Sanidade estudiará reintroducir el certificado COVID tras el aval del Tribunal Supremo

La Xunta apuntó anteriormente que el certificado COVID era especialmente necesario en hostelería en agosto, cuando no estaba tan avanzada la vacunación.

En cualquier caso, aclararon que este requisito, que podría introducirse en otros sectores, como el ocio nocturno o los conciertos, “entra de nuevo en la ecuación”.

La decisión del Supremo se conoció apenas unas horas antes de la entrada en vigor, hoy, del nuevo “Plan de hostalaría segura”, que contempla dos niveles según las medidas que estén dispuestos a adoptar los locales y deja de depender de la incidencia acumulada en cada concello. A partir de hoy ya pueden notificar si quieren estar en nivel 1 o en el 2, aunque Sanidade cuenta con que es posible que necesiten más tiempo para adaptarse a las normas.

La hostelería gallega aplaudió ayer el dictamen del TS. El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de Galicia, Cheché Real, calificó de “magnífica” la decisión, aunque lamentó que el TSXG no se hubiese pronunciado antes en el mismo sentido. “No tendríamos que haber hecho todo eso”, dijo, en referencia a las reuniones que mantuvo el sector con la Xunta para concretar el nuevo plan para la hostelería.

Este nuevo protocolo fue acordado ante la imposibilidad de pedir a la clientela el certificado de vacunación, un test diagnóstico negativo o la prueba de haber pasado la infección por SARS-CoV-2. Pero ahora el Supremo da la razón al Ejecutivo autonómico. En concreto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS estima que “el beneficio que proporciona la medida, respecto de la reducción significativa de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local. En definitiva, no se atisba ninguna medida que resulte más adecuada para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, en ese tipo de locales”.

La sentencia del TS establece que la exigencia de exhibir el pasaporte COVID debe someterse a autorización o ratificación judicial, ya que puede afectar a los derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad y a la protección de datos de la persona. El Alto Tribunal argumenta que la limitación resulta precisa para permitir su pacífica coexistencia con los demás derechos fundamentales y con los bienes constitucionalmente protegidos que se traducen, en este caso, en una potente presencia del derecho a la vida y a la integridad física, y a la defensa y protección de la salud de los ciudadanos.

La sentencia, cuya ponente es la magistrada María del Pilar Teso, indica que la exhibición del pasaporte COVID no vulnera el derecho a la igualdad, pues no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están: “Recordemos que la documentación reviste una triple modalidad, que resulta asequible a todos, de modo que quien no quiere mostrar si ha sido o no vacunado, teniendo en cuenta el carácter voluntario de la misma, puede presentar el resultado de la prueba PDIA o el test de antígenos, y desde luego el certificado de recuperación de la COVID-19 si ha pasado la infección”.