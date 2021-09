“A educación debe ser máis ecosocial”. Javier García, mestre de educación primaria no CEIP Torre Illa e licenciado en Pedagoxía, ten claro que o futuro (e presente) da educación pasa por ese concepto que sitúa no centro a mellora social e intenta articular sociedades máis democráticas, xustas e sostibles. García será o encargado dun dos talleres do V Foro de Educación de Faro de Vigo, que se celebrará os próximos días 24 e 25 de setembro no Auditorio Mar de Vigo.

A sesión impartida por Javier García titúlase: “O futuro da educación dende o interior da aula que mira cara o exterior con ollos de neno/a”. García cre nun novo enfoque no campo da didáctica no interior das aulas en primaria e nos primeiros cursos de secundaria.

“O obradoiro vai constar dunha parte teórica e unha parte práctica. Na parte teórica resumirei con brevidade os principios polos que creo que a educación debe ser máis ecosocial. É necesario integrar nas programacións didácticas determinados contidos que se manifestan fóra da escola como moi importantes e cruciais para o futuro pero que nin na escola nin nos fogares se traballa como debera. Na parte práctica traballaremos arredor de diferentes propostas didácticas para que o profesorado e as familias poidan coñecer fórmulas para integrar no seu día a día esta vertente educativa”, argumenta.

Ámbalas dúas partes están dirixidas ao profesorado e familias de todas as etapas educativas. A educación ecosocial esixe ademais esa horizontalidade e esa verticalidade, engade García (Illa de Arousa, 1977). “A verticalidade indica que este tipo de contidos ecosociais deben traballarse dende os 3 anos ata que o alumnado deixe o ensino regrado. Despois seguirán formando parte da súa vida como un aspecto básico na formación continua ao longo de toda a vida. A horizontalidade indica que esta vertente ecosocial é transversal e afecta por igual a todas as áreas de coñecemento e a todas as competencias (lingüística, dixital, científica, social, cultural…). Polo tanto, todo o profesorado debe integralas nas súas programacións didácticas e todas as familias deben tamén levalas ao interior dos seus fogares”, apunta García.

“No obradoiro terei a oportunidade de mostrarlle ás persoas participantes un conxunto de propostas didácticas dun proxecto denominado ‘O cambio climático no lugar no que vivo’ que se desenvolveu o ano pasado e co que logrei que nenos/as e familias tiveran máis presentes os coidados que merecen os espazos que habitamos a diario. Tamén traballaremos a organización dos espazos e tempos na aula ecosocial establecendo un horario onde ese currículo ecosocial se traballe conxuntamente co currículo oficial da comunidade autónoma de Galicia programando os espazos onde podemos traballar certas propostas transformadoras (que forman e transforman). Unha experiencia denominada ‘Hai realidades presentes que deberían estar nun museo’ é unha das prácticas que mostrarei onde se traballa, ao longo de todo o ano, as diferentes tipoloxías de violencias machistas para erradicalas e levalas, dunha vez por todas, a un museo”, afirma García.

“Temos que coñecer a contorna dos nenos”

“É moi importante que mestres e mestras pisemos moito máis o terreo que pisan os nenos/as. Os seus barrios, as súas prazas, as súas praias e montes, os seus parques, ir aos seus comercios e coñecer a historia e as singularidades do pobo, vila ou cidade na que viven. Axudalos a coñecer e a querer moito máis a comunidade na que viven con dinámicas nas que o alumnado coñeza esas realidades e, si é posible, mesmo colabore no seu coidado e mellora”, apunta este docente e pedagogo. “No meu día a día teño a sorte de traballar no pobo do que son orixinario e iso favorece enormemente a posiblidade de conectar o currículo oficial coa contorna na que vive o alumnado. Todos os proxectos que desenvolvemos na aula están estreitamente ligados coa vida da vila na que vive o alumnado e as súas familias. As ciencias, as linguas, as matemáticas, os valores e os seus contidos curriculares están presentes fóra da escola. Hai certas dinámicas que favorecen enormemente esta conexión e no obradorio terei a oportunidade de traballalas coas persoas que participen”, expresa García, que considera fundamental que o alumnado “coñeza os peixes, os paxaros, os invertebrados, que coñeza os grupos de música, as asociacións, os pintores, a historia, que coñeza a súa fala, os seus ditos, as súas paisaxes, os sectores económicas, a política local...”.

Os efectos da música, vídeos e videoxogos

“No obradoiro analizaremos o contido da música, dos videoxogos e o uso de determinadas redes sociais que o alumnado emprega a diario e as persoas que participen terán a oportunidade de valorar, como se fosen nenos e nenas, se eses produtos que consumen a diario están favorecendo a súa formación como persoa ou a están empeorando dende o punto de vista de formación humanista que tamén se lle esixe á escola”, explica García sobre a preocupación dos efectos que causan estes produtos nos menores. Apunta o experto que na parte práctica do obradoiro haberá unha actividade sistemática que se pode facer co alumnado cada semana “para aumentar o seu coñecemento crítico da realidade que están vivindo”. “Existe música con temáticas contrahexemónicas que o alumnado debe coñecer e existe a música hexemónica (que nos meten a diario polos ollos) que o alumnado debe ser capaz a comprender os fins e obxectivos que se perseguen e os contidos cos que traballan. Esta será unha das dinámicas que desenvolverei no obradoiro. Será moi interesante comprobar ‘in situ’ o que todo o profesorado e familias saben perfectamente. Só espero que despois de ver a realidade o profesorado e as familias sexamos capaces de traballar no noso día a día estes aspectos que tanta influencia están tendo na actualidade”, comenta García.

Faladoiros diarios sobre cancións ou imaxes

Algunhas das dinámicas para traballar estes temas: “faladoiros diarios onde analizamos os valores e os principios que a industria musical está promovendo coa constante promoción de certos artistas”. “As letras, as imaxes, os vídeos, o tipo de música, as melodías que analizamos na aula poden ser tremendamente deseducadoras. Na aula, con eses faladoiros diarios, procuramos axudar ao alumnado a comprender a realidade na que eles están vivindo para que poidan ser críticos”, engade o experto.