La Xunta ya tiene el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para establecer su protocolo de ocio nocturno en dos niveles. Los jueces avalan la exigencia del certificado COVID en el más seguro de ellos, con aforos en el interior hasta el 75% y cierre a las 4 de la madrugada. Los locales que no lo pidan solo podrán ocupar el 50% del aforo interior y deberán cerrar a las tres. La decisión judicial se conoció ayer por la mañana, y este requisito, que estará vigente hasta el 23 de octubre, ha entrado en vigor a las 00.00 horas de hoy,, sábado día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

En el auto, los magistrados indican que en los locales de ocio nocturno aumenta el riesgo de transmisión del virus, pues se trata de “espacios cerrados donde se establecen contactos próximos y prolongados, con escasa renovación de aire en algunos casos”, lo que facilita el contagio por vía aérea. Añade que en estos lugares se suelen realizar “actividades en las cuales es necesaria la retirada de la mascarilla y de acciones que ocasionan una mayor generación de aerosoles, como hablar, en ocasiones, con un tono de voz mayor de lo normal o cantar”.

Alcohol e interiores

Subrayan, además, que son “espacios de socialización que favorecen la relajación de la atención necesaria para mantener las medidas individuales de prevención –uso de mascarilla y mantenimiento de la distancia de seguridad–, a lo que puede contribuir el consumo de alcohol”. Y todo ello en interiores, ya que el “contexto estacional” de la temporada otoño-invierno, advierten los jueces, limitará mucho el uso de las terrazas.

La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG recuerda que es una “evidencia científica” que la transmisión del virus entre los vacunados es “mucho menor a la de los no vacunados”, por lo que esta es una medida idónea para “evitar o limitar la transmisión de la infección, truncar la propagación de la COVID-19 e interrumpir la cadena de contagios”.

A diferencia de lo que dictaminó en agosto para la hostelería, cuando resolvió que la medida no era “idónea –ya que la vacuna no evita del todo el contagio– ni necesaria”, el TSXG acoge el criterio del Tribunal Supremo, que considera que la exhibición de cierta documentación para el acceso al interior de algunos establecimientos en que se produce una gran afluencia de personas resulta “adecuada y acorde con las exigencias derivadas de la protección de la salud, porque se refiere a locales donde la entrada es voluntaria y donde no se realizan actividades esenciales, a las que se tenga la obligación de acudir”.

De ahí que el TSXG considere que “no se puede hablar de un sacrificio desproporcionado” cuando este certificado se exige para una actividad de ocio y a un lugar de acceso voluntario.

El Sergas ve “luz al final del túnel” con menos de mil casos activos

Sanidade notificó ayer menos de mil casos activos de COVID-19, algo que no ocurría desde el 13 de agosto de 2020, en las primeras semanas de la segunda ola. Entonces había 938 y ayer 930, con la enorme diferencia de que entonces ni se habían aprobado vacunas y hoy hay 2.260.500 gallegos protegidos con pauta completa, el 92% de la población diana. Se reducen también los hospitalizados, y quedan 12 en las ucis –tres menos que la jornada anterior– y 36 en planta –también tres menos–. A la vista de estos datos, el gerente del Sergas, José Flores, dijo ayer que la evolución epidemiológica da “aliento para ver la luz al final del túnel”, pero indicó que las mascarillas seguirán siendo obligatorias en interiores y que esta será la última medida que se retirará. No se registraron fallecidos, por lo que la cifra total de decesos sigue siendo de 2.638.

Feijóo lamenta que no esté vigente en toda España

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se felicitó ayer por el aval del TSXG a la exigencia del certificado COVID en el nivel más seguro del ocio nocturno, a la vez que lamentó que no estuviera vigente en toda España ya el pasado verano. “Si lo hubiésemos tenido en toda España, si hubiésemos tenido una ley que lo amparase como la tienen Portugal, Francia, Italia y otros países de la UE, hubiésemos tenido muchos más ingresos durante la época turística”, dijo Feijóo. “Lamentablemente, el Gobierno central decidió no legislar, nosotros decidimos hacerlo y al final hemos obtenido el respaldo del Tribunal Supremo y esta mañana [por ayer] del TSXG”, añadió. Según Feijóo, el uso de este certificado en julio y agosto hubiese evitado el cierre de hoteles, cafeterías y restaurantes y hoy Galicia y España tendrían “muchas más divisas y muchos más ingresos”. En la misma línea, Ana Pastor, exministra de Sanidad y diputada gallega del PP criticó los “bandazos” del Gobierno y la inexistencia de una “ley de pandemias”. “Si tuviéramos una nueva pandemia estaríamos en las mismas condiciones”, manifestó.