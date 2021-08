La Xunta aumenta los aforos en terrazas y ocio nocturno a partir del fin de semana

Los locales de hostelería y ocio nocturno podrán atender a más clientes a partir del fin de semana, sobre todo en las terrazas. La Consellería de Sanidade desveló ayer el nuevo mapa de restricciones que entrará en vigor la noche del viernes al sábado. Teniendo en cuenta la mejora de la situación epidemiológica, con una caída significativa de la incidencia acumulada prácticamente en todos los tramos de edad (desciende un 34% la incidencia a siete días y un 24% a catorce con respecto a la semana anterior), la Xunta da un respiro al sector hostelero, en una situación difícil tras los cambios de aforo y medidas como la petición del certificado COVID en interiores, que ya no está en vigor (a la espera ahora del auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia -TSXG-).

Además de la ampliación de aforos la Xunta actualizó también la situación de los concellos por niveles. Ya no hay ninguno en el máximo -a partir del fin de semana- (está ahora únicamente O Grove), 33 estarán en nivel alto (de los 54 actuales) y en nivel medio serán 71 (dos más que en el mapa actual). Las ciudades de Vigo y A Coruña son las únicas que quedan en nivel alto.

Concellos pontevedreses como A Guarda, Baiona, Cambados, Gondomar, Soutomaior o Vilagarcía, entre otros, bajan de nivel, del alto al medio. O Rosal, Ponte Caldelas o Ponteareas, por ejemplo, suben al alto. En cuanto a las restricciones, en el nivel alto podrán ocupar hasta un 75% del aforo en terrazas y un 30% en el interior de los locales. Las terrazas podrán ocuparse al 100% en los locales de municipios del nivel medio y medio-bajo, mientras que en el interior de los locales se permite un 50% de aforo en el nivel medio y un 75% en el nivel medio-bajo.

En cuanto al ocio nocturno, permanecen cerrados en el interior en municipios de nivel máximo (en este nivel no habrá ninguno a partir del fin de semana) y del alto. En el nivel medio se podrá ocupar un 50% del interior de los locales nocturnos y un 75% en las terrazas. Y en el nivel medio-bajo, el interior de los establecimientos queda limitado al 50% también, y en el exterior: se permite el 100%.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, recordó ayer que los grupos de personas en interior pueden ser de un máximo de seis y, en el exterior, de 10. La situación epidemiológica mejora: la curva desciende, según los expertos del comité clínico que asesora a la Xunta. En la actualidad hay 12.730 casos activos, según indicó el conselleiro de Sanidade. Bajan los ingresados en planta, hasta los 259, -Galicia es la comunidad con menor tasa de ocupación,según Comesaña-.Lo que preocupa a las autoridades sanitarias es la presión hospitalaria en UCI, con 63 casos en la actualidad (más que la semana pasada), una cifra que se resiste a bajar -Galicia es la tercera comunidad con menor ocupación en UCI-. Pese a que la ocupación no es un problema, el conselleiro indicó que “preocupa tremendamente” que la cifra se resista a bajar, además, con pacientes muy jóvenes en unidades críticas en esta ola. “Hay un paciente en UCI de 16 años. También de 20, 23, 28, 30, 31 o 35”, expresó el conselleiro. Por su parte, el doctor Pedro Rascado indicó que son pacientes que posiblemente jamás pensarían que les podía tocar estar en UCI, por lo que pide a la ciudadanía que no se relaje y que cumpla las medidas de seguridad e higiene aunque estén vacunados/as.

Según Comesaña la situación es “estable con tendencia descendente” pero apuntó que conviene “no bajar la guardia ni confiarse”. “El virus sigue activo y contagiando”, dijo. La directora xeral de Salud Pública, Carmen Durán, destacó que la situación epidemiológica “evoluciona favorablemente”. La incidencia a siete días es de 166 y a catorce, de 416 (un descenso del 34% y el 24% respectivamente). “Estamos por debajo de 200”, indicó Durán. También es importante el número reproductivo instantáneo (los contagios a partir de un positivo), que en la actualidad está por debajo de 1 en todas las áreas sanitarias. Además, la tasa de positividad baja hasta el 9,99% desde el 11%. Por grupos de edad, la mayor incidencia continúa en la franja de 12 a 29 años, pero “disminuye considerablemente”. “Llegamos a hablar de 2000 casos y ahora nos movemos en torno a los 1.100 o 1.200 casos.

La tendencia está estabilizada y es descendente”, dijo Durán, que señaló además que entre los 40 y 59 años, “también está estabilizada”. Preocupa, no obstante, el ligero incremento en la incidencia en mayores de 80 años, especialmente en Vigo, A Coruña y Lugo. Por áreas sanitarias, el mejor dato es para Ourense (82,5 casos por 100.000 habitantes) y la incidencia más elevada es en A Coruña (242 a siete días). La variante delta alcanza ya el 91%.

Comesaña indicó que en total se administraron 3.802.444 dosis: 1.859.569 gallegos y gallegas cuentan con pauta completa y 259.341 tienen la primera. Añadió que la Xunta continúa vacunando con primeras dosis a menores de 20 años y realiza repescas para mayores de 40, que pueden solicitar su cita de vacunación a través del teléfono 981 215 930. También avanzan en vacunación de embarazadas y personas en situación de exclusión social. En cuanto a los datos comunicados ayer por el Sergas, se contabilizaron cinco muertes y hubo un repunte de contagios, 597 en un día frente a los 404 del día anterior. El mayor aumento, en el área de Vigo, con 143 nuevos positivos.

El Sergas empieza a vacunar a adolescentes de 14 a 16 años el lunes, convocados por SMS

La Xunta comenzará a vacunar a los jóvenes de entre 14 y 16 años la próxima semana, según confirmó el conselleiro de Sanidade. Comesaña calificó el inicio de la vacunación en esta franja como “un paso fundamental” de cara a septiembre y al inicio del curso escolar. Justo esta semana el Sergas avanza en la vacunación de menores de 20 (entre 16 y 29 años), con 30.000 personas diarias. “Nos preocupa enormemente la vuelta a los colegios y queremos tener cuanto antes a los mayores de 12 años vacunados”, apuntó el conselleiro que, con todo, y respecto a la posibilidad de bajar la edad de vacunación de los 14 años, el titular de Sanidade ha asegurado que “en cuanto haya vacunas, se hará”. Indicó que, si las existencias se lo permiten podría ser dentro de dos semanas. Respecto a la petición que el Ministerio de Sanidad habría realizado en el consejo interterritorial a las comunidades autónomas para que eliminasen las citas previas y, de esta manera, “apurasen” la vacunación, Comesaña justificó la no implementación de este sistema en Galicia porque “no se dan huecos ni con las citas por SMS ni con las autocitas”. “Entiendo que en otras comunidades en las que tienen huecos en la vacunación, se haga, pero aquí, afortunadamente no ocurre, por lo que de momento nos parece mucho más programable una campaña en la que sabemos quienes están citados y van a venir, que una campaña en la que no lo sabemos”, indicó el conselleiro. Estos días se convocará por SMS a los jóvenes entre 14 y 16 años para vacunarse a partir del lunes.