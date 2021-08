El tablón que recoge los mensajes de los vacunados en el Ifevi se ha convertido en todo un entretenimiento. Aunque son mayoría los pósit de agradecimiento al personal sanitario por su encomiable labor durante la pandemia, también se cuelan mensajes - cuando menos- originales. En esos pequeños papeles de colores cabe de todo: emoción, gratitud, elogios... hasta la ironía y el ligoteo. Así, algunos escritos aluden a las teorías conspiranoicas con gran sentido del humor, haciendo referencia a que tras recibir la vacuna ya disponen del 5G: "Control mental activado" y "5G activo".

Otros tiran de ingenio y juegos de palabras para mostrarse optimistas y felices tras ser inoculados: "Vacuna Matata" se puede leer en uno de los papeles del tablón, en referencia a la tranquilidad y confianza que da sentirse protegido ante el coronavirus. Esta expresión del suajili que significa "No hay problema" fue popularizada por la película de animada El Rey León, estrenada en 1994.

Hay quien fue más allá, y el simple pinchazo vino acompañado de un "crush", un amor a primera vista. Así una joven deja un mensaje al enfermero que la vacunó con su nick de Instagram con la esperanza de que el sanitario del piercing en la nariz y el tatoo en el gemelo levante la cabeza del ordenador, se acerque al tablón y descubra la invitación de la "chica de la camiseta de Bowie". Así se define se describe en tuiter esta usuaria enamoradiza: "Miña vida é coma unha peli porno pero con mellor iluminación (a lo Abel Caballero)". Y avisa: "Si no me dices quién eres no te acepto". Así que, para que esta historia salte del pósit a la red, el enfermero deberá identificarse.

Otros mensajes simplemente son soflamas sin relación alguna con el COVID-19, la vacunación o el ligoteo..."Viva o Balonmán Cañiza", exclama otro pósit.

Agradecimientos

Estos peculiares y originales mensajes destacan entre la cascada de agradecimientos que llenan el tablón del Ifevi. "Gracias por ser rayitos de sol en la oscuridad", "Me ha dolido, pero gracias. Os amo", "Al principio tenía miedo pero no duele nada"... y sobre todo "gracias" con mayúsculas y corazones junto a palabras de ánimo y gratitud.