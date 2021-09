“Estamos en un país donde no es difícil comer saludable”

El 71% de la población española considera que la seguridad alimentaria es una preocupación cuando elige alimentos y solo el 28% afirma que no le preocupa mucho porque da por sentado que los alimentos que compra son seguros, según el Eurobarómetro de Seguridad Alimentaria de 2019. Ante estos datos, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y su homóloga europea, la EFSA, lanzan la campaña #EUChooseSafeFood, que busca generar confianza en los consumidores españoles y europeos a la hora de elegir los alimentos y aumentar su conocimiento en temas de interés como las intoxicaciones alimentarias, el etiquetado y los alérgenos. “Queremos transmitir a la población que los productos que consume son seguros y que para garantizarlo, trabajan muchos científicos y científicas”, explica la médica y cirujana ourensana Isabel Peña-Rey, directora ejecutiva de la AESAN.

–¿A qué responde la falta de confianza de los españoles hacia los alimentos que consumen?

–Es una cuestión que se nos escapa, pero sí sabemos que la alimentación y la nutrición son temas que están muy en boga y que a medida que aumenta el interés, aparecen los bulos, que a veces ponen en riesgo la confianza. Los ciudadanos deben saber que la seguridad alimentaria en España y en Europa es de las más altas y exigentes del mundo. Falta una campaña muy fuerte de información y de educación; esta ya desde la escuela. Además de concienciar a los ciudadanos españoles y europeos de toda la ciencia que hay detrás de todos los alimentos para garantizar su seguridad, esta campaña pretende potenciar el pensamiento crítico a la hora de hacer la compra, es decir, que no llenemos la cesta rápidamente, sino que elijamos con conciencia crítica, revisando las etiquetas para tener una dieta saludable. Esto nos sirve también para combatir el gran problema que tenemos: la obesidad, sobre todo la infantil.

"La seguridad alimentaria en España y en Europa es de las más altas y exigentes del mundo"

–¿Sabemos leer las etiquetas?

–No, y tampoco es fácil. Desde aquí lo decimos. La letra es muy pequeñita, está en la parte trasera y hay una información que es muy importante y que tiene que estar: la fecha de caducidad, pero también tiene que tener mucha otra información sobre los componentes y nutrientes. Mucha gente aún no tiene claro la diferencia entre consumo preferente y fecha de caducidad. Esta campaña tiene unos materiales muy didácticos y fáciles para aclarar estas y otras cuestiones de interés, disponibles en la web de la agencia y en nuestras redes sociales. Además, esperamos poder sacar en breve todo este material en las tres lenguas cooficiales.

–Si de algo se está hablando durante la pandemia es de ciencia. ¿Cree que esto puede contribuir a aumentar esa confianza?

–Yo creo que sí. La pandemia ha puesto en membrete a toda la comunidad científica europea y mundial en el campo sanitario. Ha dado a conocer las agencias en medicina que se nutren de los científicos europeos: la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y aquí la Agencia Española de Medicamentos, que tienen sus homólogas en seguridad alimentaria: la EFSA y la AESAN, respectivamente. Todas las agencias tenemos un comité científico de reconocido prestigio y un grupo de trabajadores. En la AESAN somos unos 200.

–¿Qué acciones realiza la agencia para garantizar la seguridad alimentaria?

–Tenemos una subdirección encargada del control oficial de la seguridad alimentaria. La acción más importante que hacemos es el control oficial de todos los productos, registros y establecimientos, que realizan los más de 6.000 inspectores que llevan a cabo los 16 programas que tenemos establecidos con las comunidades autónomas. Y por otro lado, llevamos al control de las alertas alimentarias. Aquí tenemos un servicio 365 días, que trabaja de cerca con otras instituciones y servicios, como el SEPRONA.

"Hay niños que no pueden llenar sus dietas con platos saludables porque los no saludables son más baratos"

–¿Y los que se venden online?

–El último programa que lanzamos incluye, por primera vez, un control oficial para los productos de internet. Hasta ahora no lo hacíamos, pero tenemos que pensar que las empresas que venden en internet tienen que estar también registradas y que para ello siguen los controles oficiales de los registros. Se nos puede escapar alguna que no esté en el registro porque solo vende en internet y para casos así tenemos ahora este control.

–Ha mencionado antes el problema de la obesidad infantil. Resulta paradójico que un país como España, con una de las dietas más saludables, tenga tasas tan altas.

–Cierto. Sin embargo tenemos que entender por qué. Estamos en un país donde no es difícil comer saludable, pero la manera en la que vivimos tal vez no sea la mejor para mantener hábitos saludables y tengamos que volver a los que teníamos cuando éramos pequeños, como consumir productos de temporada y no pretender comer fresas durante todo el año, lo que supone una carga en el precio y también en la contaminación.

–Hemos hablado del control de los alimentos ante de su llegada al mercado, pero ¿seguimos las pautas de higiene alimentaria en casa?

–Es un tema en el que hay que incidir también. Más o menos lo sabemos porque tenemos que hacer todos los días y es algo que aprendemos desde que somos pequeños, pero sin embargo con esta vorágine laboral y de vida a veces no podemos hacerlo correctamente. Por eso uno de los temas que tiene esta campaña es la higiene alimentaria, donde hablamos de la limpieza, de cómo tenemos que lavarnos las manos con frecuencia y ya no solo por el COVID, sino cada vez que vayamos a manipular un alimento. Hay que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada cuando, por ejemplo, batimos un huevo y luego utilizamos ese bol para otra cosa; separar muy bien los alimentos crudos de los cocinados y evitar el contacto; cocinar por completo; tener cuidado de mantener los alimentos a una temperatura adecuada y meterlos rápidamente en el refrigerador después de cocinarlos; utilizar aguas y materias primas seguras…

–¿Qué papel desempeña la AESAN dentro del ámbito europeo?

–Según la EFSAN, de la que formamos parte, somos una de las agencias más activas. España es el país que participa con más instituciones en la Agencia Europea y somos de los países que más becarios recibimos de otros países para que trabajen en nuestras instituciones. Las agencias nacionales de alimentos tenemos más de 300 reuniones al año en la Comisión Europea y en la AFSA para garantizar la seguridad alimentaria y para que esta sea homogénea y armonizada en Europa.

“La lucha contra el cambio climático tiene que ser transversal en todas nuestras estrategias”

–Respecto a la obesidad infantil, ¿qué actuaciones se están llevando a cabo desde la AESAN?

–Este es uno de los temas importantes de la agencia, además del de la seguridad alimentaria. Desarrollamos una política integral de lucha contra la obesidad, que ejecutamos de forma conjunta con las CC AA, que pasa por la recogida de datos, para lo que tenemos el estudio Aladino, y la promoción de dietas saludables. Uno de los programas en los que trabajamos con las comunidades es el de comedores escolares para que los menús sean saludables. Con ello, intentamos también luchar contra la desigualdad social. Hay niños que no pueden llenar sus dietas con platos saludables porque los no saludables son más baratos. Tratamos que con el menú escolar, al menos una comida al día sea saludable. Aquí trabajamos muy de cerca con el sector alimentario intentando reformular los alimentos. Otro aspecto importante en esa política integral contra la obesidad es la lucha contra la publicidad.

–¿Cuál es la respuesta del sector?

–Buena. Hay 40 sectores colaborando. A ellos también les interesa, al igual que a todos, que los alimentos sean seguros pero también saludables y sostenibles. La lucha contra el cambio climático tiene que ser transversal en todas nuestras estrategias, al igual que la perspectiva de género, porque también encontramos diferencias entre niñas y niños.