Y tras la quinta ola... ¿habrá una sexta?

Hace ya días que la quinta ola tomó rumbo descendente, con disminución de casos activos, aunque las autoridades sanitarias alertaron de la necesidad de ser muy precavidos/as en estas fechas centrales de agosto, con numerosas festividades y celebraciones estivales en la comunidad gallega. Y la presión hospitalaria todavía no permite relajarse. Es evidente que el incremento de interacciones en verano disparó el número de nuevos positivos pese a todas las medidas de seguridad e higiene en vigor. ¿Y qué pasará en otoño? ¿Tendrá efectos el inicio de curso, con parte de la población (precisamente niños y adolescentes) todavía sin vacunar, en la curva de contagios?

Sin salir todavía de la quinta ola, mucha gente se pregunta si habrá una sexta. ¿O será la quinta la última? Sin poder asegurarlo todavía a estas alturas, expertos indican que es muy probable que sí exista una sexta ola. Cuentan que será más corta y menos virulenta. Todo ello si no aparecen nuevas mutaciones del virus. Y dependiendo también del nivel de vacunación alcanzado.

“A la pandemia le queda bastante tiempo; ni siquiera estamos en la fase de transición” Federico Martinón - Pediatra y experto en vacunas

No obstante, el pediatra y experto en vacunación Federico Martinón expresaba que no podremos estar tranquilos “hasta que se vacune la población en todos los países”. Es que pueden surgir variantes del virus que actúen con fuerza, como ocurrió y ocurre con la delta.

“No podremos dar por controlada la pandemia hasta proteger a toda la población mundial y eso aún está lejano” Juan Gestal - Medicina preventiva

Primera pregunta: ¿cuándo finalizará esta quinta ola? “Desde el pasado 28 de julio, cuando se alcanzó el pico, la ola está descendiendo en Galicia lentamente aunque puede haber zonas en donde aún no se alcanzó el pico. Posiblemente a finales de este mes y principios de septiembre finalice esta quinta ola”, expresa Juan Gestal, experto en Medicina Preventiva y Salud Pública.

De existir esa sexta ola la población más joven, los niños/as, estarán en el foco. “Dado que todavía hay muchas personas, en especial jóvenes y niños sin vacunar, y con la variante delta pueden también infectarse y transmitir los vacunados, en septiembre empieza el curso, regresan los que se han ido de vacaciones y llega el otoño, todos ellos son factores que favorecen la transmisión. Y sí es posible que pueda producirse otra ola. En este momento es muy preocupante la importante afectación de los niños menores de 11 años de edad, en los que todavía no han finalizado los ensayos con las vacunas”, expresa Gestal.

“Va a depender de si llegan o no nuevas variantes del virus, como ocurrió con la delta” África González - Inmunóloga

Para África González, inmunóloga, el virus “va a seguir estando entre nosotros: la sexta ola va a depender de si llegan o no nuevas variantes, por lo que se debe hacer un control exhaustivo de las variantes que van circulando a nivel global”. “Una ventaja del sistema inmunitario es que una vez que ha visto al virus (por pasar la enfermedad o la vacunación o ambas) y genera memoria, le es más fácil reconocerlo posteriormente, aunque sea una variante diferente; por esto es importante vacunar cuanto antes al mayor número posible de personas. Podrá haber contagios, pero lo importante es que la enfermedad que produzca sea leve o asintomática al estar la mayor parte de la población vacunada”, expresa esta experta.

Para Federico Martinón, pediatra y experto en vacunación: “lo normal es que siga habiendo olas”. “Cada vez serán de menor intensidad, a medida que la población esté protegida, a través de la vacunación o tras haber pasado la infección natural... El factor determinante va a ser la propia evolución del virus y que en un momento determinado el virus se vuelva o sea capaz de evadir la respuesta inmune o la inducida por la infección natural de la vacunación”, describe este experto.

“El virus estará tiempo entre nosotros; el reto es que las personas no mueran ni enfermen”

En ese escenario se podrán producir reinfecciones. Si se dan de forma significativa la intensidad de las olas puede incrementarse. Pero, incluso en ese caso, según explica Martinón, no va a ser nunca una situación de volver a empezar. “El virus puede seguir evolucionando pero una persona que ya está vacunada, aunque pueda necesitar en un momento determinado una dosis adicional de refuerzo o de nueva variante, no es como si partiese de cero. La estimulación del sistema inmune que producen las vacunas es muy potente. Pero sí, lo normal es que siga habiendo olas de menor intensidad”, describe Martinón, que apunta que la actual, la quinta, “es, entre comillas, la mejor de todas hasta la fecha gracias a la vacunación”. “Aunque la tasa de incidencia de infecciones ha sido muy elevada, en hospitalizaciones y en mortalidad no tiene nada que ver con las anteriores”, indica.

¿Más de 2 años de pandemia?

“La pandemia aún durará más, pues no podremos darla por controlada hasta que toda la población a nivel mundial esté protegida y deje de circular el virus y eso aún está lejano”, apunta Gestal. Para González: “el virus se mantendrá entre nosotros, lo más seguro; lo importante es que las personas no enfermen de forma grave o mueran por COVID”.

“Lo ideal sería erradicarlo pero para esto la actuación tendría que ser global y hay países con muy poca gente vacunada y con un virus de transmisión respiratoria es muy difícil. Es posible que pueda quedar con un virus leve que produzca un catarro común como los que producen otros coronavirus. Este sería un escenario que es posible, pero tal vez no a muy corto plazo”, describe África González.

“Sí que llegaremos”, asegura Martinón. “No olvidemos que esta pandemia no terminará hasta que se resuelva el problema en todo el mundo, no solo en los países más avanzados. Lo he repetido en muchas ocasiones. La pandemia nos afecta a todos y no entiende de barreras ni límites. Pueden surgir nuevas variantes del virus en otros lugares. A esta pandemia le queda bastante tiempo, ni siquiera creo que estemos en una fase de transición. En unos 50 o 60 países están en el 1% de población vacunada”, explica Martinón. “Hemos logrado contener el impacto de la mortalidad, ahora estamos en el control de la transmisión a través de la vacuna. Pero muchos países no han superado todavía la primera fase y siguen con elevada mortalidad de mayores y vulnerables”, concluye el doctor Martinón.

“Se presenta un inicio de curso problemático”

“A lo largo de toda la pandemia, hasta esta quinta ola, los niños y jóvenes no se vieron especialmente afectados ni jugaron un papel importante en la transmisión. Pero esto cambió en esta ola”, expresa Juan Gestal, reflexionando sobre si será posible que los adolescentes entre 12 y 16 años estén vacunados para el inicio del curso escolar. De momento, la Administración autonómica ha dicho que dependerá de si tienen vacunas suficientes para cubrir ese tramo de edad. “Cuando se inicie el curso escolar, si se mantienen las condiciones actuales, es posible que las escuelas sean focos de transmisión del virus, de ahí la importancia de tener a los escolares de 12 y más años vacunados. En Galicia vamos retrasados en esto con respecto a otras comunidades autónomas”, describe el experto en Medicina Preventiva. “Después está la transmisión del virus en los menores de 11 años, que ocupan el cuarto lugar en cuanto a incidencia acumulada por grupos de edad, y que de momento no se pueden vacunar. Se presenta un inicio de curso problemático”, apunta Gestal.

“No se puede bajar la guardia en coles e institutos”

Los jóvenes no suelen desarrollar enfermedad grave. “Si se mantienen las medidas del curso pasado, no hay problema. Se hizo muy bien en los colegios e institutos y recordemos que no había vacuna, por lo que no creo que sea un problema el que no estén vacunados al comienzo del curso”, expresa González.

“Hay que mantener medidas como las que se implementaron, que tuvieron buen resultado, saber que puede haber contagios aunque el personal docente esté vacunado, pero el escenario debería ser mucho mejor que en los cursos precedentes, pero sin bajar la guardia”, apunta África.

“Urge vacunar a los vulnerables de todos los países”

“La infección tiene consecuencias menos graves en los adolescentes. Otra cosa es su papel en la transmisión. Los adolescentes tienen un comportamiento más parecido a los adultos en esta cadena. Es necesario vacunarlos; depende de que lleguen las dosis. Habrá que seguir insistiendo en las propias medidas y en la colaboración de este grupo de edad. Creo que es más importante vacunar a los grupos vulnerables en otros países que a los adolescentes en los desarrollados”, argumenta Federico Martinón.