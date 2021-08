La música de Mikel Erentxun envejece como el buen vino. Desde que comenzó su carrera como solista en 1992 tras muchos años haciendo vibrar los escenarios al frente de Duncan Dhu, el donostiarra ha sabido mantener su sonido intacto. Iniciándose con sus celebrados ‘California’, ‘A pleno sol’ o ‘Cicatrices’, pasando por la famosa adaptación del tema de The Smiths, ‘There is a light that never goes out’, Erentxun se ha consagrado como uno de los grandes del rock en España. Acaba de grabar Amigos de guardia, un trabajo que supone, casi más que un álbum de estudio, un entrañable encuentro entre colegas, casi como una reunión familiar, en la que el cantante aúna a grandes artistas (24 en total), como Eva Amaral o Coque Malla, para realizar un recopilatorio de sus grandes éxitos.

–¿Por qué decidió orientar así Amigos de guardia y salirse del camino convencional?

–Llevo a mis espaldas ya 28 discos y me apetecía hacer algo especial sobre todo ello. El año pasado, cuando lo grabamos, se cumplían 35 años y me pareció una efeméride muy bonita y pensé que se podía celebrar con un disco de estas características. El proyecto tuvo que atrasarse un poco debido a la pandemia, pero es maravilloso poder cerrar una etapa de tantos años a modo de celebración.

–¿Cómo ha sido trabajar junto a Bunbury?

–He tenido la inmensa suerte de trabajar con muchos amigos y amigas que admiro muchísimo, entre ellos Enrique, con quien acabo de estrenar el single ‘Veneno’. Soy muy fan suyo y le admiro mucho, tanto como artista como en lo personal. Se ha involucrado completamente en el proyecto y de hecho fue el primero al que llamé para participar en el álbum. En general ha sido un placer trabajar con todos, desde Calamaro, Diego Vasallo, Eva Amaral, Coque Malla… todos los que están presentes son increíbles.

–¿Esperaba tanta participación?

–Para nada. Cuando empezamos con este proyecto en enero del año pasado, la idea era grabar un disco en directo y llamar a unos pocos invitados para 3 o 4 canciones. Hice una lista de posibles invitados pensando que iban a fallar unos cuantos, pero no falló ninguno hasta el punto de que hay más invitados que canciones, porque son 20 canciones para 24 artistas. Ha sido increíble el apoyo de todos ellos, sobre todo considerando que el disco se grabó en pleno confinamiento y por tanto se exigía un esfuerzo aún mayor, pero su implicación ha sido total.

–¿Qué se mantiene de aquel artista que creció tocando durante los salvajes años ochenta en Euskadi?

–Algo quedará, imagino (se ríe), pero durante esos primeros años 80 Duncan Dhu compartía escena con todo el rock radical vasco, además de con la situación política de entonces, que era complicada y compleja, de manera que es obvio que los tiempos han cambiado. Tengo recuerdos increíbles de esa época, fueron años muy inocentes, juveniles y frescos.

–¿Algún arrepentimiento?

–La verdad es que no. Estoy muy contento y orgulloso con mi carrera y con todo lo que he hecho, aunque probablemente habré dado más de un concierto malo. Considero que mi forma de dedicarme a mi profesión ha sido siempre coherente y honesta. Con el tiempo he aprendido mucho y las condiciones de la voz van mejorando con el paso de los años. La experiencia es un grado y cada vez canto y escribo mejor porque vivir la vida es la mejor universidad, al fin y al cabo.

–En este momento de su vida, ¿cuáles son sus pilares fundamentales?

–Mi pilar más básico son mi familia y mis amigos, pero también mi oficio. Tengo la enorme suerte de que mi oficio es mi hobby y soy una persona afortunada porque vivo de hacer lo que más me gusta: la música. A día de hoy me sigue emocionando saltar al escenario tanto como el primer día, me apetece mucho seguir grabando discos y soy muy feliz.