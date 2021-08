Una obra desaparecida de Joaquín Sorolla en el Castillo de Soutomaior

El caso que se narra a continuación representa uno de esas raras ocasiones en las que la obstinación, la intuición y el inestimable apoyo de la fortuna han permitido revelar un secreto del pasado oculto y de gran impacto. Debido a su importancia el hallazgo ha sido publicado recientemente en el “Archivo Español de Arte”, una de las revistas más prestigiosas a nivel nacional en dicha disciplina. No obstante, la importancia del descubrimiento hace necesaria su difusión urbi et orbi y de ahí que la noticia se presente hoy para conocimiento y disfrute de la sociedad.

Hace algún tiempo ya, se publicó en este mismo periódico un artículo en el que se planteaba, tímidamente, la hipótesis de que un fresco intitulado “Interpretación de San Jorge y el Dragón” que ornamentó durante el siglo XX una de las paredes del Castillo de Soutomaior, hubiese sido obra del afamado pintor valenciano Joaquín Sorolla. En aquel entonces no existían argumentos concluyentes para demostrar dicha asociación, más allá de la conocida amistad del “maestro” con el doctor cubano Enrique Lluria y su mujer María Vinyals y Ferrés –que se había convertido en propietaria del castillo en 1908, tras el fallecimiento de su tío Antonio Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo–, reforzada por el recuerdo en la familia de Hostos –últimos propietarios de la antigua fortaleza antes de su adquisición por la Diputación de Pontevedra en 1982–, de una firma del pintor “en la parte inferior derecha del cuadro”.

En la amplia correspondencia de María Vinyals conservada en el Museo Provincial de Pontevedra, y en la colección del Museo Sorolla, no existían referencias a dicha obra. Nada pudo localizarse tampoco en la prensa local, regional y nacional. Las personas que visitaron el castillo y que, en ocasiones, se deleitaban en describir los detalles de aquella mole granítica que hundía sus raíces en el medievo, no mencionaban el fresco. ¿Quién lo había pintado realmente? ¿Era Sorolla su autor? ¿Dónde se encontraba la obra? Un famoso historiador llamado Arnaldo Momigliano dijo una vez que el buen investigador es el que sabe plantearse las preguntas adecuadas; las cuestiones planteadas sin duda eran correctas, pero ¿cuáles eran las respuestas?. Ante la falta de referencias en las fuentes todo conducía a un camino tantas veces recorrido por los historiadores: el de los enigmas del pasado no resueltos cuya explicación intuimos pero que no podemos llegar a demostrar.

Investigación

Existía una vía de investigación posible que urgía seguir, pues no debe ser el historiador el que cierre las puertas que pueden conducirle a su objetivo, pues muchas se cierran ya antes de poder ser abiertas. Era preciso contactar con aquéllos que vieron la obra por última vez, en 1982, antes de que desapareciese para siempre. De este modo se descubrió que en 1983, el Museo Sorolla de Madrid había recibido una carta de la Diputación Provincial de Pontevedra solicitando una valoración experta sobre el fresco, y su posible autoría por parte del pintor valenciano. Afortunadamente, el Museo Sorolla conservaba esta correspondencia y algunas fotos de poca calidad de la obra, incluyendo un detalle de la firma. Tras analizar la documentación, la institución respondió a la Diputación de Pontevedra rechazando que el fresco fuese de Sorolla.

Las argumentaciones esgrimidas se basaban, principalmente, en que el pintor valenciano no era un “fresquista”, y en negar la autenticidad de la firma –no por su caligrafía, sino por la proliferación de obras falsas que trataban de atribuirse al autor–. No se realizó una visita al Castillo de Soutomaior para valorar la técnica pictórica, el trazo, la aplicación del color. Una carta selló el destino de una obra. Sino era de Sorolla, el “valor” de la obra era menor, y las restauraciones que se habían efectuado ya por entonces sobre el fresco quizás habían desmerecido su aspecto original.

La presencia de una obra del “maestro” habría justificado modificaciones en la reforma programada para el Castillo de Soutomaior; una obra consideraba de escaso valor y de un autor ignoto no tendría la misma suerte. ¿Problema resuelto? El histórico desde luego, no, pues es en argumentos históricos en los que nos basamos ante la pérdida irreparable de la obra. Demostrar aquella intuición persistente de que el fresco de San Jorge había sido pintado por Joaquín Sorolla implicaba volver a repasar los indicios con una mirada, si cabe, más atenta. Observando las escasas fotos de la obra, y reflexionando acerca de la importancia que la figura de San Jorge había tenido desde el medievo, era preciso buscar otras representaciones del héroe con las que poder comparar aquel fresco desaparecido. Fue así como se localizó, en esos momentos fascinantes que la investigación histórica a menudo ofrece, una obra del siglo XV pintada por el pintor veneciano Vittore Carpaccio ¡prácticamente idéntica a la de Soutomaior!

Coincidencia

¿Cómo poder explicar semejante coincidencia? ¿Quién conocía la obra y decidió plasmarla en las paredes del castillo? Nuevas informaciones, nuevas preguntas. Siguiendo la intuición que había propiciado el hallazgo del paralelo itálico, pudo observarse en la abundante bibliografía sobre Sorolla que el pintor valenciano había participado en la bienal de Venecia de 1905. La imaginación nos llevaba hasta la iglesia de San Giorgio degli Schiavoni, donde podíamos ver a Sorolla, de pie, observando el fresco ¿realizando un boceto? Quizás...

Por otra parte, la obra de Carpaccio parece haberse revalorizado extraordinariamente en la Europa de finales del siglo XIX e inicios del XX, gozado de gran difusión y siendo copiada por diferentes autores. Teníamos ahora una obra ubicada en el castillo, en el que sabíamos que Sorolla había pernoctado en diciembre del año 1910, y que representaba una escena pintada por un autor veneciano del siglo XV ¿era suficiente para demostrar la autoría de Sorolla? Para un historiador, obviamente no. Faltaba todavía esa prueba definitiva, ese dato concluyente e irrefutable que permitiese vincular de forma categórica obra y autor. Y la fortuna acudió entonces en apoyo de esta causa.

Siguiendo indicaciones de Blanca Pons Sorolla, máxima experta en la obra del pintor valenciano, y de María Teresa Jiménez Landi, documentalista del Museo Sorolla, la investigación se trasladó hasta Valencia, al Museo Benlliure. Mariano Benlliure, el famoso escultor, había sido un gran amigo de Joaquín Sorolla, y también del matrimonio Lluria. Su sobrino, “Peppino” Benlliure, era discípulo del pintor valenciano, y le había acompañado en alguno de sus viajes.

El pensamiento negativo estaba como siempre presente, y sobrevolaba aquella frase fruto de tantas experiencias infructuosas: “seguro que no habrá nada, pero hay que intentarlo”. Pero en esta ocasión, la fortuna estaba de parte de la historia: una carta de diciembre de 1910, escrita por Peppino a su madre desveló el misterio, y aportó la prueba definitiva que permitía concluir este periplo en el pasado de la forma más satisfactoria, demostrando, una vez más, que el historiador obstinado es el historiador afortunado: “ayudé a pintar a Sorolla un fresco en el Castillo de Soutomaior...”.

*Historiador