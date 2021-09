Será su V edición y podrá seguirse presencialmente, en el Auditorio Mar de Vigo, o vía streaming. El Foro de Educación de FARO empezará mañana, viernes día 24, por la tarde y continuará a lo largo de la jornada del sábado. A las 17.30 horas de mañana comenzarán los talleres prácticos: ocho sesiones simultáneas en distintas salas del auditorio (algunos pueden seguirse también por streaming, consultar entradas y acceso a talleres en www.faroimpulsa.es). A las 19.00 horas terminarán estas primeras sesiones prácticas de esta V edición del Foro educativo que cada año organiza el diario decano y que se consolida como el mayor evento educativo de Galicia, combinando conferencias de expertos internacionales y sesiones prácticas para docentes y familias.

A las 19.15 horas de mañana, una vez terminados los talleres, tendrá lugar la inauguración oficial del foro y a las 19.45 horas será el turno de la conferencia inaugural del evento, a cargo este año del cirujano, conferenciante y escritor Mario Alonso Puig. Este especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y ‘fellow’ en Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard es conferenciante y autor de libros como “Vivir es un asunto urgente” o “Resetea tu mente”. Su conferencia se titula: “La importancia del aula como espacio de posibilidad; cuidarse para cuidar”.

Los talleres, la apertura oficial y la conferencia inaugural serán los contenidos de la primera jornada de este V Foro de Educación. El foro continuará el sábado y la primera conferencia, también en el Auditorio principal, correrá a cargo de Chema Lázaro, a las 09.00 horas de la mañana: “Posibilidades de la Neurodidáctica”. Chema Lázaro es maestro de Educación Primaria, experto en Neurodidáctica, Premio Nacional de Educación y cofundador de Niuco. Expresa Lázaro que equivocarse “es el principio de aprender”. “Curiosidad y sorpresa son las emociones más potentes, el cerebro está hecho para sentir placer y todo el mundo recuerda a ese profesor que le hacía vibrar en las clases”.

Continuará a las 10.15 horas Begoña Ibarrola, psicóloga y escritora de cuentos y libros infantiles y juveniles, con más de 20 años de experiencia en Educación Emocional y Neurociencia. Ibarrola expresa que las emociones son “pegamento para los recuerdos” y “la mayor puerta de acceso a la memoria”. “Educación Emocional, una asignatura pendiente”, se titula su conferencia.

Ricardo Moreno se encargará de la ponencia de las 12.00 horas, titulada “Los límites de la educación”. Ricardo Moreno, profesor de matemáticas, doctor en filosofía y profesor asociado en la UCM, considera que las posibilidades de la educación también tienen un límite, y si se suprime se acaba con la educación. La tesis de la charla es la siguiente: El fracaso de la educación en España consiste en que no se han aceptado los límites de la educación, con lo cual se ha acabado con la educación.

Ya a las 13.15 horas, como última cita de la mañana, será el turno de David Bueno, doctor en Biología, director de la Cátedra de Neuroeducación UB-EDU1st y profesor e investigador de la UB, con un trabajo centrado en la genética del desarrollo y la neurociencia, y en su relación con el comportamiento, especialmente en los procesos de aprendizaje. Su ponencia se titula: “Aprender de la incertidumbre, una visión desde la neurociencia educativa”.

Tras estas cuatro intervenciones llegará la pausa para la comida (este año habrá servicio de comidas en el propio auditorio).

Se retomará la sesión del sábado a las 16.15 horas, con la conferencia de Marián Moreno: “El espejismo de la mayoría”. Moreno es profesora de Lengua Castellana y Literatura y experta en Cultura y Violencia de Género. Siempre quiso ser maestra: “Yo fui una adolescente difícil y quería ser profe para cambiar las cosas, me prometí escucharles y mirarles a los ojos siempre y trabajar por la igualdad real”. Sostiene Marián que la coeducación “es la base de una sociedad igualitaria”.

Talleres

A las 17.45 empezarán los talleres de la sesión del sábado, con María Couso (juegos de mesa como herramienta didáctica); Andrea Giráldez (la importancia de la conversación para cambiar la escuela), Judit Santos (patios vivos), Mavi Carrera de la UVigo (pedagogía crítica y queer para la prevención del acoso escolar), Carla Teixeira (herramientas para afrontar el TDAH), Javier García (el futuro de la educación: saber hacer y saber ser) y María Lorenzo (maleta de los océanos 2030, los oficios de la mujer en el mar). Mañana estarán también Ángel Carracedo (TDAH) y Federico Mallo (en lugar de Rosaura Leis, para hablar de alimentación saludable). Es posible adquirir entradas en: www.faroimpulsa.es.

Ya es posible canjear las entradas por las pulseras en FARO y en Policarpo Sanz

Para acceder al Auditorio Mar de Vigo se proporcionará a los asistentes una pulsera. Se podrá gestionar al llegar al evento y enseñar la entrada. También es posible realizar este canje anticipadamente. Canje anticipado de la entrada por la pulsera: ya se puede proceder al canje anticipado. Según el equipo organizador está habilitado en las instalaciones de FARO DE VIGO en Policarpo Sanz, 22 (de 09.00 a 14.00 horas). También puede obtenerse la pulsera en la sede de FARO, en Chapela (Avda Redondela, 9). De este modo, los/las asistentes que ya tengan su pulsera no tendrán que hacer cola en el auditorio antes del evento. Mascarilla: es obligatorio el uso de la mascarilla. Habrá dispositivos de gel en diferentes puntos del auditorio. Asientos: el asiento asignado en cada jornada será el mismo en todo el evento. Donación: la entrada para los talleres se compran separadas de las entradas para el foro. El coste de cada taller es de 1 euro. El dinero recaudado en las entradas a talleres irá destinado este año a la Fundación Ingada (Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados). Desde el equipo organizador indican que los/las que no hayan adquirido entradas para talleres y deseen asistir deben hacerlo en www.faroimpulsa.es (en el Auditorio Mar de Vigo no habrá venta de entradas para talleres).