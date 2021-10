“No podemos convertir la cultura en ‘fast food’ porque es todo lo contrario”

Javier Peña estudió Periodismo porque le gustaba escribir. Con el tiempo descubrió que su vocación eran las novelas, no los discursos para la Xunta, y se embarcó en “Infelices” (Blackie Books), cuya publicación lo hizo un poco menos infeliz. Ahora intenta revalidar su buena acogida con “Agnes”, en la misma casa, dando un “salto”, dicen en su editorial, al thriller psicológico con personaje femenino protagonista, también periodista, eso sí. Agnes asume un reto por el sueldo de un año: encargarse de la biografía de Luis Foret, el autor de moda.

–El éxito de una primera obra parece precisar ser revalidado por el de una segunda. ¿Cómo afrontó “Agnes”? ¿Miedo, responsabilidad?

–El miedo y la responsabilidad son grandes, no solo por igualar, sino que se supone que tienes que superarlo, ir creciendo. La responsabilidad está ahí: en la primera, porque, si no funciona, no te publican más; en la segunda, porque la primera funcionó... ¡Es tan competitivo este mundo, tan brutal lo que se publica y lo difícil que lo tenemos los escritores para sobrevivir en las librerías donde cada día duran menos las novedades...!

–¿Y “Agnes” cómo va?

–El primer mes es el más duro, pero está gustando mucho y eso me anima. Me dicen que se ve por todas partes, está funcionando muy bien, pero también temo que eso ahogue pronto al libro, que se vea como viejo. Hay muchos autores que sacan un libro al año o más y a mí no me gustaría. Lo que querría es que dentro de un año “Agnes” siguiese coleando. Una de mis grandes obsesiones es que los libros duren más tiempo. Comentaba en una presentación qué va a quedar en el futuro, porque ahora vemos novelas del pasado siglo, pero qué va a quedar de lo nuestro si consumimos y tiramos: a los quince días ya no nos acordamos de las series que vimos o de los libros que leímos. A mí me preocupa ese “fast food” de la cultura. No podemos convertirla en eso; para mí es todo lo contrario. No es tan soberbio como decir que mis novelas deben permanecer, pero sí están hechas para leer en cualquier momento y ahora parece que no, que solo se pueden leer cuando está en la mesa de novedades de la librería. Eso me preocupa.

–Un personaje se pregunta de qué sirven los libros, porque, dice, ni te hacen rico ni feliz. ¿Ni feliz?

–Rico, no, desde luego, y feliz... Yo soy un infeliz permanente, no me va a curar el haber publicado libros, pero sí me da mucha satisfacción y me ha cambiado la vida para bien. Es abrumador haber conseguido tu sueño, pero se pueden ampliar, tener sueños nuevos... A nivel profesional, estos libros son lo que más satisfacción me ha dado y en ese sentido soy un poco feliz, pero no del todo porque me salgo de mi personaje.

"Hay que matizar demasiado todo el tiempo; tenemos miedo de ofender"

–Su protagonista Luis Foret sufre bloqueo del escritor. ¿A partir de cuántas horas ante el folio en blanco se diagnostica?

–Los escritores tenemos que ser apasionados por escribir y si pasan días en los que no te apetece y están procastinando, tienes un bloqueo. Recomiendo dedicarse a otra cosa porque hay que escribir cuando viene la inspiración, no forzarte. Para mí el problema del bloqueo no es antes de empezar, sino en la mitad. Es más duro. Con el otro, si no te sale ahora, te saldrá en unos meses. Si hay tantas novedades, ¿por qué tenemos que sacar 200 novelas al año? Muchas veces nos obligamos a tener una producción constante y esto no es “Stellantis Vigo”.

–No un libro al año, pero ¿cuántos al final de su carrera?

–Siempre digo que no quiero escribir más de 8 y medio, como Fellini. 8 y medio y retirarme.

“Muchas veces nos obligamos a una producción constante y esto no es Stellantis Vigo”

–Dice Agnes a su editor que el autor, Foret o Peña o X, “siempre se ficciona a sí mismo”. En “Infelices” había bastante de usted, ¿y en “Agnes”?

–El autor está siempre ficcionándose a sí mismo porque lo que conoces es lo que vives, lo que ves. Hay dos opciones: o basarte en tu vida para escribir o en la ficción –películas que has visto, libros que has leído–. Cuando te basas mucho en la ficción, al final queda todo un poco de cartón piedra y haces sentir más al lector si te basas en tu vida. Esto no quiere decir que todos tengamos que escribir autoficción, sino que coges elementos y con eso vas creando. Probablemente en “Agnes” hay tanto de Javier Peña como en “Infelices”, solo que está más disimulado. Aun así, mucha gente me dice que se nota que es mi voz.

–En la novela un personaje proclama que si no pones un emoticono o un signo de admiración al final de cada frase pareces un inspector de Hacienda. ¿Está tentado?

–No. La novela es el único sitio a salvo de momento de los emoticonos. Pero es verdad que al enviar un mensaje o comentar en las redes, si no se pone, parece que estés enfadado. Creo que hay que matizar demasiado todo el tiempo, que vivimos en un momento en que tenemos miedo de ofender todo el tiempo. No debemos ofender, pero también deberíamos saber qué ofensas son importantes y cuáles no y no inventárnoslas o la necesidad de poner un emoticono para decir “no te ofendas”.