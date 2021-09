La nueva normalidad se hará esperar

Con una media de 140,43 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, España salió ayer de la zona de riesgo alto de transmisión por primera vez desde el pasado 1 de julio. Además, la tasa de positividad y la presión hospitalaria también han descendido, mientras sigue subiendo el porcentaje de población vacunada: el 74% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación y el 78% la primera dosis.

3Los expertos gallegos no apoyan la rebaja de restricciones en otros países y apuestan por esperar a que la incidencia sea más baja y se alcancen tasas más altas de vacunación

Sin duda, buenas noticias que, sin embargo, no deben hacer que se baje la guardia, aunque otros países de nuestro entorno con unas cifras menos favorables hayan relajado las medidas restrictivas, como Reino Unido –con una incidencia de 750–, la vecina Portugal –259,6– , donde a partir del próximo lunes la mascarilla no será obligatoria en las calles, o Dinamarca –213,46–, que hoy levanta todas las restricciones sociales.

Los epidemiólogos gallegos coinciden en afirmar que con una incidencia de 140 casos aún es demasiado pronto para desterrar las mascarillas y recuerdan que la variante delta es más contagiosa que las anteriores y que mientras el virus continúe circulando, existe el riesgo de que aparezca otras variantes aún más transmisibles e incluso resistentes a las vacunas.

“Para levantar restricciones habría que tratar de bajar de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, aunque lo ideal sería 25 casos para hablar de lo que se conoce como la nueva normalidad”, opina Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

“La incidencia es aún muy alta para relajar medidas, habría que bajar de 25 casos” Juan Gestal - Epidemiólogo

Para el experto, la incidencia en España es aún muy alta para relajar la vigilancia. “140 nos puede parecer una cifra baja porque venimos unos números mucho mayores, pero no es difícil volver a la situación de riesgo algo. Siempre que se han relajado las medidas siempre se ha hecho antes de tiempo y esto siempre ha tenido consecuencias.

Es mejor esperar a que se consolide la situación”, advierte el epidemiólogo, que añade que también hay que tener en cuenta que la vuelta a las aulas y al trabajo tras las vacaciones, y la llegada del otoño pueden hacer que repuntes los contagios.

Los epidemiólogos no creen que haya una sexta ola, sino repuntes

La vacunación es la clave para alcanzar la llamada nueva normalidad y en este sentido, los epidemiólogos gallegos recuerdan que aún queda un porcentaje importante sin vacunar. “Ya hemos visto como la variante delta tiene la capacidad de localizar a los no vacunados y de causarles cuadros graves. Por tanto, hay que completar bien la vacunación”, asevera Gestal.

“La vacuna es clave, por lo que hay que lograr que los rezagados se inmunicen” Francisco Caamaño - Epidemiólogo

En este sentido, Francisco Caamaño, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC aboga por que la administración facilite lo máximo posible la vacunación para captar a los rezagados, incluso posibilitando la administración de las dosis en los centros de trabajo que tengan servicio médico. “Va a ser difícil convencer a quienes por desidia no se han vacunado aún, pero hay que hacerlo porque la vacunación es esencial para alcanzar esa nueva normalidad. No hay que olvidar tampoco que la vacuna no es esterilizante y que el vacunado puede contagiar, por lo que quien no lo esté nunca va a estar seguro”, apunta este epidemiólogo.

Pero para superar la pandemia no solo hay que centrar los esfuerzos en recuperar a los reticentes, sino en facilitar que los países en vías de desarrollo puedan acceder también a estos fármacos. “Dar vacunas a otros es la mejor forma que tenemos de protegernos porque cuanto más circule el virus, más posibilidades tiene de seguir mutando”, sentencia.

“Aún nos quedan por delante dos años de pandemia, aunque con una situación distinta” Miguel Deza - Epidemiólogo

Miguel Deza, jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas de Pontevedra, prevé que aún tendrán que pasar dos años más hasta recuperar la normalidad prepandémica, aunque con un escenario epidemiológico más benévolo, debido a las vacunas, lo que permitirá ir relajando las medidas restrictivas. Pero hoy por hoy, con los datos de los distintos indicadores en la mano, es muy pronto para plantear esta posibilidad, ni siquiera en Galicia, cuyas cifras la acercan a la zona de riesgo bajo.

Para este experto, las rebajas de las restricciones adoptadas en algunos países es cuando menos precipitada. “La gestión de la pandemia del Reino Unido es una temeridad. Boris Johnson no sabe a lo que se enfrenta”, afirma el epidemiólogo, que recuerda que la mascarilla ha demostrado que protege y evita los contagios. “El mejor ejemplo de que esto es así es la gripe del año pasado, que no circuló en ninguno de los hemisferios y de la que solo hubo cuatro casos en toda España”, comenta este experto.

Ante la nueva situación epidemiológica que abre la vacunación, Deza no cree que vaya a haber una nueva ola, aunque sí repuntes, una opinión que comparten los otros dos epidemiólogos consultados. La llegada del otoño, que nos obligará a estar más tiempo en interiores, será un factor a tener en cuenta, por lo que insisten en mantener las medidas preventivas, con especial atención en mantener una correcta ventilación de los espacios.