Vigo pasa al nivel medio por sorpresa

Cuando el restaurante El Castro en Vigo, junto al mítico Olivo de la calle Alfonso XII y el especial mirador a la ría, abrió por la mañana para atender los desayunos, su plantilla visualizaba el fin de semana con la urbe olívica en el nivel alto de restricciones por el coronavirus. Esto traducido para la hostelería significaba: 30% del aforo interior y 75% en el exterior. Varias horas después, por la tarde, un nuevo DOG –imprevisto– dio un giro y situó a Vigo y a A Coruña en el nivel medio.

Por una parte, la hostelería respiró aliviada: más aforo, más posibles ingresos; pero por otra, se comenzó a tirar de los pelos.

Deberíamos coger más personal pero no lo tenemos preparado de un día para otro

“Hay que reorganizar todo. Mañana (por hoy sábado) pasamos de tener el 75% de aforo en la terraza a tener un 100%. Esto significa que deberíamos coger más personal pero no lo tenemos preparado de un día para otro para venir a trabajar. En la Xunta, nunca tienen en cuenta las necesidades que tenemos nosotros. Hablan de crear empleo y estos cambios así son un fastidio. No sabemos cómo vamos a hacer. Probablemente, no podremos tener la terraza al 100% porque no habrá camareros suficientes”, lamentaba ayer su copropietario Andrés Fernández poco después de enterarse de la modificación del DOG.

Vivir a golpe de Diario Oficial de Galicia se ha convertido por veces en la realidad de la hostelería de Galicia en los últimos meses. Ayer volvió a ocurrir al publicar la Xunta un cambio de última hora por el que Vigo y A Coruña pasaron del nivel alto al nivel medio de incidencia del coronavirus.

La modificación ni siquiera les fue anunciada a los hosteleros en la reunión de la mañana en la Xunta para tratar el nuevo marco normativo de aforos.

César Ballesteros, de la Federación de Hosteleros de Pontevedra, señalaba a primera hora de la tarde que los responsables de Sanidade y Vicepresidencia les habían comentado que si seguían bajando los casos al ritmo actual, tanto Vigo como A Coruña tenían una alta probabilidad de bajar al nivel medio la próxima semana. Al final, el cambio se aceleró de imprevisto.