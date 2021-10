No entiendo al gobierno en Madrid, permiten los conciertos a toda capacidad, + venden alcohol, y pretenden que la gente se quede sentada? Y si se levantaban y no obedecían iban a cortar la musica! Whatt 🙄🤦🏻‍♂️



Dato: Mi concierto no es de musica clásica! Es de PERREAR HASTA ABAJO