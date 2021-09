Las imágenes del nuevo volcán de La Palma son increíbles, sobrecogedoras; un espectáculo de la naturaleza que esconde debajo cientos de historias sepultadas por la lengua de lava que avanza libre ladera abajo desde Cumbre Vieja hasta La Bombilla sin que nada ni nadie pueda hacer nada por pararlo, arrasando con todo lo que se encuentra por delante. La incertidumbre de no saber cómo se encuentran sus casas, de cómo están sus pertenencias, carcome a mucho de los afectados.

Historias como la de Juan Luis García Camacho, de 79 años, quien ya ha vivido hasta tres erupciones. “Cuando el San Juan tenía 5 años”, cuenta este vecino de Las Manchas. “Ese sí que era bravo”, recuerda. “Las casas caían una detrás de otra, como si fueran fichas de dominó”. Con el Teneguía, “estaba haciendo una finca debajo” del volcán. “Ese fue más suave”, lo único malo era el olor “de los gases” cuando ya la lava salió. Y el del pasado domingo lo vio “reventar” desde su casa. “No fue un temblor, fue un ruido extraño que no es común”. Era el volcán, “la primera tienda que botó, un polvillo canelo”. Rememora aquel instante en el interior de su Toyota Corolla, aparcado junto al campo de fútbol de El Paso a medianoche del domingo, donde tenía pensado pasar la noche después de ser desalojado de su vivienda.

A esas horas, García Camacho no sabía aún qué había ocurrido con su casa –“Pienso que está bien, ahí no llega el volcán”–, por lo que esperaba regresar durante la jornada de ayer. “Yo tengo que ir a mi cuenta, tengo los medicamentos”. En cambio, la situación se agravó con el paso del tiempo cuando se iba conociendo que el magma se estaba llevando varias construcciones, “buenas casas”, especifica este palmero refiriéndose a los chalets que hay en la zona.

O la de la familia de Alicia Brito, que vivió una dura madrugada en el barrio de La Laguna. “Estamos esperando a la ambulancia para que saquen a mi madre, que está encamada, y ya nosotros seguimos” hacia El Fuerte, un antiguo cuartel que ha sido habilitado para acoger a los afectados, declara Brito poco minutos después de que desde un coche policial les ordenaran abandonar sus domicilios. “Estamos nerviosos, por mi madre, y la casa. No sé cómo estarán esas personas que tienen que dejar atrás sus casas sin saber si podrán volver o no”, dice Brito, quien cree que su vivienda tampoco quedará afectada. “No nos podemos quejar”, se consuela mientras aguarda en la calle junto a su padre, Adelto Brito, su hija Lidia Rodríguez, de 9 años, y la perra, Leia, que no para de llorar. “Está muy nerviosa, lleva desde la noche del sábado muy alterada”.

O la de Daniel Álvarez y Kley Melían, naturales de Las Palmas de Gran Canaria pero que desde hace tres años viven en Las Manchas. Propietarios del bar El Aperitivo, pasaron la noche en El Fuerte con la incertidumbre de qué habría pasado con su casa y su negocio. “No sabemos nada. Me han dicho vecinos que por ahora no le ha llegado la lava, pero que no se descarta porque sigue evolucionando el volcán, que tiene tres o cuatro caminos”, declaraba Álvarez a media mañana, poco después de recibir la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente canario Ángel Víctor Torres.

El “estampido”, como muchos han descrito el inicio de la erupción, fue descrito por Álvarez con un onomatopéyico “bru, bru, bru”. “Nos asomamos a la puerta del bar y vimos como estalló eso para arriba, fue increíble. No sé ni lo que se nos pasó por la cabeza. Bajamos a nuestra casa corriendo, cogimos el perro, el loro, solté las dos gallinas para que huyeran, y salimos por patas con el coche”.

Kley Melián añade que se “desaló”, la palabra típica canaria para definir una situación de nervios acompañados de un hecho inesperado. “A mi hija Alesandra, de 16 años, le dio una crisis de ansiedad. Tuvimos que parar para darle un vaso de agua y azúcar, solo me decía: ‘mamá, lo perdemos todo’. La tranquilizaba diciéndole que todo eso era material, que teníamos que salvarnos nosotros”. “Una cosa es verlo y otra vivirlo”, apostilla Melián. “La gente dice que esto es histórico. Podrá ser histórico, pero lo que yo siento y el miedo que tengo dentro, y el que viví, no se me va a olvidar nunca en la vida”, señala.