Mollá: “Quitar la cultura clásica como asignatura sería un error dramático”

¿Por qué el mes de septiembre no ocupa el séptimo lugar en el calendario, octubre el octavo y noviembre el noveno? Esta cuestión es la causante de “Oh, my God! La mitología que no sabías que sabías” (Ediciones Martínez Roca). Esta pregunta y el confinamiento, reconoció Damián Mollá, que ayer se desprendió de su traje de Barrancas para presentar en el Club FARO este libro de divulgación que, aseguró, le ha cambiado la vida. “Me ha cambiado mucho. Hasta mi propio ateísmo ha cambiado. Ahora encuentro tan loco negar la existencia de Dios como demostrarla”, afirmó.

La respuesta está en el mundo clásico. Y es que todo lo que nos rodea: los nombres con los que designamos los días de la semana, los meses y los planetas, por ejemplo, los signos del zodiaco, personajes como los Reyes Magos y Papa Noel, en sus diferentes versiones, incluso películas como “Matrix” y superhéroes como Flash y Superman está conectados con la Grecia y la Roma clásicas. “Según iba estudiando, iba descubriendo que un mito estaba conectado con otro y ese con otro hasta llegar a nosotros”, explicó el actor y guionista en la charla que mantuvo en el MARCO de Vigo con la periodista Nuria Sainz.

Para hacer comprensible y acercar la información compilada en “Oh, my God!” al lector del siglo XXI, Mollá recurre a cosas con las que este puede sentirse identificado. “La idea es explicar mitología clásica desde los lugares comunes, desde los lugares que sí conoces. Si te hablo de Prometeo a lo mejor no te interesa, pero si te hablo de la caja de Pandora esto ya es algo que te suena más. Lo que he intentado es buscar esos lugares comunes a todos y desde ahí, buscar sorpresas para que te enganches y luego dar información que sea importante”, explicó el colaborador de “El hormiguero”.

Mollá reconoció que le sorprendió descubrir que había muchas cosas que desconocía pero que por su interés debería haber estudiado en el colegio, como el movimiento de precesión de la Tierra. “A mí me parece que es tan importante como los de rotación y traslación, pero que no se enseña en la escuela, o al menos no en mi caso. Y que no lo sepamos da muchas alas a los terraplanistas para defender su teoría de que la Tierra es plana”, comentó.

Mollá aseguró que a medida que fue indagando en distintos aspectos de la mitología, la astronomía y la historia fue descubriendo que todo está conectado: la religión, los sistemas planetarios, los idiomas, el arte y que la cultura clásica es el álbum en el que pegar todos los conocimientos para que todo cobre sentido. “Suprimir, como se está diciendo, la cultura clásica como asignatura sería un error dramático porque si no la conoces no sabes dónde estás, no te enteras de qué es el planeta Tierra ni de cómo funciona”, afirmó.

Para muchas preguntas, “Oh, my God!” no tiene respuestas, pero para otras muchas sí. Incluida la pregunta que sirvió de germen, aunque en este sentido, Mollá reconoció que lo que plantea es solo una teoría. “La ciencia no pueden demostrar todos los misterios y ahí está también la gracia de la vida”, opinó.

Mollá también habló de la conexión entre superhéroes como Superman con la cultura clásica. En este sentido, explicó que el hombre de acero es un personaje inspirado en Jesucristo –su nombre kriptoniano, Kal-El, significa ‘La voz de Dios’ y la de su padre, Jor-El, ‘Dios Padre’ en hebreo, detalló–. También la película “Matrix” está basada en la historia de Jesús, añadió. “Todo lo que ha triunfado tiene un trasfondo religioso”, aseguró.

Mollá vino a Vigo con los “deberes hechos”. El guionista y actor buscó la etimología de la palabra Vigo y también “curioseó” sobre la mitología presente en la ciudad, de la que destacó el monumento de “El rapto de Europa” en la rotonda de la avenida de Europa, cuya leyenda contó a la audiencia.

Explicó que escribir “Oh, my God!” ha sido la aventura de su vida, un año de trabajo durísimo que necesitaba compartir. Como dice al lector en la introducción del libro: “La historia es tuya. Léela y sé parte de ella”.

Una hormiguita curioseando en la mitología

“Dios está en todas partes, pero ya no lo vemos porque estamos mirando el móvil!”. Con esta frase arranca la introducción de “Oh, my God! La mitología que no sabías que sabías”, libro en el que Damián Mollá muestra cómo los dioses griegos, romanos y nórdicos continúan estando en todas las cosas que nos rodean, “junto con Jesucristo, Mahoma, Maradona y Buda”: en el nombre de los planetas y de los días de la semana, en los cuadros de los museos, en los superhéroes y en las expresiones que se emplean cada día porque, como dice este curioso incansable, “todo el orden mundial tiene un origen común: los antiguos dioses”.

Cuál es el origen del nombre de los meses, planetas y días de la semana; cuándo nació realmente Jesús, quiénes fueron los Reyes Magos, de dónde procede la leyenda de Papa Noel, los signos del Zodiaco –que no son doce– y por qué el símbolo del dólar es la S y no una D son solo algunas de las cuestiones a las que el guionista y actor, que en “El hormiguero” da vida a Barrancas, responde en este libro, que, advierte, “no es un libro ligero”. Él mismo, reconoció, se sorprendió de muchas cosas que fue descubriendo a lo largo de los últimos meses y que, aseguró, dan para escribir otro libro.

Mollá demuestra en sus 239 páginas que se puede hacer divulgación divirtiendo y mostrar la cultura clásica desde lugares comunes porque, como ayer dijo en el Club FARO, en ella está nuestros orígenes. Por ello mismo, animó al público asistente a acercarse a la historia clásica y a descubrir que “todo está conectado”.