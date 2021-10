Galicia ampliará los aforos en interiores para acariciar ya la “nueva normalidad”

Feijóo cambia el foco a los “brotes esporádicos” y augura que mascarilla y distancia “seguirán al menos unos meses”

Los aforos se ampliarán la próxima semana, según avanzó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Galicia se suma así a los anuncios realizados por un buen número de dirigentes autonómicos en los últimos días, que han eliminado restricciones para acariciar ya la llamada “nueva normalidad”. Y si hay una comunidad con credenciales epidemiológicos y sanitarios para ello es la gallega, con un 91,2% de vacunados sobre la población diana y 29 de incidencia a 14 días, dato que solo mejora Asturias, con 17. Eso sí, “la mascarilla y la distancia van a seguir en los próximos meses como mínimo”, advirtió Núñez Feijóo.

La Dirección Xeral de Saúde Pública prepara un documento que contempla cambiar la metodología con la que se abordará la epidemia de COVID-19, ahora en franca remisión. “Se irá dejando de medir la incidencia a 7 y 14 días”, y los esfuerzos se centrarán en “cómo tratar los brotes esporádicos que surjan en el territorio”, explicó Feijóo. Esta propuesta será sometida al criterio del comité clínico, que previsiblemente se reunirá el próximo martes.

Sin dar cifras concretas, sí adelantó que se ampliará el aforo en los espacios interiores, actualmente en el 75%, y no solo de la hostelería, sino también de centros de actividades culturales, gimnasios y locales de ocio. “Lo lógico es consensuar un levantamiento de restricciones en un entorno que se vea prudente y con la máxima cautela; los aforos se van a ampliar”, aseguró.

Feijóo recordó que la Xunta está pendiente de recibir el visto bueno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para el protocolo del ocio nocturno, con dos niveles de seguridad que podrían entrar en vigor ya este fin de semana. En el nivel 2 el aforo, con exigencia de certificado COVID, se incrementa al 75% en el interior y al 100% en la terraza y se podrá cerrar a las 4 de la madrugada. “Si el TSXG habilita el certificado, iremos mucho más rápido”, apuntó.

Preguntado por la situación de los colegios y si se está rebajando la información sobre los brotes en la comunidad escolar –el pasado curso se informaba diariamente de los casos y se especificaba en qué centros, mientras que ahora se facilita un solo boletín semanal, y sin desglose por colegios–, Feijóo respondió no existe tal “intención” por parte de la Xunta, y aseguró que “cuando se produce un brote” en un centro las familias son informadas y reciben el aviso “de forma rápida”. “El año pasado no había vacunas, ni para docentes ni para alumnos. Este año están vacunados el 99% de docentes y de los alumnos de más de 12 años. Puede haber un brote, normal entre no vacunados, pero la situación es absolutamente distinta”, señaló.

Las comunidades autónomas han realizado una cascada de anuncios en la última semana para avanzar la eliminación casi total de restricciones. En varias de ellas quedará la distancia de 1,5 metros y la mascarilla como únicas medidas. La última ha sido Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que los aforos en todos los sectores de actividad económica o social, tanto en el interior como en el exterior, pasarán a estar a partir del lunes “a un paso de seguir como antes de la pandemia”. Navarra y Extremadura han dado también pasos similares. La Comunidad Valenciana eliminará el 9 de octubre las restricciones de horarios y aforos. Y Andalucía disfruta ya del 100% de aforo en cines, teatros, auditorios, conciertos y en lugares de culto en zonas con nivel 1.

Cataluña queda como la comunidad más lenta en la desescalada, al prorrogar hasta el 8 de octubre casi todas las restricciones.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, volvió a pedir ayer, durante la presentación del festival Underfest, que Galicia adoptase el modelo madrileño de restricciones en el ámbito de las actividades culturales, argumentando que la incidencia acumulada de Madrid –actualmente 64 casos por 100.000 habitantes a 14 días– es muy superior a la de Galicia, que registra 29.