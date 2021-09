El Club FARO inicia el lunes día 13 su nueva temporada. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo).

La entrada es libre hasta completar aforo, que será restringido a 34 personas por las normas contra el COVID-19.

Manuel Villanueva (Marín, Pontevedra, 1957), director general de Contenidos de Telecinco y Mediaset España, hablará de dos de sus grandes pasiones: el universo del vino y el arte de la conversación. En su libro “Palabra de vino”, actores, deportistas, cantantes, chefs, escritores, empresarios... repasan sus vidas y sus secretos hedonistas en una serie de charlas íntimas con Villanueva. Alejandro Sanz, José Coronado, Iker Casillas, Raúl del Pozo, Edurne, Martín Berasategui, Juan Echanove, Susi Díaz, Manuel Rivas, Javier Sardá o Álex González son algunos de los entrevistados.

La escritora viguesa María Oruña eleva el listón novela tras novela. Entre otras cosas, porque en cada historia, en cada misterio, va más allá buscando siempre nuevos laberintos, nuevas tramas que supongan un reto en la creación de un relato. Y así, libro a libro, María Oruña se ha convertido en un fenómeno imparable, con más de 300.000 lectores. “Lo que la marea esconde” (Destino) es sin duda su novela de Valentina Redondo más ambiciosa y lograda hasta la fecha, un verdadero desafío a la inteligencia de los más avezados sobre el incombustible motivo de la “habitación cerrada”, al mejor estilo clásico de las novelas de misterio. Una obra de una factura impecable que rinde homenaje a Agatha Christie.

¿Por qué SEPTiembre no está en la SEPTima posición, ni OCTubre en laOCTava? ¿Por qué decimos orientarnos, si lo que buscamos es el Norte, y no Oriente? ¿Por qué en el Belén el Niño Jesús está desnudo en pleno diciembre,con el frío que debía hacer? El orden mundial está lleno de errores tremendos de los que ni siquiera nos percatamos. Simplemente, aceptamos las cosas como son sin darle más vueltas.Pero la Historia no contaba con Damián Mollá (Madrid, 1980), autor de “Oh, my God!”, el colaborador de “El Hormiguero” que todo se lo pregunta. Aprovechando el encierro de la pandemia, Damián se puso a intentar resolver algunas de estas dudas, y en el camino se encontró con infinidad de sorpresas.

Ousman Umar salió de Ghana siendo un niño, cruzó el Sáhara a pie, el mar en patera y vio morir en el camino a la mayoría de sus compañeros de viaje, entre ellos a su mejor amigo. Recorrió 21.333 kilómetros para llegar a Barcelona cruzando 8 países y tardó 5 años en hacerlo. Después de meses durmiendo en la calle, finalmente lo acogió una familia, empezó sus estudios y consiguió trabajo como mecánico de bicicletas. En 2012, con sus primeros ahorros, fundó NASCO Feeding Minds con el objetivo de mejorar la educación en su país de origen. Ousman Umar fue distinguido el 15 de abril con el Premio Princesa de Girona Social 2021.

¿De qué te protege tu sistema inmunitario? ¿Cómo mantener nuestras defensas en forma? ¿Cuál es su relación con la alimentación y microbiota? Si quieres conocer tu sistema inmunitario y que esté con power y mucho flow, no puedes perderte la conferencia de la Dra. África González Fernández, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo y académica de la Real Academia de Farmacia de Galicia, que dará respuesta a estas y otras preguntas. Fue directora del Centro de Investigaciones Biomédicas (2009-2019) y presidenta de la Sociedad Española de Inmunología (2016-2020). Copromotora de la empresa spin-off NanoImmunoTech (NIT), ha publicado más de ciento setenta artículos científicos, libros y capítulos de libros.Como experta inmunóloga ha aparecido en distintos medios de comunicación, entre ellos FARO, durante la pandemia de COVID-19.

“La gente no existe” (Alfaguara), el último libro de la escritora Laura Ferrero (Barcelona, 1984), es un compendio de relatos en los que hay amor y desamor. Hay ausencia y culpa. Hay esperanza. Están los que celebran el hoy y lo que está por venir, y otros que prefieren vivir en las expectativas, donde se sienten protegidos. Los que pueden, olvidan. O no del todo. O no siempre. Algunos no creen saber qué es existir ni desear, ni qué hace que una vida sea una vida. Pero ¿alguien lo sabe?. Las historias de “La gente no existe” narran lo íntimo, aquello que solo somos capaces de contar en voz baja, lo que nos ocurre cada día. Sus artículos y reseñas aparecen habitualmente en publicaciones como “ABC Cultural”, “El País”, “La Vanguardia” o “El País Semanal”.

¿Por qué se tardó tanto en saber que el cerebro es el órgano de la mente? ¿Cuándo se empezó a plantear la dualidad cuerpo/mente? ¿Qué mujeres contribuyeron al conocimiento de las funciones mentales? ¿Cómo empezaron a conocerse las grandes enfermedades neurológicas? Ignacio Morgado, uno de los neurocientíficos más prestigiosos de España, nos hablará de las ideas y los descubrimientos de filósofos y científicos, como Aristóteles, Galeno, Descartes, Galvani, Von Helmholtz, Ramón y Cajal, Sherrington, Pavlov o Donald Hebb, que hicieron posible el conocimiento actual del cerebro y la mente humana, y nos mostrará también los inventos técnicos que dieron paso a ese saber, como el microscopio compuesto, el electroencefalograma y las neuroimágenes modernas.