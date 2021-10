Hacía más de un año que Galicia no tenía menos de mil casos de COVID activos. Fue el 13 de agosto de 2020, cuando la comunidad registraba 938. A día de hoy, son 930, pero con tres grandes diferencias que indican que la situación es mucho mejor ahora: de aquella el sistema sanitario no tenía la capacidad diagnóstica de ahora, la vacunación era un quimera y estaba creciendo la segunda ola del coronavirus. En este arranque de octubre, por el contrario, todo apunta a que, si no hay giros bruscos de guion en forma de nuevas variantes o pérdida de inmunidad, la pandemia quedará atrás.

Otro dato que corrobora estas buenas perspectivas es el de la incidencia acumulada. Cuando se creó el semáforo de riesgo a partir de este criterio, se sitúo en menos de 24 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días la llamada "nueva normalidad". Pues bien, Galicia está hoy en 29,7 casos y en 10,10 a siete días, lo que apunta que en próximos días acompañará a Asturias en ese rango. Incluso en el grupo de edad no vacuno, los menos de 11 años, la incidencia sigue cayendo, aunque sigue multiplicando a la media, con casi 83 casos por 100.000 habitantes a 14 días.

En este contexto, la Xunta se presta a avanzar en la ampliación de aforos y en la retirada de restricciones. Con un ojo, eso sí, en lo que decida el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre el uso del certificado COVID, una resolución que marcará el camino a seguir en la desescalada de otras actividades. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que se tomarán medidas para profundizar la apertura aunque, eso sí, advirtió de que las mascarillas y las distancias de seguridad seguirán vigentes todavía durante un tiempo indeterminado.

Según los datos actualizados por la Consellería de Sanidade este viernes con registros hasta las 18,00 del jueves, también mejora la situación en los hospitales con 48 ingresados, ya que descienden a 12 las personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos --tres menos-- y bajan a 36 las hospitalizadas en otras unidades de hospitalización --tres menos--, mientras que 882 pacientes permanecen en seguimiento domiciliario.

Los 930 casos activos citados antes suponen 76 menos que el día anterior, al haber más altas (115) que contagios (40), a lo que se añade un fallecimiento.

Evolución por áreas

Las infecciones activas han descendido en las siete áreas sanitarias, con la de Lugo a la cabeza (-21), seguida de Vigo (-16), A Coruña y Cee (-12), Ourense (-11), Santiago y Barbanza (-10), Pontevedra y O Salnés (-4) y Ferrol (-2). De este modo, con más casos activos continúa el área de A Coruña y Cee, con 209; seguida de la de Vigo, con 198; Lugo, con 169; Ourense, con 150; Santiago y Barbanza, con 112; Pontevedra y O Salnés, con 69, y la de Ferrol sigue a la cola, con 23.

Los nuevos contagios de Covid-19 aumentan a 40 en el conjunto de Galicia, que implican 18 más que los 22 de la jornada anterior; tras arrancar la semana con 33, bajar a 29 el martes y aumentar a 40 el miércoles.

Así, los contagiados de coronavirus en Galicia desde el inicio de esta pandemia ascienden a 182.272, de los que 43.052 corresponden al área de A Coruña y Cee; 37.618, a la de Vigo; 26.940, a la de Santiago y Barbanza; 21.708, a la de Ourense; 21.422, a la de Pontevedra y O Salnés; 19.911, a la de Lugo; y 11.621, a la de Ferrol.

En cuanto a la tasa de positividad de las pruebas PCR --número de infecciones detectadas cada 100 test-- ha aumentando a un 1,9 por ciento tras caer a un 0,5% el jueves; después de situarse en un 0,8% el día anterior y en un 0,95% el martes tras iniciar la semana con un uno por ciento. No obstante, sigue por debajo del 5% que la OMS determina como umbral para considerar controlada la pandemia.

Las personas fallecidas diagnosticadas con Covid-19 desde el inicio de esta crisis sanitaria aumentan a 2.638, después de notificar este jueves la Consellería de Sanidade una nueva víctima. En concreto, Sanidade informó de la muerte de un varón de 93 años que se encontraba hospitalizado en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y tenía patologías previas. Mientras, 178.738 personas diagnosticadas con este coronavirus se han curado en el conjunto de Galicia desde el comienzo de la pandemia, 115 más que las contabilizadas hasta la jornada pasada.