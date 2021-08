Cuelgan en sus redes sociales los últimos estudios sobre la pandemia, actualizan los datos y los presentan de manera esquemática y muy visual, los explican, si hace falta, abriendo hilos de Twitter y contestan directamente a las preguntas de las personas con dudas sobre vacunas, efectos COVID, plazos, test de antígenos, inmunidad... Estos expertos en distintas áreas de conocimiento, desde Neurociencia, Química, Enfermería o Pediatría hasta Magisterio o Ingeniería Biomédica podrían presentarse, tranquilamente, como los ‘influencers’ de la pandemia.

Tienen miles de seguidores, pendientes día a día de sus datos y explicaciones. Los ‘followers’ interactúan con estos profesionales que comparten generosamente su conocimiento. Sus muros son como una especie de luz entre tantos comentarios inapropiados en redes, tanto por parte de negacionistas, como informaciones y reflexiones no del todo correctas o dudosamente fundamentadas.

Miguel Ángel Reinoso (@mianrey en Twitter) alcanzó los 100.000 seguidores con sus “Datos diarios COVID-19/Estadísticas y noticias de la pandemia”. Aporta diariamente datos de incidencia, nuevos contagios, desglosados por comunidades... con muchos emoticonos, que hacen más atractivas sus publicaciones. Este vallisoletano es árbitro de fútbol y maestro de Primaria. Su afición por las matemáticas lo llevó a realizar cálculos que le permitían, sobre todo al principio de la pandemia, predecir las bajadas de las curvas tras las olas de la pandemia.

🇪🇸 DATOS COVID-19 ESPAÑA



🔵 17.192 CASOS NUEVOS PDIA

👉🏻 (12.028 sáb. + 5.164 dom.)



📉 Las CCAA notifican 5.877 positivos menos que el fin de semana pasado [-25,48% 🟢]



⚠️ —> 😷 + 🔛 + 🧼 + 🌬 pic.twitter.com/8kaw5taC2w — Miguel Ángel Reinoso (@mianrey) 15 de agosto de 2021

“Tengo miedo a vacunarme porque dicen que te altera el ADN”, un ejemplo de reflexión lanzada en redes. Y @EnfrmraSaturada, que supera los 177.000 seguidores en Twitter, contestó: “¿Sabes lo que sí altera el ADN? Tomar el sol y no veo tantas dudas en el paseo marítimo”. Resolver dudas y desmontar ideas incorrectas es una de las funciones clave de este perfil de líderes en la red. En esta cuenta, de Héctor Castiñeira, se encuentra mucha información sobre las vacunas, plazos, duración de la protección, etc.

🗓 ⏱ ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la vacuna contra la covid19?



🔝La protección más elevada llega:



💉Pfizer: 7 días después de 2ªdosis

💉Moderna: 14 días después 2ªdosis

💉AstraZeneca: 28 días después 2ªdosis

💉Janssen: 14 días después única dosis — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) 7 de agosto de 2021

Deborah García Bello (@deborahciencia), investigadora y divulgadora científica, también se ha volcado en los últimos meses en la explicación de temas vinculados al COVID. Muchas de ellas son fundamentales para entender ciertos datos o incluso afirmaciones que desmontan reflexiones o sentencias que no son del todo correctas y que pueden llevar a engaño. Por ejemplo: “¿Por qué la mayoría de los hospitalizados están vacunados?”. “Por las matemáticas”, una de sus últimas publicaciones, con un hilo para explicarlo: “La realidad es que, si la mayoría no estuviéramos vacunados, el número de muertes y hospitalizaciones actuales se multiplicaría hasta por 10”. Federico Martinón (@fedemartinon), pediatra e investigador, también hace una labor diaria de actualización de datos e informes y desmiente reflexiones que no son ciertas. “Las vacunas funcionan y funcionan muy bien. No tenemos todavía marcadores inmunológicos que nos digan si y en qué momento una tercera dosis sería necesaria”.

¿Por qué la mayoría de hospitalizados están vacunados?

Por las matemáticas.

Hilo 👇🏻 pic.twitter.com/KWtj1Pblmf — Deborah García Bello (@deborahciencia) 9 de agosto de 2021

En Galicia, Valladolid o Texas

Por su parte, Daniel González-Peña es ingeniero bioinformático y profesor en la Universidade de Vigo. En Twitter es @lipido y ofrece cada día datos sobre la pandemia bajo el epígrafe o hashtag: #SemaforoCOVIDGalicia.

El último informe colgado por la investigadora Sonia Villapol gallega (Bretoña-Lugo), que trabaja en el Medical Center de Houston (Texas) y acaba de estar en Galicia de vacaciones, tiene miles de ‘likes’. Es el último estudio sobre COVID persistente. @svillapol es una prestigiosa neurocientífica en el ámbito internacional, investigadora principal y profesora en el Center for Neuroregeneration del Methodist Hospital Research Institute. Es que Villapol es una persona clave en la investigación de este virus, a través del Equipo de Investigación Internacional de COVID-19 (COV-irt.org) del que forma parte, que analiza cómo afecta el coronavirus en neurología. “Siempre se ha dicho que no hay problema con los niños y niñas si se contagian de COVID: bien, esto no es cierto. La probabilidad de enfermar gravemente en niños es menor comparado con una persona mayor, pero esto no significa que sea nula. Hay que protegerlos”, explica Villapol en su muro. Todos ellos y ellas aportan luz en redes con sus conocimientos desde el inicio de la pandemia.

“Es muy difícil luchar contra las voces que desinforman” Débora García - Química y divulgadora

“Creo que por mi formación científica puedo dar un poco de luz. A través de las redes sociales la información es más directa, sin tanta profundidad como en un artículo, por ejemplo. Pero sí que son muy interesantes los hilos en Twitter o los post en Instagram”, expresa Deborah García, que se dedica a la divulgación científica en varios medios de comunicación, conferencias, libros y redes sociales. Tiene miles de seguidores: 54.000 en Twitter, casi 100.000 en Instagram. Recibe tantos comentarios y preguntas que le es muy difícil contestar a todo. El papel de expertos/as como ella en redes es fundamental para desmontar bulos pero asegura que es “muy difícil luchar contra los que desinforman”.

“Cuelgo los últimos estudios y abro hilos para explicarlos” Sonia Villapol - Experta en neurocirugía

“En Twitter me gusta colgar los estudios. Hablo de lo que sé, de la investigación que hacemos en nuestro laboratorio, como esta última sobre COVID persistente. Siempre hay negacionistas o comentarios inapropiados, pero no les hago caso. Tengo seguidores en inglés, por mi trabajo en Texas, pero también de España, claro, México o Argentina”, expresa Sonia Villapol, científica gallega que trabaja en Houston. “Hubo mucha demanda de información desde el inicio. Cuando quiero explicar algo abro un hilo. Lo hago cuando hay algo que resaltar. Creo que nuestro trabajo, de científicos/as en este caso, es muy interesante para explicar la pandemia”, añade.

“Se viraliza antes una noticia falsa que la información real” Héctor Castiñeira - Enfermero de Lugo autor de la cuenta: Enfermera Saturada

Enfermera Saturada es el perfil creado y gestionado por Héctor Castiñeira, enfermero de Lugo, de 38 años, que en la actualidad trabaja en el Servicio Madrileño de Salud, tras años de carrera laboral en el HULA. “En estos momentos gran parte de mi contenido de divulgación en redes gira en torno a la vacunación pero es por un tema de interés general, porque esa información es la que demanda ahora mismo buena parte de la población. Hace un año el contenido era principalmente sobre cómo se contagia el coronavirus o sobre desinfección”, expresa Castiñeira.

Con más de 177.000 seguidores, asegura que recibe más preguntas de las que puede responder, evidentemente. “Me da mucha pena no poder contestar todas las dudas que me llegan en forma de mensaje privado o mail, dedico unas ocho horas al día a las redes sociales y entre el hospital y las colaboraciones en medios el tiempo no me da para más. Por lo que veo, ahora mismo lo que más está preocupando es la vacunación en embarazadas y en niños”, apunta.

“Hacemos todo lo posible por desmontar bulos pero tenemos la sensación de que siempre vamos un paso por detrás. Se viraliza antes y más rápido una noticia falsa o un bulo de salud que la información real. Nos llegan cada día vídeos falsos, información manipulada y opiniones sin base científica que circulan por WhatsApp y los desmontamos con ciencia”, describe. Y añade: “Diariamente recibo insultos y amenazas de todo tipo por parte de cuentas negacionistas en redes sociales. Pero no solo yo, muchos otros compañeros divulgadores que se dedican a dar información de salud sobre el coronavirus”. “He tratado la vía del diálogo pero en la gran mayoría de los casos es inútil, así que directamente los ignoro”.

“Necesitaría dos vidas para contestar todas las preguntas” Federico Martinón - Pediatra y experto en vacunación

La opinión del doctor Federico Martinón, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital de Santiago (CHUS), @fedemartinon en Twitter, es muy valiosa, al tratarse de uno de los mayores expertos en vacunación, que ha seguido paso a paso esta pandemia. “El camino único e inequívoco es la vacunación de todo el mundo, en todas partes, no solo en los países con más medios”, apunta Martinón en Twitter.

Sobre la 3a dosis: Lo + urgente es que reciba la primera dosis toda la población vulnerable, independientemente de donde esté. Lo siguiente más urgente es que se completen la pauta vacunal en la población más vulnerable independientemente de donde esté. Y a partir d ese momento👇 — Federico Martinón-Torres (@fedemartinon) 10 de agosto de 2021

“Yo pienso que es una suerte ser profesional sanitario, y más en una situación como la que vivimos, por la capacidad que tienes para entender la información. Y el desconocimiento es lo que más miedo genera ante algo así”, cuenta a este periódico Martinón. “Tenemos la responsabilidad de educar e informar. A veces, solo acompañando e informando, podemos ayudar mucho. En mi área, como investigador en vacunas e infecciones, la responsabilidad es mayor. Trato de compatibilizarlo con otras facetas, como la divulgación en medios de comunicación y en redes sociales”, cuenta Martinón. Le gusta ayudar, contestar dudas: “siento que es mi obligación y lo hago contento”. ¿Recibe muchas preguntas y dudas por parte de los seguidores? “Muchísimas, por múltiples vías: correos, redes... Necesitaría dos vidas para cubrir toda la demanda que tengo en este momento entre dudas y entrevistas”, indica.

Destaca también su labor en el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde Santiago, en el que participan profesionales de todo el mundo, con información y vídeos en seis idiomas: un espacio en el que la gente identifica fuentes fiables. (WHO Collaborating Centre for Vaccine Safety-Hospital Clínico Universitario de Santiago).