Las 'Kellys' no pueden más

La portavoz de la entidad, Yolanda García, explica que "subimos las fotos para demostrar que con la cantidad de habitaciones que llevamos es imposible llegar», sobre todo "cuando nos encontramos estos escenarios». Pese a que estas imágenes puedan parecer excepcionales, García sostiene que "es mucho más habitual de lo que la gente cree. Podríamos escribir un libro contando lo que hemos visto en las habitaciones".

El colectivo no esperaba que la denuncia en Twitter "tendría tanta repercusión", ya que "fue fruto del cabreo del momento". No obstante, se alegran de que se haya viralizado ya que "nos gustaría que sirviera para demostrar que no podemos limpiar entre 23 y 25 habitaciones en menos de 6 horas, y menos si las encontramos en estas condiciones».

A todo esto cabe sumar "los protocolos anticovid que debemos cumplir, pero ¿cómo debemos cumplirlos si la carga de trabajo es la misma que antes de la pandemia y encima encontramos este tipo de situaciones», insiste Yolanda García.

La portavoz de la Asociación de 'Kellys de Benidorm también insiste en que precisamente estas imágenes "son de un hotel de cuatro estrellas", pero que "pasa en todo tipo de alojamientos turísticos». "Nos sentimos indignadas por los turistas que se comportan de esta forma tan incívica».

Pero al margen de que algunos clientes no valoren el trabajo de este colectivo, la denuncia de las 'Kellys' se centra en que "no podemos seguir con las carga de trabajo que supone dejar una habitación limpia, muchas al cabo de la jornada laboral, y cumplir con los protocolos covid», por ello exigen que "se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Porque, "¿dónde se quedan los sellos de calidad y la prevención del covid para las camareras de piso en este tipo de habitaciones? La única diferencia entre antes de la pandemia y ahora es que llevamos mascarilla, pero nos enfrentamos a situaciones como recoger cubrebocas del suelo y todo tipo de suciedad".

García, asimismo, hace hincapié en que "Benidorm está como en 2019, a tope, y tanto turistas como empresarios se han olvidado de la pandemia", mientras "nosotras seguimos expuestas".

Antes de la crisis sanitaria ya "teníamos previsto convocar la comisión paritaria del convenio colectivo, pero la pandemia lo paralizó todo. En junio también hablamos con la consellera de Trabajo para pedirle participar en la mesa por el diálogo social de turismo, porque necesitamos estas ahí y que se corrijan estas cosas". Por ello, ahora el colectivo tiene previsto retomar las movilizaciones, incluida una concentración el Día del Turismo, el 27 de septiembre.

Yolanda García asegura que "hay hoteles con nueve bajas en un mes. ¿Nadie se plantea por qué?". Desde UGT, Manuel Ramón Cebrián no solo muestra su apoyo al colectivo, sino que da a conocer que "esta misma semana hemos presentado cinco denuncias a Inspección de Trabajo". El problema, según insiste "es que no están funcionando como deberían".

Fuentes de Hosbec se han negado a valorar esta situación pero aseguran que la "gran mayoría de clientes son educados y correctos".