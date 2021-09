El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado suministrar la dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 a las personas mayores institucionalizadas en residencias. En Galicia son un total de 22.125 mayores los que recibirán la tercera inyección a partir del próximo 4 de octubre.

Esta iniciativa, aceptada por todas las comunidades autónomas, es una de las propuestas que se han tratado este miércoles por la tarde en el Consejo Interterritorial del SNS para que sea valorada mañana por la Comisión de Salud Pública. "Hoy la ponencia ha hecho otra propuesta que tiene que ser valorada y en su caso acordada o no, pero es verdad que no he visto ninguna intervención en contra, al contrario, todas (las CCAA) han participado de la propuesta de la ponencia", ha señalado Carolina Darias este miércoles en rueda de prensa. La ministra ha apuntado que es "una posibilidad" que esta tercera dosis "se compagine con la vacuna de la gripe".

Hasta el momento la tercera dosis se estaba administrando solo a los pacientes inmunodeprimidos, que en Galicia son unos 7.500. El Sergas comenzó a administrar estas inyecciones la semana pasada y planea acabarlas antes de que finalice el mes.

Avance de la vacunación

La noticia de que se inoculará una tercera dosis a los mayores en residencias llega cuando la vacunación para la población en general está empezando a acercarse a su tope. En Galicia hay casi un 85% de la población con la primera dosis (81% con la pauta completa). A lo máximo que puede aspirar ahora es al 91%, pues para los casi 250.000 menores de 12 años que viven en la comunidad no hay un antígeno aprobado por el momento. Es decir, además de completar la pauta para un 4% de personas, solo quedarían 165.000 personas por inmunizar.