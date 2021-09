Cicatrices

Nacemos con pecado original. Lo acepto desde mi ateísmo. Soy el producto de los que me han precedido, su consecuencia igual que seré la causa de los que me sucedan. No existo fuera de mi tiempo y mi lugar. Tampoco de los tiempos y lugares de mis antepasados. En mis cromosomas, al menos en esa parte que ya hemos cartografiado, cargo la herencia de mi nariz, mi temperamento y mis enfermedades. Nada ha surgido del vacío desde aquel primer destello que lo provocó todo. La generación espontánea era solo un absurdo. Así que no podemos construir nuestra libertad sobre la desmemoria. El olvido no se iguala al perdón. Por eso siguen sangrando las úlceras que la Transición no quiso o pudo cauterizar.