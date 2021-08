La Alcaldesa acaba con los toros en Gijón: "Cada vez son más las voces en contra"

La última feria, concluida el domingo, se celebró en formato reducido por las restricciones que implica la pandemia. Solo tres corridas en lugar de las seis habituales y exigidas en el contrato de concesión. Adecuar esa fórmula planteada por Zúñiga para evitar otro año más en blanco en El Bibio motivó que la maquinaria municipal y de festejos se pusiera a trabajar para encontrarle encaje legal. El esfuerzo en común permitió anunciar los carteles de una cita por la que pasaron alrededor de 10.000 personas en los tres días, según explicó el empresario. Todo apuntaba a que se le concedería la prórroga para organizar la feria de 2022, y a partir de ahí el futuro de los toros se acabaría en Gijón con el gobierno local actual. Pero todo se precipitó en la noche del martes.

Las redes sociales, foros y chats privados se convirtieron en un hervidero al ver los descubrir el nombre de tres toros lidiados en El Bibio. Un “Feminista” y los dos “Nigerianos” dieron la puntilla a la feria de Begoña al percibirse como una afrenta. “Se han cruzado dos líneas muy importantes que no podemos obviar. Una ciudad que cree en la igualdad entre hombres y mujeres, que cree en la integración no puede permitir este tipo de cosas”, valoró Ana González, que criticó, además, que se utilizase el espectáculo “para desplegar una ideología contraria a los derechos humanos; por ahí no podemos pasar”.

La decisión de Ana González supuso un mazazo para el empresario taurino, que recibió la noticia “con profunda tristeza e indignación por la falta de rigor y desconocimiento demostrados por la Alcaldesa”. “Pretender que el nombre de un toro suponga denigrar a un ser humano es desconocer los valores de la tauromaquia y de nuestras raíces como Bien de Interés Cultural. Cuando un ganadero bautiza con un nombre a su becerro lo hace con la finalidad de ensalzarlo, ya que el animal tiene como fin máximo y absoluto el indulto”, apunta Zúñiga. Y añade: “Cumplir los reglamentos nunca puede tener efectos negativos para el cumplidor. Ninguna intervención, directa o indirecta, de esta empresa ha tenido que ver con el nombre de las reses que se lidiaron en esta feria, ni históricamente en ninguna de las anteriores”.

Ana González, además, utilizó por su parte otro argumento para dejar claro que no se trataba de una decisión personal, sino amparada en el 32º congreso autonómico de la Federación Socialista Asturiana. “El PSOE, en sus resoluciones de partido lleva que no haya corridas de toros. Como teníamos esta concesión, creíamos que debíamos haberla agotado. Era nuestro planteamiento para luego no seguir más. Esto lo ha adelantado, porque hemos visto que se juega con demasiadas cosas demasiado importantes”, verbalizó. Pese a esa determinación, Zúñiga no pierde la esperanza de que se reconduzca la situación y presentará la solicitud de la prórroga. “Los toros son del pueblo, y como la Alcaldesa ha dicho hace apenas unas horas antes, el que quiera es libre de poder acudir a verlos año a año. Rectificar es de sabios”, solicita el empresario.

"Los toros llevan el nombre de su madre", dice el ganadero