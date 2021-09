Los gallegos, originales hasta para hincar la rodilla

Un cofre bajo el mar: sellar el amor en las profundidades

Las rías gallegas no desmerecen a ningún fondo marino del Índico ni del Pacífico. Eso es lo que tuvo claro Adrían Vázquez, un joven ferrolano amante del mar que se pasó cinco meses preparando una pedida de mano en la Ría de Aldán con la empresa canguesa de Buceo Rías Baixas. Su novia Tamara, también ferrolana, pensaba que había ganado un bautismo de buceo cuando se encontró con una escena digna del mismísimo Gore Verbinski en la primera entrega de Piratas del Caribe.

La historia no tardó en viralizarse y ahora ya comprometidos, esperan el avance de la vacunación para que esta vez sí, repiquen las campanas en el aire.

Una petición para tocar el cielo a 10.000 metros de altura

Clara Pardilla, azafata de Iberia tocó el cielo, literal y metafóricamente, un 6 de diciembre de 2019. Esta pontevedresa de 37 años y tripulante de Iberia nunca se podía imaginar ser la protagonista de un incidente afortunado 20 minutos después de despegar del aeropuerto Adolfo Suárez dirección Asturias. La distancia en una relación tiene la bipolar capacidad de fortalecer una pareja o acabar con ella. Daniel y Clara lo sabían bien, y es que la distancia entre Pontevedra y Mallorca no es fácil de salvar entre una azafata de vuelo que tiene por destino cada día un aeropuerto, y un contable adicto al trabajo en una isla del Mediterráneo.

Daniel lo tuvo claro, si Maoma no va a la montaña, la montaña va…al cielo, donde sea. Aliado con la hermana de Clara, Pepa, también azafata, no dudaron en compincharse con el último vuelo del día para que pasajeros y tripulación tuvieran claro el plan de vuelo: objetivo compromiso.

Lo que ha unido el deporte que no lo separe el pádel

El deporte está de moda, la salud está de moda y no es solo porque este sea el verano de los Juegos Olímpicos. No es algo nuevo para Jaime Carerra y Rita Pena. Ella campeona de Galicia de tenis playa y jugadora de pádel. Jaime, también palista, no podía imaginar un entorno más adecuado para llevar a cabo su propuesta.

Bruno Mars resonaba en el Club de Pádel Bao de Pontevedra cuando Rita entró de la mano de Jaime en la pista sin saber muy bien a qué venía tanta algarabía mientras podía intuir a través de las rejas varios seres con camisetas blancas de cara a la pared. La reacción de la novia no tiene desperdicio.

El original que se convirtió en un clásico: flashmob, el recurso de los más artistas

Hoy en día puede que suene algo desfasado o que ha perdido la originalidad por repetición, pero entre 2015 y 2017 no había nada más original, atrevido y divertido que un flashmob.

Cuarenta amigos por banda, viento en popa y a toda vela, lo que iba a ser un paseo de una tarde de verano para esta pareja viguesa, se convirtió en un acontecimiento único.

Al ritmo de Carlos Rivera, Marcos, de 40 años, le hizo la gran pregunta a Paula, de 37 ante la atenta y sorprendida mirada de los transeúntes. Solo llevaban juntos seis meses pero los vídeos para ensayar la coreografía de su pedida ya son eternos gracias a su amigo Mauricio y a Youtube.

Una pedida de mano inspirada en “Vacaciones en el mar”

Pocos saben que los barcos y catamaranes que cruzan las rías gallegas ofertan viajes emocionantes que incluyen desde despedidas de soltero a bodas mecidas por las aguas atánticas.

Uno de los catamaranes de la empresa de Cruceros do Ulla, fue escenario este mismo agosto de un inusual pasaje. Fran y su novia Karina, mexicana afincada en O Grove se embarcaban para realizar la tradicional “Ruta de los mejillones” en el puerto meco de O Corgo. Hasta que la travesía dio un vuelco inesperado en el “Gram Cormorán Jet”.

Ideas para pedidas originales por estaciones en Galicia

Toca reinventarse en tiempos de pandemia, así que ya sea en privado o al aire libre, mientras sea con seguridad, solo queda que la imaginación vuele. He aquí varias ideas originales dependiendo de las estaciones. Que el tiempo te acompañe:

En primavera: hacer una yincana al más puro estilo Julio Verne por la Ría de Vigo. Hay guías tematizados que seguro que participan en la hazaña.

En verano: entrenar una gaviota para entregar el anillo en el mirador de la Torre de Hércules, o donde quieras, que ya tiene su mérito entrenar a una gaviota.

En otoño: aliarte con alguno de los mejores escape rooms gallegos para que el acertijo se resuelva con anillo .

Si eres un amante de esta estación ya sabrás que salir a coger setas es un must. Aprovecha el plan y la estampa única que ofrecen los bosques gallegos.

En invierno: siempre tienes la opción de aprovechar el retorno inminente de las mejores navidades de España, en Vigo, para protagonizar un momento inovidable en la noria que instala el concello en el parque del Arenal.

No pueden faltar las termas de Ourense en invierno. Esperar a un atardecer o un amanecer para gozar de la privacidad. La niebla y el calor harán el resto.

Las Cíes desde el aire: una pedida de mano exclusiva al alcance casi todos los bolsillos

Surcar los cielos vigueses en avioneta es una de las ofertas turísticas que cobra cada vez más fuerza. Celebración de cumpleaños, pero también pedidas de mano marcan estos bautizos de aire que ofrece el aeroclub Aerocelta que opera desde el aeropuerto vigués a precios asequibles. El vuelo de media hora para tres personas, que permite llegar a la vertical de las islas Cíes y volver, cuesta 160 euros. Si se prefiere una excursión aérea de una hora recorriendo las Rías Baixas, desde Arousa a A Baiona, el precio para tres personas asciende a 250 euros. “Hemos tenido varias pedidas de mano en el aire, la última hace apenas tres días. Pero también nos hemos convertido en uno de los regalos de cumpleaños que están de moda ahora”, explica Armando González, uno de los responsables de la iniciativa.