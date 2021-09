Galicia prevé poner en marcha una nueva metodología para medir la incidencia del COVID-19 en la comunidad, que se centrará en cómo abordar los brotes esporádicos y servirá para tomar decisiones sobre restricciones y aforos, que "probablemente" serán ampliados la próxima semana.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal de su Ejecutivo, indicando que lo más probable es que el comité clínico vaya abandonando el criterio de la incidencia acumulada tanto a 14 como a 7 días por cada cien mil habitantes para tomar decisiones en la lucha contra la pandemia.

En su intervención ha explicado que estos indicadores están "planos", con una incidencia de 32 casos a 14 días y de 10,9 a 7 días, lo que unido a un porcentaje de población con pauta completa de la vacuna del 91,2 % coloca a Galicia en la "segunda mejor" situación desde el inicio de la pandemia, tras el verano de 2020.

Galicia registra este jueves 1.006 casos activos, la menor cifra desde el 12 de agosto de 2020, hace trece meses y medio, la última vez que la comunidad tuvo menos de mil infectados por esta enfermedad.

Está previsto que este fin de semana entre en vigor la relajación de medidas en el ocio nocturno a la espera de la autorización judicial para el control de acceso mediante el uso del certificado covid-19.

De este modo, ha señalado Feijóo, el comité clínico de la próxima semana abordará la nueva forma de relajar las restricciones, si bien ha recordado que "la mascarilla y la distancia van a seguir en los próximos meses como mínimo".

En cualquier caso, ha destacado que "todo parece indicar que los aforos se van a ampliar la próxima semana", si bien ha incidido en que ya son superiores en muchos casos a la mayoría de comunidades.

En la actualidad son del 100 % en terrazas, "lo cual hace difícil ampliarlos", ha señalado, mientras que en interiores son del 75 %, por lo que habrá que ver "cómo se pueden aumentar". "No renunciamos a tener más del 75 % en los próximos días", ha dicho.

Esta ampliación tendría efecto en todas las actividades sujetas a la limitación de aforos, no solamente a la hostelería, ha aclarado, lo que incluye espectáculos, gimnasios, u otras actividades.

"Toca un planteamiento de prudencia y de ambición", ha señalado Núñez Feijóo, que ha pedido esperar al pronunciamiento del TSXG sobre la posibilidad de pedir el certificado covid en algunas actividades, ya que si es aceptada la relajación en las restricciones puede ser "mucho más rápida".

El presidente gallego ha advertido, en cualquier caso, de la posibilidad del impacto de brotes localizados en alguna localidad o territorio, lo que impactaría en los distintos sectores de esa zona, una eventualidad que hay que tener prevista.

Durante su intervención también ha aludido a la situación en los centros educativos y que "tiene poco que ver" con la del curso pasado.

"El año pasado no había vacunas, ni para docentes ni para alumnos. Este año están vacunados el 99 % de docentes y de los alumnos de más de 12 años. Puede haber un brote, normal entre no vacunados, pero la situación es absolutamente distinta", ha señalado.

Preguntado por si es partidario de vacunar a los menores de 12 años ha dicho que ni es médico ni autoridad sanitaria por lo que ha optado por no pronunciarse. En cualquier caso ha indicado que no hay una opinión definida porque no hay datos suficientemente contrastados en el mundo científico para decir con determinación si hay que vacunar a ese grupo o no.