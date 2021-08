El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha autorizado una serie de operaciones con el objetivo de aumentar la capacidad de fabricación y el suministro de vacunas contra el COVID-19 en la Unión Europea (UE). Al menos en 500 millones de dosis para 2021.

En primer lugar, el CHMP ha dado su visto bueno a un centro de fabricación adicional para la producción de la vacuna de Pfizer en Saint Rémy sur Avre (Francia), que está gestionado por Delpharm y fabricará el producto acabado. El centro permitirá suministrar aproximadamente hasta 51 millones de dosis adicionales en 2021.

La EMA también ha aprobado una nueva línea de fabricación en el centro de fabricación de BioNTech en Marburgo (Alemania), que aumenta la capacidad de fabricación de principios activos en aproximadamente 410 millones de dosis en 2021.

Por otra parte, el CHMP también ha avalado un centro de fabricación adicional para la producción de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Moderna. El centro, situado en Bloomington (Indiana, Estados Unidos), es operado por Catalent. En este centro se fabricará el producto acabado.

Además del nuevo centro de fabricación de esta vacuna, el CHMP también ha aprobado varios centros alternativos responsables del control/prueba de lotes y del envasado del producto terminado fabricado por Catalent.

El 30 de julio, el CHMP ya aprobó la ampliación del proceso de fabricación del principio activo en dos centros de Estados Unidos (Moderna TX, Inc., Norwood, Massachusetts y Lonza Biologics, Inc., Portsmouth, New Hampshire). En conjunto, se estima que estos cambios permitirán la producción de 40 millones de dosis adicionales de Spikevax para abastecer el mercado de la UE en el tercer trimestre de 2021.

Estas recomendaciones no requieren una decisión de la Comisión Europea y los centros pueden entrar en funcionamiento inmediatamente. La EMA mantiene un diálogo continuo con todos los titulares de autorizaciones de comercialización de vacunas COVID-19, ya que buscan ampliar su capacidad de producción para el suministro de vacunas en la UE.