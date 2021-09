Podría decirse que van contra reloj: cuando la mayoría de los mortales descansan, ellos trabajan. Por ello no es de extrañar que el verano, la época de vacaciones por antonomasia, sea para ellos una de las más productivas. Bajo el cobijo del silencio y la soledad, van hilando las historias que servirán después de esparcimiento y también de evasión a miles de lectores. El fruto de este trabajo se verá plasmado en las páginas de sus nuevas historias, novelas y poemarios que acompañarán a los lectores a lo largo de los próximos meses, como ya lo están haciendo durante esta larga pandemia. Nunca antes había habido tantos lectores en España y es que muchas personas han redescubierto el placer de la lectura a raíz del confinamiento forzoso del pasado año. Por suerte, otras muchas historias se están confeccionando y otras verán la luz próximamente. Uno de los títulos que llegarán a las librerías ya este año es “O cervo e a sombra”, una historia sobre la muerte y las segundas oportunidades, de Diego Ameixeiras; la cuarta entrega de “Os Minimortos”, la divertida historia de los personajes de ultratumba de Ledicia Costas, que también sacará este otoño su segunda novela para adultos tras “Infamia”, “Golpes de luz”, la historia de una mujer que regresa a su Galicia natal repleta de secretos pasados y que está narrada a tres voces –la protagonista, su hijo y madre–. En los próximos días llegará a las librerías “Escritos en la guerra”, un libro de relatos en castellano de siete escritores entre los que se encuentra el premio nacional de poesía infantil y juvenil Antonio García Teijeiro, que acaba de publica los poemarios “Canta, miña rula, canta” y “As palabras están a mirarse arredor da mesa”. El prolífico escritor vigués también publicará antes de que finalice el año otro poemario, “De pombas e bolboretas”, y a comienzos de 2021 otros dos, cuya publicación se ha retrasado como consecuencia de la pandemia. Estos nuevos títulos se suman a otros que han visto la luz recientemente, como “Lo que la marea esconde”, todo un homenaje a las historias de misterio de habitación cerrada de la viguesa María Oruña, que ya se documenta para la que será su próxima novela, al igual que el pontevedrés Manel Loureiro, que trabaja para sorprender a los cada vez más seguidores de “La puerta”, un thriller ambientado en tierras de la provincia que aúna la trama policial con lo sobrenatural, y Pedro Feijoo, que idea ya su nueva novela de género negro, una novela sobre corrupción que nace a la sombra de la pandemia. El autor de “Rewind”, Juan Tallón, también espera que su próximo libro, en el que está trabajando en estos momentos, vea la luz el próximo año, al igual que Olga Novo, que compagina una biografía sobre un profesor anarquista de la II República con la recopilación de sus artículos en una revista cultural y la poesía, género que forma parte del ADN de la ganadora del Premio Nacional de Poesía de 2020.

OLGA NOVO

La poesía luminosa de una premio nacional de Lugo

Olga Novo trabaja desde hace dos años en la biografía de un maestro anarquista de su parroquia natal en A Pobra do Brollón (Lugo), que fue profesor durante la II República, y prepara un libro que recopilará los artículos publicados bajo el epígrafe “O bosque dos cromosomas” en la revista cultural “Luzes”, una serie de textos que hablan de la emigración, las mujeres y la historia local. “Nela intento rescatar a vida de persoas anónimas que non pasarán á historia escrita con maiúsculas, pero que son as que sosteñen a vida”, afirma la escritora y filóloga lucense, que el año pasado fue distinguida con el Premio Nacional de Poesía por “Feliz Idade” (Tambo). La previsión es que ambos libros vean la luz ya el próximo año. Paralelamente a estos dos trabajos, está siempre la poesía. “Nunca considerei a poesía un exercicio literario metódico, suxeito á disciplina nin a un horario. A poesía ten moito máis que ver coa revelación e polo tanto cun momento preciso no que aparece”, relata. La pandemia no afectó a Novo, que compagina su faceta literaria con la docente –es profesora de instituto–, desde un punto de vista creativo. “Pasei os meses de reclusión na aldea e seguín escribindo máis ou menos coma sempre. Tampouco aparece temáticamente no meu traballo. Tendo máis cara ao brillante, á celebración e á felicidade, polo que un aspecto tan escuro e negativo non me inspira en absoluto. Prefiro centrarme nas áreas claras e non nas sombras”, manifiesta.

Juan Tallón

Tallón, un escritor siempre en movimiento

El pasado año, en plena pandemia, salió publicada su novela “Rewind” (Anagrama) y para el próximo año espera que llegue a las librerías un nuevo libro, cuyo título no puede desvelar, en el que lleva trabajando el último año y medio, aunque la historia lleva casi diez años dando vueltas por su cabeza. “Los libros a veces tienen que estar pesando sobre uno mucho tiempo antes de que puedan ser escritos”, afirma Juan Tallón, que reconoce que la pandemia no perturbó el ritmo de la novela. “Me molestó, pero no hizo ni que fuera más despacio ni más rápido. La novela siguió a su ritmo, mientras que yo, como los millones de habitantes de este planeta, intentábamos asumir una nueva forma de vivir”, afirma.

El escritor y periodista no tiene preferencias a la hora de escribir. Lo ha hecho incluso en la bañera –sin agua, matiza– cuando el sol ha apretado en su ciudad, Ourense. “Soy una persona que deambula por su casa, que camina a la hora de escribir. No tengo un lugar concreto ni me fijo un horario. Enseguida encuentro una distracción y me levanto o de pronto me tomo un café. Yo no estoy ni media hora seguida sentado porque la interrupción forma parte de mi proceso. Aunque me esté haciendo la comida o llevando a la niña al cole, mi cabeza está en la novela”, dice el escritor, que este verano lo ha pasado reescribiendo el texto. “Escribo muy rápido, pero después reescribo muy lentamente. Hasta que la editorial no me la quita de las manos no la considero acabada”, afirma.

Diego Ameixeiras

“O cervo e a sombra”, una historia de redención

El próximo 14 de octubre saldrá a la venta “O cervo e a sombra” (Xerais), la nueva novela de Diego Ameixeiras, una historia de redención protagonizada por un pequeño traficante de drogas que en un momento determinado de su vida tiene que enfrentarse a la repentina muerte de sus padres en un accidente de tráfico y al reencuentro con una antigua pareja. Se trata de un texto que probablemente pudiera haberse publicado ya el año pasado si no fuese por la pandemia del COVID, según su autor.

El escritor, periodista y guionista gallego, que estos días está terminando de corregir las pruebas de esta novela, ya está escribiendo algunas cosas, de las que, sin embargo, no puede adelantar nada porque se encuentran “nun estado moi inicial”, puntualiza el autor de “Conduce rápido”, con la que fue finalista del Premio Hammett 2017, y coguionista de “18 comidas”, película de Jorge Coira.

Como les sucedió a muchos otros escritores, los primeros meses de la crisis sanitaria supusieron un parón creativo, aunque Ameixeiras supo reconvertirlos en una oportunidad para leer a otros escritores y para ver cine. Ahora, el creador espera poder reencontrarse con sus lectores y poder promocionar su nueva novela sin pantallas de por medio. “Poder estar cara a cara cos lectores sempre é agradecido. Internet foi unha oportunidade, aínda que creo que todos acabamos un poco fartos o ano pasado de grabar tanto vídeo”, reconoce el ganador del Premio Xerais de 2006.

Pedro Feijoo

El escritor vigués idea su “thriller” más corrupto

Pedro Feijoo es una “rara avis” dentro del mundo literario. El escritor vigués ha decidido aparcar la pluma este verano, de modo que solo ha escrito, dice, la lista de la compra. “Necesitaba recargar las pilas”, afirma. Y lo ha hecho en Gondomar, donde estuvo hasta ayer mismo, cuando regresó a Barcelona, donde reside. Feijoo se bloqueó con la crisis sanitaria y estuvo parado prácticamente todo el pasado año, aunque en estos momentos se encuentra inmerso en el proceso de documentación de la que será su próxima novela, un “thriller corrupto, lleno de miseria”, según el escritor. “Amigos no me va a traer, pero no soy capaz de pensar en otra cosa. Lo que me dejó muy tocado el año pasado fue ver lo rápido que a todos los niveles olvidábamos aquella empatía de los primeros días. El compromiso de la clase política y los aplausos en los balcones se esfumaron en cuento llegó el verano y lo que apareció después me dejó muy tocado. Me decepcionó mucho ver cómo había gente que estaba sacando rédito político o económico de todo esto. Ahí fue cuando rompí”, afirma. Esa sensación es la que llevará a las páginas de su próximo libro, para el que aún no se plantea una fecha de lanzamiento. “Soy un escritor lento y aún estoy dándole vueltas a la historia”, reconoce. Lo que sí tiene claro es seguirá en el género negro porque es en el que se siente más cómodo. “Me siento muy a gusto en este espacio porque me permite al mismo tiempo generar historias rápidas y entretenidas, se puede leer como la típica historia de una serie de asesinatos, pero que si quieres mirar más capas tiene segundas y terceras lecturas mucho más comprometidas y comprometedoras”, explica el autor de “Un fuego azul”.

Manel Loureiro

Una trama que sorprenderá a los lectores de “La puerta”

Hace ahora justo un año, el escritor pontevedrés Manel Loureiro publicaba “La puerta” (Planeta), un thriller ambientado en Galicia y que terminó de escribir durante el confinamiento, una situación que tuvo un impacto desigual entre los escritores. En el caso de Loureiro fue una época muy productiva y que le trajo su mayor éxito editorial hasta la fecha. “La puerta” se convirtió en uno de los libros más vendidos en España de 2020 y supera ya los 140.000 lectores. Ahora, el escritor pontevedrés espera revalidar este éxito con su próxima novela, un nuevo thriller que estará también en parte ambientado en Galicia y cuyo lanzamiento está previsto para el mes de mayo del próximo año, de nuevo con Planeta. “Estoy absolutamente entusiasmado con esta historia porque me lo estoy pasando genial mientras la escribo y esto es maravilloso. Tengo muchas ganas de que los lectores descubran esta historia, porque es muy sorprendente”, afirma.

Loureiro trabaja en su estudio, una antigua academia de la que derribó todos los tabiques para construir un espacio abierto y diáfano, y cuyas paredes están forradas de libros -4.000 volúmenes-. “Soy bibliófilo, acumulador compulsivo de libros”, reconoce. Justo en medio se encuentra su mesa, donde descansa su ordenador y dos pantallas. Allí es donde pasa horas escribiendo. “Necesito un entorno donde esté a gusto escribiendo. Y tengo mil manías de escritor. Una de ellas es que siempre que termino de escribir un día tengo que procurar que la última palabra que escriba acabe en la letra a. No pasa nada si no lo hago, pero me quedo inquieto”, confiesa.

ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO

Poesía para adultos y niños de una pluma prolífica

Antonio García Teijeiro hizo un pequeño paréntesis en agosto, mes en el que aparcó la poesía, aunque ya está de nuevo inmerso en su trabajo. “Neste momento estou metido nun poemario infantil e noutro para adultos. Vou retomar un poco a poesía para adultos. Los poemas dun e outro están escritos a man, como fago sempre. Teño moita ilusión en los dous porque para min é importante non perder determinada voz nun determinado momento”, explica el premio nacional de literatura infantil vigués.

Escritor prolífico, Teijeiro acaba de publicar dos poemarios, “Canta, miña rula, canta” (Galaxia), y “As palabras están a mirarse arredor da mesa” (Cuarto de Inverno), y a finales de año saldrá “De pombas e bolboretas” (Embora). Ya para el próximo año, verán la luz otros dos poemarios, cuya publicación se retrasó a causa de la crisis sanitaria. “Un deles está xa moi rematado e incluso correxido., pero se retrasó a súa edición para que non coincidiera con estos dous libros que saíron agora e o que sairá en decembro”, explica. Son todos libros escritos durante este año y medio de pandemia.

En narrativa, además, esta semana llegará también a las librerías un libro de relatos de siete escritores, editado en castellano por Kalandraka, “Escritos en la guerra”, que incluye un texto suyo: “Fragmentos de dolor y vida”. “A miña obra poética escurece a miña obra narrativa, que é bastante ampla por outra banda”, reconoce.

LEDICIA COSTAS

Un drama a tres voces y el regreso de “Los Minimortos”

Ledicia Costas ha dedicado todo el verano a escribir. “Os meses máis tranquilos para min son precisamente os de xullo e agosto porque non hai escolas e podo escribir casi a pleno rendimento”, explica la autora de “Infamia”. Este otoño se presenta intenso para la escritora viguesa, que el 1 de noviembre, Día de todos los Sansos, sacará la cuarta entrega de la colección para niños “Os Minimortos”, ambientado precisamente en la noche de Samaín, y el 17 de ese mes “Golpes de luz”, su segunda novela para adultos, que saldrá simultáneamente en gallego y en castellano (Xerais y Destino), una novela a tres voces que narra la historia de una madre que regresa a su casa familiar, en Galicia, con su hijo pequeño y se encuentra con una madre con un alzhéimer incipiente y muchas sombras del pasado. “De feito, estiven corrixindo as probas todo o verán e preparando o lanzamento”, explica la escritora, que estará en la feria de Madrid el último fin de semana de septiembre. “Teño moitas gañas de que isto volva a moverse outra vez porque os últimos libros que saquei non os pude presentar. A min me da moita vida facer firmas”, dice la escritora, que los primeros meses de la pandemia no pudo escribir. “Estiven tan preocupada polo que estaba sucedendo que psicolóxicamente non me atopaba ben para escribir, pero logo tive un momento creativo moi intenso e nos últimos meses escribín moitísimo”, afirma. En estos momentos, está escribiendo una novela juvenil y un libro de poemas. “E tan pronto como remate isto –señala– teño que escribir a terceira entrega de la colección de ‘A señorita Bubbel’ (Xerais), que teño que entrega a finais de ano”.

María Oruña

Historias de misterio escritas desde Vigo

Tras la publicación, en poco más de un año de dos novelas, “El bosque de los cuatro vientos”, que se retrasó por el COVID-19, y “Lo que la marea esconde”, ambas de Destino, la viguesa María Oruña está haciendo las correcciones del que será su próximo libro mientras se documenta para una nueva novela, de la que, como buena novelista de misterio, prefiere no desvelar ningún detalle. “Además de estar corrigiendo algunas cosas, me en estos momentos me estoy documentando, una fase que a lo mejor me lleva más meses que escribir la novela”, afirma la escritora, autora de la serie de novelas “Los libros del Puerto Escondido”.

Este trabajo tendrá que compaginarlo con una agenda repleta de actos, entre los que se encuentra la feria de Madrid, este mismo mes, donde ha sido requerida los tres fines de semana. La escritora asegura que no podrá satisfacer todas las solicitudes que está recibiendo por falta de tiempo, aunque reconoce que agradece poder retomar el contacto con sus lectores con una cierta normalidad. “La pandemia solapó ‘El bosque de los cuatro vientos’, del que apenas pudimos hacer dos presentaciones. Por eso me siento muy afortunada de que haya ese interés por este libro, que además está ambientado en Galicia”, comenta. Oruña también reconoce que le ha sorprendido la expectación que ha generado “Lo que la marea esconde”, cuarta entrega de la inspectora Redondo, un misterio de habitación cerrada al más puro estilo clásico.