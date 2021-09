Situaciones de crisis como la pandemia del COVID-19 colocan al sujeto moderno en una encrucijada, obligándole a elegir entre conservar su libertad individual, sobre la que se edifica su identidad, y renunciar a ella en pro de un fin que va más allá de sí mismo como ser independiente, como es superar la pandemia. José Durán, sociólogo de la Universidad de Vigo (UVigo), indaga en las paradojas de la identidad del individuo del nuevo milenio, la forma que tiene de comprenderse a sí mismo y de comprender también su entorno social, y que hacen que tenga la sensación de estar al mismo tiempo liberado y oprimido en “La integración del sujeto moderno: entre la liberación y la inclusión. Un relato de arraigos y desarraigos” (Dykinson).

El sociólogo realiza este análisis a través de un recorrido por las instituciones de la familia y la educación, que son las que transmiten valores y socializan; y las del trabajo y el consumo, en las que el individuo produce y consume. Según Durán, hasta la década de los 80 del pasado siglo, la integración en estas instituciones era condición necesaria para que los individuos alcanzasen un determinado grado de autonomía e independencia, lo que suponía trascender su propia individualidad. Sin embargo ahora son esas mismas instituciones las que invitan a los sujetos a ser independientes y autónomos sin otros requerimientos que los de su propia libertad y autonomía.

“Tanto sujetos como instituciones nos llaman, y nos sentimos llamados, a buscarnos a nosotros mismos, lo que nos crea una sensación de libertad, pero al mismo tiempo también de angustia cuando no logramos lo que pretendíamos”, dice.

Esta paradoja tiene su reflejo en la pandemia. “Si estas instituciones han construido como sujetos que nos comprendemos sin demasiados vínculos con los demás, llamados a liberarnos de todo condicionamiento, toda limitación a esta libertad es vista como una imposición y como un freno. Ahora bien, todo deseo de liberación sin un marco integrador que lo exprese resulta vacío y carente de sentido, se convierte en una mera libertad de acción y no para la acción. Todo lo cual conduce a numerosas inseguridades, que llevan a los sujetos a dudar de sí mismos”, explica. La prueba de esto es, añade, que los libros de autoayuda no dejan de batir records de ventas, más si cabe durante la pandemia.

Este deseo de liberación de toda herencia anterior conlleva también una creciente separación entre generaciones. Según el sociólogo, se habría pasado de la ruptura generacional, propia de los años 70 y 80, a la separación entre generaciones. ¿Qué supone esto? Según Durán, que no haya “demasiado mal rollo” entre padres e hijos, es decir, que no haya oposición, pero que tampoco tengan demasiados territorios de encuentro. “Estamos en la lógica de la separación entre las generaciones porque no hay transmisión de valores entre una y otra generación, que no sean los de una pretendida tolerancia y respeto, que desemboca en que los miembros de cada generación, especialmente de las más jóvenes, prefieran habitar sus propios mundos de vida, algunas veces con el desconcierto de sus mayores”, explica

Esta desconexión comporta que nadie se sienta deudor, ni tampoco con derecho a cobrar ninguna deuda, cuando cada uno se cree sujeto autónomo y soberano. “Pretendemos ser leves, ir ligeros de equipaje, lo que crea mucho sufrimiento, porque cada uno tiene que recomponer cada día su personalidad para ponerse al día y no ser menos. La gente nunca ha estado tan orgullosa de sí misma, y, sin embargo, nunca ha ido tanto al psicólogo ni ha tomado tantos ansiolíticos”, dice.

En la última parte del libro, propone cómo afrontar y salir de estas contradicciones, sabiendo que toda liberación resultará vacía sin ninguna integración que le otorgue algún sentido, al remitirse a su propia voluntad liberadora, pero, asimismo, toda integración que no contemple salidas liberadoras resultará opresora.