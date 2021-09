Coronavirus tipo SARS, que pueden producir enfermedad respiratoria grave como el COVID-19, saltan de murciélagos asiáticos al hombre miles de veces cada año, y aunque en la inmensa mayoría de los casos no producen cadenas de transmisión, si podrían causar en el futuro una pandemia como la actual. Es la conclusión de un trabajo del que se ha hecho eco la revista y del que es coautor Peter Daszak, parasitólogo y zoólogo que investigó el origen del SARS-CoV-2 en la misón de la OMS en China.

En esta investigación, aún no revisada por pares y llamada “A strategy to assess spillover risk of bat SARS-related coronaviruses in Southeast Asia”, los científicos estiman que cada año se dan, de media, unos 400.000 casos de zoonosis –transmisión de animal a humano– de estos coronavirus tipo SARS-CoV, como el SARS que surgió en 2002 y el SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. Reconocen que es una cifra de infecciones con un alto grado de incertidumbre, pero en cualquier caso significativa del riesgo de una próxima pandemia. La calcularon a base de análisis de anticuerpos en la población.

Los autores del estudio identificaron 23 especies de murciélagos huéspedes de estos coronavirus y las zonas donde el riesgo es mayor, como el sur de China, Vietnam, Camboya, Java y otras islas de Indonesia. “El solo hecho de vivir allí significa que estás expuesto: la gente se refugia en cuevas, sacan guano [excrementos] de las cuevas, cazan y comen murciélagos”, apunta Daszak, citado por el periodista de “Science” Kai Kupferschmid.

Se sabe que un gran número de transmisiones víricas de animales a hombres pasan inadvertidas y no causan epidemias. Se ha investigado con el VIH, el virus del sida. Investigaciones como esta, afirman los científicos, servirán para intentar cambiar comportamientos humanos en zonas de alto riesgo y reducir así el peligro de saltos exitosos de coronavirus tipo SARS a la especie humana.