Unos 160.000 gallegos en edad de vacunarse contra el COVID no lo han hecho y, parece que la mayoría no debe de tener mucha intención de hacerlo. Pero, aunque la comunidad tiene unas tasas de inmunización de las más elevadas del Estado, la Xunta no ceja en su empeño y pretende seguir arañando puntos porcentuales. Para ello ha lanzado dos iniciativas: por una lado se ha abierto la petición citas a través de WhatsApp al número 981 21 59 30 (sí, aunque parezca un fijo, funciona), por otro mantiene puntos de vacunación a los que los interesados pueden acudir sin cita previa.

Entre mañana, sábado 25, y el próximo jueves, día 30 de septiembre, en un total de 15 localizaciones se administrarán las inyecciones. En la mayoría de áreas sanitarias se hanc errado los vacunódromos y el proceso se traslada a los hospitales. Estos son los lugares, fechas y horas en cada área sanitaria:

Vigo: Hospital Álvaro Cunqueiro. Del 25 al 30 de septiembre y de 9:00 a 21:00.

Hospital Álvaro Cunqueiro. Del 25 al 30 de septiembre y de 9:00 a 21:00. Pontevedra y O Salnés: Fexdega (Vilagarcía) y Recinto Ferial de Pontevedra. Del 25 al 30 de septiembre y de 9:00 a 21:00.

Fexdega (Vilagarcía) y Recinto Ferial de Pontevedra. Del 25 al 30 de septiembre y de 9:00 a 21:00. Ourense, Verín y O Barco: Hospital Universitario de Ourense, Hospital Público de Verín y Hospital Público de O Barco. Del 25 al 30 de septiembre y de 9:00 a 21:00.

Hospital Universitario de Ourense, Hospital Público de Verín y Hospital Público de O Barco. Del 25 al 30 de septiembre y de 9:00 a 21:00. Santiago y O Barbanza: Hospital Clínico Universitario de Santiago y Hospital Público de O Barbanza. Del 25 al 30 de septiembre y de 9:00 a 21:00.

Hospital Clínico Universitario de Santiago y Hospital Público de O Barbanza. Del 25 al 30 de septiembre y de 9:00 a 21:00. A Coruña y Cee: Recinto Ferial de A Coruña, 25 de septiembre de 9:00 a 21:00.

Hospital de Oza, del 26 al 30 de septiembre, de 9:00 a 21:00.

Hospital Virxe da Xunqueira de Cee: 25 y 26 de septiembre, de 9:00 a 14:00. Los 27, 28, 29 y 30 de septiembre, de 15:00 a 20:00.

Lugo, A Mariña y Monforte: Hospital Lucus Augusti y Hospital de A Mariña. Del 25 al 30 de septiembre y de 9:00 a 21:00.

IES Río Cabe de Monforte (25 de septiembre de 9:00 a 21:00 y Hospital de Monforte, del 26 al 30, de 9:00 a 21:00).