El volcán de la isla de la Palma tomó, tras reactivarse el pasado lunes por la tarde, la apariencia de una estructura volcánica hawaiana en su destructivo avance hacia el litoral de Tazacorte. La expulsión por el salidero que está localizado debajo del cono principal de una enorme cantidad de magma amarillento, mucho más fluido que el que se vio en las jornadas anteriores, transformó ayer la zona en la típica imagen de las erupciones que se dan en las islas del Pacífico: ríos incandescentes que se desplazaban a ras de tierra y sin sobresaltos.

La degradación de color que ha experimentado el magma que sale de las entrañas del volcán –del rojo intenso de los primeros momentos de erupción, al naranja que dominó muchas veladas y a este amarillo– está asociada con la profundidad desde la que fluye este material magmático. La lava avanza con rumbo a Los Guirres, el punto de la costa por la presumiblemente saldrá, si es que finalmente se produce la unión entre la lava y el mar, arransando sin piedad extensiones agrarias, principalmente explotaciones plataneras, y viviendas. En las últimas horas, por ejemplo, esta riada se llevó por delante la llamada Casa de los Cocq, un inmueble que había sobrevivido aislado a esta catástrofe entre dos grandes lenguas de lava. A falta de que se haga oficial un nuevo parte, el monstruo de fuego se ha llevado por delante al menos 258 hectáreas, 686 edificaciones y 22 kilómetros de carreteras.

El magma que brotó ayer llegaba a la superficie en cantidades superiores a las jornadas anteriores y en un estado líquido menos viscoso que en los días precedentes. Su salida a chorros y a poca altura (nunca superan los 150 metros) es lo genera el efecto de erupción hawaiano, frente al tipo estromboliano (mayor explosividad y lava pastosa y más lenta) que predominó la pasada semana. Las mediciones termográficas anotadas por los expertos arrojaron unas temperaturas que oscilaban entre los 1.000 y 1.030 grados centígrados.

“Estos ríos de lava han remontando las estructuras volcánicas que se originaron antes del parón del pasado lunes e incluso ensancharon la colada” precisa Stavros Meletlidis, geólogo adscrito al Instituto Geógrafo Nacional (IGN) en relación a la evolución de una crisis eruptiva que en la mañana de ayer debordó alguna que otra situación de emergencia que se pudo solventar sobre la marcha sin la necesidad de que se produjeran ingresos hospitalarios.

Una de esas primeras incidencias se desbordó en cuanto la lava invadió una zona de invernaderos y se mezcló con productos fertilizantes (compuestos por amoniaco y tricloruro de boro). La quema de plásticos y fertilizantes causó una nube tóxica que obligó a actuar a los recursos de la Unidad de Riesgos Químicos de la UME.

El equipo científico que sigue la erupción asegura que, desde que el lunes despertó de sus casi doce horas de descanso, el nuevo volcán de la Cumbre Vieja está emitiendo lava un a ritmo desconocido en todos los días previos. Y además es diferente, procede de puntos más profundos y calientes del subsuelo. En su descenso, se desliza rápida sobre las dos coladas anteriores, una pista de 258 hectáreas de terreno de rocas incandescentes, libre ya de obstáculos, que facilita su avance. Ha arrasado lo poco que quedaba del pueblo de Todoque, como el colegio, pero se ha topado con la montaña del mismo nombre que se levanta a la salida de la población y que interrumpe por ahora su curso hacia el mar. Mientras ese tapón natural lo frena, la colada crece a lo alto y ancho: su frente supera los 500 metros y su altura llega a 50 metros en algunos puntos, con espesores medios de ente 8 y 12.

Los vulcanólogos creen que terminará sorteando la montaña, por el norte o por el sur: desde ahí, se precipitará por un talud que facilitará su llegada al mar. ¿Cuándo se va a producir? Esa es la pregunta que más se repite en los últimos días tras varias predicciones fallidas. Los vulcanólogos aún no ponen ni fecha y ni hora.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer una ayuda de emergencia de 10,5 millones de euros para que el Gobierno canario compre viviendas para las familias afectadas, además de enseres y equipamientos para los pisos en aquellos casos con especiales dificultades económicas.

El volcán se convierte en el principal foco emisor de azufre del planeta

La altura que alcanza la expulsión de SO2 en Cumbre Vieja evita la contaminación ambiental

El volcán de La Palma es, por el momento, el principal foco emisor de dióxido de azufre de todo el mundo. Con las más de 10.000 toneladas de SO2 que está expulsando diariamente a la atmósfera, el volcán dobla las emisiones de la industria más contaminante del planeta, la de extracción de metales de la ciudad rusa de Norilsk. Este lugar en de la costa ártica, donde se localizan los más importantes yacimientos de níquel y paladio del mundo, emite anualmente 1.833 kilotoneladas de dióxido de azufre, lo que supone unas 5.021 toneladas al día. La diferencia, sin embargo, no supone mayor daño medioambiental. Al contrario de lo que ocurre con las fábricas rusas, las emisiones del volcán son prácticamente inocuas dada la altura en la que discurren. El volcán de Cumbre Vieja está expulsando estos gases a entre cuatro y cinco kilómetros de altura, depositándolos en las capas medias de la atmósfera. Esto ha permitido que, por ahora, las concentraciones de azufre no se hayan notado en ninguna de las estaciones de vigilancia que se encuentran repartidas por el Archipiélago, ni tampoco estén afectando directamente a la salud de la población. “La diferencia es que la erupción inyecta el gas a niveles más altos (de 3.000 o 4.000 metros) y la industria lo hace a muchos menos metros”, explica el vulcanólogo Stavros Meletlidis, del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que indica que tampoco es comparable en magnitud. Además, como señala, es difícil ahora mismo medir con exactitud las emisiones que está generando el cono volcánico y puede haber un gran margen de error. También lo defiende así Natalia Prats, investigadora del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que, pese a estas altas concentraciones de azufre que emite continuamente el volcán, no es comparable con la de una actividad industrial, dado que esta última obliga a estar en continua exposición con este gas tóxico. Y es que, el problema de la industria es que una alta exposición prolongada es difícilmente mitigable, mientras que en el caso del volcán, se pueden tomar medidas de protección en el caso de que llegara a la ciudadanía, como reducir las actividades al aire libre o realizar una evacuación preventiva.