al día, según un análisis realizado por Qustodio sobre el comportamiento digital de los menores en la red social. Además, el tiempo que los jóvenes dedican a esta red social va en aumento. Un 45% más en solo un año. ¿Debemos preocuparnos? Sí. Este informe se pública tras salir a la luz investigaciones internas de Facebook (la propietaria de Instagram) que rebelan que esta red no es positiva para los más jovenes. Tras horas de entrevistas a grupos reducidos de personas, concluyeron que el 66% de las chicas tenían una experiencia negativa a la hora de compararse con otras que salían en Instagram, por un 40% de los chicos. El 52% concretaban que se trataba de una comparación relacionada con la belleza, mientras que el 32% de chicas aseguraban que si se sentían mal con su cuerpo, una visita a Instagram les hacía sentirse aún peor.

El informe concluía que estas imágenes de felicidad o belleza sobredimensionada pillan a una adolescente de bajón, “puede ser un precursor de una espiral emocional negativa, que abarca emociones desde los celos hasta la dismorfia”.

Instagram no refleja el mundo real, famosos, influencers, pero también amigos y amigas ofrecen en esta red social lo mejor de sus vidas, incluso utilizan photoshop y otras técnicas para camuflar sus defectos y aparecer más bellos.

La investigación de Qustodio recoge datos de uso entre septiembre de 2020 y 2021 en España, Reino Unido y Estados Unidos y España se sitúa así por delante de Reino Unido, donde los menores emplean un 12% más de tiempo, pasando de los 41 minutos diarios a los 46 de media en 2021. Por su parte, el tiempo de uso de la app en Estados Unidos ha experimentado una caída del 6%, pasando de los 48 a los 45 minutos diarios.

Por otro lado, el bloqueo de Instagram ha aumentado un 25%, convirtiéndose en la tercera aplicación más bloqueada por las familias a nivel global, por detrás de Tik Tok y Facebook.

Zuckerberg promete más investigaciones sobre el impacto de sus redes y hacerlas públicas

Ha necesitado varias semanas, pero finalmente Mark Zuckerberg ha roto su silencio para responder a las filtraciones de una exempleada que revelan como Facebook e Instagram alimentan los discursos de odio y tienen un impacto nocivo en la salud mental de las adolescentes. “No tiene ningún sentido”, remarcó el fundador y director ejecutivo del gigante de las redes sociales.Asimismo, prometió “realizar más investigaciones (sobre el impacto de las redes sociales) y a ponerlas a disposición del público”. El comunicado de Zuckerberg a sus empleados coincidió con la comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos de Frances Haugen, la exingeniera de Facebook que ha filtrado miles de documentos internos que prueban las malas prácticas de la compañía al ‘Wall Street Journal’. Zuckerberg niega la mayor. “Ganamos dinero con los anuncios y los anunciantes nos dicen constantemente que no quieren que sus anuncios se encuentren junto a contenido dañino o enojado. Y no conozco ninguna empresa de tecnología que se proponga crear productos que enfurezcan o depriman a la gente. Los incentivos morales, comerciales y de productos apuntan en la dirección opuesta”, explicó. “El argumento de que promovemos deliberadamente contenido que enfurece a la gente con fines de lucro es profundamente ilógico”, aseguró. El padre de Facebook no hace referencia alguna a la petición que le ha hecho el Congreso para testificar por este escándalo, pero sí insinúa algunas controvertidas propuestas para que ese organismo legisle en relación a los menores. “¿Cuál es la edad adecuada para que los adolescentes puedan utilizar los servicios de Internet? ¿Cómo deberían verificar sus edades? ¿Y cómo deberían las empresas equilibrar la privacidad de los adolescentes al tiempo que dan a los padres visibilidad de su actividad?”, se preguntó.