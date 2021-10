El comité clínico que asesora a la Xunta en la epidemia de COVID-19 adelantó a ayer su reunión para ultimar el protocolo de la “nueva normalidad”, escenario que alcanzó ayer Galicia al registrar una incidencia acumulada media en su territorio de 22,95 casos por 100.000 habitantes a 14 días, inferior al umbral de 25 casos que marca este nivel de más bajo riesgo.

Hoy se anunciarán en detalle las medidas de este nuevo protocolo, aunque ya se conoce que contemplará la recuperación, de manera progresiva, de los aforos prepandemia en cada vez más ámbitos, como los espectáculos y las actividades culturales y deportivas. Además, los locales de hostelería y ocio nocturno recuperarían los horarios de cierre que contemplan sus licencias de apertura.

La intención de la Xunta, según expresó su presidente, Alberto Núñez Feijóo, es atajar los “brotes puntuales” en cuanto se produzcan, y para ello se reforzará el rastreo y los cribados intensivos. La baja incidencia del virus permite realizar un “rastreo retrospectivo”: mientras que el rastreo habitual permite determinar los contactos estrechos de un caso determinado, el “retrorrastreo” busca averiguar quién pudo contagiar a ese individuo, indagando una semana hacia atrás. Esta práctica, realizada con éxito en países como Corea del Sur y Japón desde el inicio de la pandemia, permite atajar los brotes de raíz. En cuanto a la vigilancia, se tendrán especialmente en cuenta las llamadas realizadas al 061 y la actividad de los servicios de urgencias, un barómetro que ya se utiliza para la vigilancia de la gripe.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, señaló ayer que la situación epidemiológica de Galicia “es francamente buena”. Ayer los indicadores siguieron mejorando, con 741 casos activos de COVID-19, una cifra que no se daba desde el 11 de agosto, y un descenso contagios a 28. El número de hospitalizados aumentó por tercer día consecutivo hasta los 56, uno más. La tasa de positividad subió a un 1,3%. Ayer no se notificaron fallecimientos, por lo que la cifra de decesos permanece en 2.639.

Comesaña confirmó que la Xunta mantendrá los puntos de vacunación en el ámbito hospitalario. Estarán abiertos de lunes a sábado en horario de mañana y se podrá acudir sin cita o con autocita.

El titular de la cartera sanitaria autonómica reiteró que centrará su estrategia en “convencer” a aquellas personas que no han querido recibir la vacuna. Se llamará a los menores de 12 a 15 años que figuran como no vacunados. Será para “identificar los motivos y facilitar la vacunación”. “Y luego empezar también con los adultos”, indicó.

Comesaña reconoció que hay gente “que no quiere vacunarse”, pero aseguró que es un porcentaje “menor”. Explicó que los esfuerzos se centrarán en determinar cuántos de los 150.000 gallegos que figuran sin vacunar realmente no han recibido la vacuna. Como precisó el conselleiro y ya informó FARO, hay personas a las que se les administró la vacuna en otra autonomía en la que residen, pero de cuya situación no se tenía constancia hasta la fecha.