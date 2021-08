La Xunta pide a los jóvenes no entrar en bares al generar aún tres de cada cuatro contagios

En la orden en que la Xunta reduce aforos, ahora que todos pueden entrar en los locales de hostelería, y que entra en vigor hoy, el Sergas aconseja a quienes no tienen la pauta de vacunación completa o no han pasado la enfermedad que se abstengan de comer o beber dentro de una cafetería o un restaurante. La gran mayoría son jóvenes. La excepción, sí te has hecho una prueba PCR o de antígenos que haya dado negativa.

Las nuevas restricciones están vigentes desde hoy, pero mañana se vuelve a reunir el Comité Clínico y en función de la situación epidemiológica puede haber cambios, sobre todo en el listado de concellos más o menos afectados. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, dará una rueda de prensa esa mismo día.

También se espera el auto del TSXG, en el que el alto tribunal ha de justificar por qué no permite que los camareros pidan el pase COVID a los clientes. La Xunta no pidió el aval judicial en principio, y así durante tres semanas se exigía, porque entendía que tenía “el amparo legal” de su recién reformada Lei de Saúde. Lo más probable, según un auto anterior, en el que dejó sin vigencia el certificado COVID para la hostelería, es que el TSXG entiende que afecta a derechos fundamentales como el de la intimidad al implicar la necesidad de mostrar datos “considerados de carácter sensible”.

¿Y cómo son las nuevas restricciones que entran en vigor hoy? En los concellos de máximo riesgo, ahora ninguno tras la bajada de O Grove, habrá que cerrar el interior de bares y restaurantes. En los concellos de nivel alto, un total de 55, entre ellos, las ciudades de Vigo, Pontevedra, A Coruña, Ferrol y Lugo, los aforos de los interiores de la hostelería, que este fin de semana eran del 50%, quedarán reducidos de nuevo al 30%.

El sector del ocio nocturno es otro de los afectados. Hasta ahora tenían un aforo del 50 % del interior de los locales en los concellos en nivel medio y medio-bajo (258 municipios, en estos momentos) y de hasta el cien por cien de la capacidad de las terrazas. Desde hoy tienen que conformarse con el 30 % dentro y el 50 % al aire libre, esto último solo en el nivel medio.

En la orden en que se fijan las nuevas limitaciones, la Xunta las justifica para mantener la tendencia a la baja de la infección. Expone una cascada de datos para defender las restricciones.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, reclamó ayer “un plan de de apoyo y ayudas a la hostelería” , pues el sector se encuentra “en una situación de enormes dificultades económicas y no puede permitirse perder las posibilidades que da el verano”.

Gonzalo Caballero aseguró que la hostelería “necesita” un gobierno “que les dé seguridad jurídica, ayudas económicas y un plan de futuro para afrontar un verano que es muy importante para su reactivación”.

El líder de los socialistas lamentó que Galicia tenga un “Gobierno de chapuza, que se saltó los derechos fundamentales de la ciudadanía sin pedir autorización judicial”.

A su vez, el diputado nacionalista Luís Bará exigió “abrir el Parlamento para que comparezca Feijóo ante el proceder chapucero y oscurantista del Gobierno” . También pide depurar responsabilidades en la Consellería de Sanidade y Vicepresidencia por el “fiasco de no haber solicitado la autorización judicial para una medida restrictiva de derechos fundamentales, que ahora es reprendida por el TSXG”.

El vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda respondió: “Nuestra obligación es intentar compatibilizar la seguridad sanitaria con la vida económica”. Y añadió: “Que no quepa ninguna duda,”, que cuando se puedan relajar las limitaciones, se hará.

Los hosteleros de A Coruña recurren y Pontevedra lo estudia

Los hosteleros de A Coruña llevarán a la Justicia las nuevas restricciones de aforo, y los de Pontevedra se lo piensan, pero lo más probable es que sigan su camino, adelantó ayer a este periódico su presidente César Ballesteros. Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, anunció que, en las próximas horas, presentarán un recurso ante el Tribunal de Xustiza de Galicia, para solicitar que “decaigan todas las restricciones” impuestas por la Xunta a su sector, que, a partir de hoy son más restrictivas que las que tenían la semana pasada, toda vez que la obligación de mostrar el certificado COVID para consumir en el interior carece de aval jurídico. Los hosteleros no están de acuerdo con estas medidas y solicitan que decaigan y se les “permita trabajar”, es por ello por lo que abogan por el “modelo Madrid”, en el que la hostelería no dejó de funcionar desde la cuarta ola. El recurso solicita que las restricciones de la Xunta se suspendan de forma “cautelarísima”, para no ocasionar más daño al sector y contempla que, en caso de que no se puedan revertir todas las limitaciones, por lo menos se tenga en cuenta su petición de poder abrir las terrazas al 100% de su capacidad. “Nos están estrangulando y señalando, como si fuésemos los culpables de la pandemia”, comenta Cañete, que considera que debería haber una solución estatal para el sector.