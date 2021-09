Galicia tiene sin vacunar al triple del objetivo del Sergas para este mes

La Xunta se había fijado el objetivo de llegar al 19 de septiembre con el 98% de la población a vacunar (2,4 millones de gallegos) con su pauta completa ya administrada. Preveía que habría al menos 50.000 gallegos sin su dosis, entre ellos los que se niegan a inyectarse la fórmula contra el coronavirus y otros que por motivos varios no se habían inyectado el vial correspondiente o no habían podido. Al final, los que aún no tienen ninguna dosis son más del triple: exactamente 161.004, según los datos del Ministerio de Sanidad.