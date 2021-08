En lucha activa para revertir el cambio climático

Personas comprometidas con el medio ambiente relatan las prácticas que han incorporado a su vida diaria para reducir la emisión de gases contaminantes

El último informe del panel de expertos de la ONU en cambio climático sitúa al planeta en alerta roja dibujando daños irreversibles durante siglos o milenios y contemplando en el mejor de los escenarios un aumento de las temperaturas superior a 1,5 grados en 20 años –que podría llegar a los 4,4 grados a fin de siglo–. La solución pasa por reducir ya la contaminación de manera rápida, sostenible y a gran escala.

“No está todo perdido, aún estamos a tiempo de revertir la situación”, indica Edith Uhía Castro, bióloga gallega especialista en permacultura y agricultura regenerativa. Desde su finca de Tomiño, donde construye una vivienda sostenible y tiene una huerta demostrativa y experimental donde graba los vídeos que sube a las redes sociales para su espacio “Soñando en Verde”, esta viguesa sigue las prácticas que propugna la permacultura, basada en tres pilares –cuidado de la tierra, cuidado de las personas y reparto justo– y doce principios orientados a la regeneración, es decir, no dejar huella de la acción humana en el ecosistema.

Esta bióloga y su esposo, el investigador de la Universidad de Vigo Carlos Spuch, diseñan su vivienda de la manera más respetuosa con el medio ambiente. “Cambiamos el cemento por la madera porque el primero contamina mucho al necesitar temperaturas altísimas y consumir combustible; los sistema de agua caliente sanitaria y calefacción serán por energía termosolar aunque, al estar en Galicia, también pondremos una termococina de leña que funcionará con madera de acacia de comunidades de montes y que llevará agua caliente por toda la casa a través de radiadores, además de permitirnos cocinar a fuego lento “slowfood”; tendremos recogida de aguas pluviales para riego, paneles solares para la electricidad, algún aerogenerador pequeño que nos permitirá aprovechar el viento de la finca, orientada al sur, y las paredes exteriores serán blancas para reflejar el sol en verano”, explica.

Al igual que esta bióloga son numerosos los ciudadanos que, a falta de grandes soluciones gubernamentales, han incorporado a su vida diaria prácticas sostenibles que contribuyen a remediar el cambio climático. Es el caso de Miguel Ángel Rodríguez, retirado de su profesión habitual y dedicado ahora al proyecto “Ideas para tu huerto”, que ofrece diversas iniciativas talleres y charlas sobre cultivo de setas, huertos escolares, concienciación ambiental, reciclaje e impresión 3 D, entre otras cuestiones. Basándose en el plan estratégico de la economía circular que propone convertir los residuos en recursos, este vecino de Tui comenzó hace cinco años colaborando en un proyecto educativo del colegio de su hija. “Se me ocurrió llevar una especie de marioneta y pedirles ayuda a los peques para sembrar árboles y plantar setas”, recuerda. Comenzó así una colaboración continuada en el tiempo para hacer un huerto urbano en el centro escolar, al que siguieron iniciativas como separar el papel de aluminio que se emplea para envolver meriendas. “Era una idea innovadora, en Europa solo se separa y recicla aluminio (papel, latas o tapas de yogur) en Suecia; intentamos involucrar al Concello para que se encargara de recoger y gestionar el residuo, pero no se llevó a cabo”, comenta.

Lo que sí tuvo éxito fue su idea de cultivar setas en residuos, concretamente en borra de café, un desecho del que Galicia genera ocho millones de kilos al año. “Consiste en que cada uno convierta los posos en proteínas, en alimento”, explica el creador de este proyecto premiado a nivel nacional en el concurso Natur Green en 2018. “Mi intención es desarrollar iniciativas, pero echo en falta el apoyo de las administraciones”, lamenta este emprendedor ecológico que trata de dar nueva vida a los frascos de vidrio diseñando en impresoras 3D objetos con diversas funcionalidades, desde germinadores de semillas a recipientes para huesos de aguacate. “Es absurdo tirarlos a la basura cuando se podría reutilizar en lugar de destruirlos para volver a fabricar otros gastando energía”, comenta.

Uno de sus proyectos más recientes es el cultivo de setas shiitakee en tocones de eucalipto, que comenzó antes del confinamiento en terrenos de la comunidad de montes de Gondomar y más tarde se extendió a Oia, y otras zonas de las provincias de Pontevedra y Coruña. En su huerta experimental, Rodríguez Martínez prueba cultivos resistentes curiosos o de procedencia foránea y ha comenzado con sus propias colmenas de abejas.

Creativa es la alternativa que ha encontrado Xulián Martínez a las desbrozadoras, máquinas que ya no emplea para limpiar su finca ni la de los vecinos del barrio de Teis a donde lleva a sus cabras, quienes mantienen así ecológicamente adecentados unos dos mil metros cuadrados de terreno. Esos animales, cuatro en total, también se ocupan de mantener libre de vegetación el acceso al camino a la presa de los regantes en A Trapa y de vez en cuando, si su trabajo de informático se lo permite, los desplaza en unas casetas recicladas transportables a parcelas de la comunidad de montes, entidad de la que es vocal.

En la finca en la que vive con sus padres emplea las gallinas como una especie de arados naturales. “Las dejo que se muevan por diferentes zonas, lo que beneficia al suelo y a los cultivos porque además de rascar superficialmente la tierra hacen un control de insectos y plagas”, explica.

Su huerta le permite un grado notable de auto producción, cultiva plantas silvestres “amargas pero saludables” y ahora se está iniciando en la apicultura, aunque de momento confiesa que solo observa a las abejas para empaparse de conocimiento. Se desplaza en bicicleta cuando puede y se ha unido a la comunidad de montes de Teis porque es conservacionista, no forestalista como otras, según indica.

En cuanto el Concello de Tomiño anunció en su página web que iba a poner un compostero comunitario del programa de la Deputación Provincial, en 2017, Viviana Mariño se apuntó como usuaria y acudió a las reuniones para recibir información. Desde entonces deposita los residuos orgánicos en el contenedor habilitado a tal efecto, que ahora ya tiene cerca de su casa en el casco urbano de la localidad. “Lo hago por cuidar el medio ambiente y porque me gusta hacer las cosas bien; si hay esa opción hay que usarla”, afirma. Esta defensora del reciclaje se queja del uso incorrecto que hacen otras personas: “A veces cuando voy al compostero levanto la tapa y veo que la gente no cubrió sus residuos con el estructurante, así que me toca a mí taparlos, echar los míos y volver a poner una capa de estructurante”, comenta.

Yolanda Mariño también se ha apuntado a destinar a compost los residuos orgánicos que genera. "Antes tiraba todo al contenedor verde, pero en cuanto pusieron en Valga el compostero, frente al edificio en que vivo, los llevo allí cada dos días”, explica. Trata de no llevar plásticos a casa y siempre se lleva a la compra su bolsa de rafia. También colabora con el colegio de sus hijos en actividades relacionadas con la huerta, que esta misma semana estuvo ayudando a adecentar para el programa municipal “Emeblece Valga”.

“Hay que apostar por pequeños agricultores locales” Edith Uhía - Bióloga especialista en permacultura

“En vez de llorar o entrar en apatía por el informe IPCC sobre el cambio climático, vamos a trabajar para revertirlo”. Con este mensaje iniciaba la bióloga Edith Uhía un hilo de twitter destinados a animar a los seguidores de su espacio “Soñando en verde” a persistir en las prácticas para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Concienciada desde su infancia por temas medioambientales, tras su carrera comenzó a interesarse por la agricultura ecológica hasta que halló en la permacultura la respuesta que estaba buscando. Ahora realiza un máster internacional en la materia con una discípula de uno de los creadores de este sistema de principios en los años 70, el ecologista australiano Holmgren. El título le permitirá formar nuevos profesionales como ella, que diseña espacios, ofrece formación y actúa como consultora de esta práctica ecológica, además de divulgar en las principales redes sociales, en castellano, inglés y gallego.

–¿Qué puede cambiar la permacultura para revertir la actual situación de cambio climático?

–Todo. Salvo las cuestiones que vienen de grandes compañías transnacionales y decisiones políticas de alto nivel, la permacultura engloba todo y se realiza a través de un entramado social cooperativo que abarca comunidades de diversos tamaños y se podía extender a nivel mundial. Lo fundamental es entender dónde están los gases que provocan el efecto invernadero, principalmente metano y CO2, y cambiar las prácticas para reducir esta contaminación. El primero sale en su mayoría de la degradación de tierras que antes eran marismas y turberas y de la ganadería intensiva industrial. La permacultura revierte esa situación apostando por agricultura regenerativa y ganadería extensiva, de pasto rotativo. Con ello en lugar de estar soltando CO2 lo secuestras. Las plantas lo captan para generar los hidratos de carbono que componen su cuerpo y azúcares que van a sus frutos y a las raíces, donde alimentan a una red de hongos y bacterias a las que le pasan información sobre los microlementos que necesita para que se los sirvan a domicilio. Además hay una fauna diversa –lombrices, tardígrados, nematodos– que se alimenta de esos hongos y bacterias cargados de nutrientes, aprovechando el 20% y dejando el 80% en heces, la forma perfecta biodisponible para la planta. Estos procesos se rompen con los arados y tractores que emplea la agricultura industrial, se muere la microfauna y libera a la atmósfera todo el CO2 almacenado. En permacultura cuidamos el ecosistema del suelo, le aportamos compost para enriquecerlo y lo vinculamos con una forma de ganadería en la que rotas al ganado como si viviera silvestre, favoreciendo además la salud del suelo, que no soltará metano y retendrá más agua, con lo que no necesitas regar. Combinamos árboles con plantas imitando un bosque, el sistema más productivo del planeta, y conseguimos huertos con más cultivos y biodiversidad, mayor producción de oxígeno y captación de dióxido de carbono. Eso está enlazado con productos de proximidad, localización versus globalización. Si traes las naranjas de Chile, primero seguro que se deforestó algún bosque para plantarlas, se usó biofosfato, pesticida, se cogieron sin estar maduras, se vinieron en barco, se almacenaron en cámaras que gastan electricidad. O sea, la globalización conlleva cambio climático.

–¿La producción con este tipo de prácticas podría abastecer a toda la población mundial?

–Hay estudios serios, entre ellos de la FAO, que indican que el 80% de los productos que alimentan están producidos por agricultores locales en explotaciones pequeñas. El otro 20% en realidad no nos alimenta, casi toda la agricultura industrial está enfocada a maíz transgénico principalmente para ganado, aceite de palma, soja y también arroz – que tal y como se cultiva industrialmente es responsable de un 10% del cambio climático–. A nivel nutrientes, el pequeño agricultor usa semilla propia, nutricionalmente más densa. Usando técnicas de permacultura y agricultura regenerativa sí se puede alimentar a todo el mundo. En Estados Unidos la producción de los dos grandes institutos que aplican prácticas iguala a la de los transgénicos bajando costes y mejorando la calidad nutritiva.

–Sostiene que al cambio climático aún es reversible, ¿qué consejos ofrece a un ciudadano para que colabore en frenarlo en su día a día?

–A raíz de la publicación del informe IPPC vi pesimismo en las redes y me acordé de lo que dijo Jane Goodall sobre que la apatía es el mayor peligro. Me volví a ver el documental “Kiss the ground” de Paul Hawken, que reunió a estadistas y científicos para revisar estudios de producción y captación de CO2 y elaboró una tabla que calcula los gigatones de dióxido de carbono que genera cada actividad y ofrece medidas alternativas para frenar esas emisiones. En el punto número 1 están los desperdicios de comida que se tiran a vertederos, si acudo a la compostera de la Diputación ya estoy colaborando, o si compro lo justo para que no me sobre. Las medidas relacionadas con ganadería y agricultura son acudir a grupos de consumo, producción local y productos con sello ecológico, en la medida que puedas –también hay ir a tiendas que controlan el origen de los cultivos que venden o acudir directamente a un productor que te surte semanalmente una cesta con productos de temporada–, ganadería de pasto y presionar a las grandes compañías (hay que recordar que el aceite de palma se retiró de la Nutella por presión social). La medida tercera es la educación de las mujeres, que lamentable en Afganistán dará un paso atrás y afectará negativamente al cambio climático. Otro punto son los refrigerantes: hay que cambiar los HCC por otras sustancias como amonio o propano, optar por viviendas bien aisladas y correctamente orientadas, poner placas solares y pequeñas turbinas de viento en tejados de edificios, por ejemplo. En cuanto a iluminación, poner bombillas led en toda la casa.