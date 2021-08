Gallegos de pura cepa: “Puede que sea más gallega que gente que lo cree solo por ser blanca”

Mestizos de diversos orígenes y dos generaciones comentan qué supone ser mestizo en un país donde hace décadas eran casos aislados y la imagen multicultural, un hecho insólito

“Somos negros, ¿qué de color? De color son ellos, que cambian más de color que el sol”. Con esta frase la reciente medallista olímpica gallega en Tokio Ana Peleteiro corregía a su compañero gimnasta Ray Zapata cuando se pronunciaba sobre su sentimiento como español. La atleta se expresaba con un marcado acento gallego genuino de su Ribeira natal y el dominicano nacionalizado español, con el deje canario de la isla donde creció: Lanzarote. Ambos deportistas se convertían así en un reflejo de la actual imagen de la España diversa, insólita hace décadas.

Tono, 49 años: “Llegaron a prohibirme la entrada en una sucursal”

“En los dos colegios a los que fui era el único negro; era extraño porque me miraban con recelo, ya sea por ignorancia o falta de costumbre”, manifiesta M. Antonio García Rodríguez, hijo de venezolana y emigrante gallego criado desde los tres años en Galicia, primero en Carballeda de Avia con su abuela, y desde los siete en Vigo, con su tía. A punto de cumplir los 50, este “gallego de pura cepa, ourensano de Carballeda y vigués de adopción”, como él se define, recuerda lo raro que era en la Ribadavia profunda de los años 80 ver a un niño mulato. “De pequeño mi mejor amigo de la aldea era rubio de ojos azules y cuando íbamos con su familia la gente miraba a sus padres de manera rara como preguntándose cuál de los dos había cometido un error”, dice entre risas.

Más allá de esa anécdota, sí recuerda haberse sentido discriminado por el color de su piel. “Un día llegaron a prohibirme entrar en una sucursal de un banco y al acceder a muchos sitios era como un sospechoso habitual”, comenta al tiempo que indica que actualmente las cosas han cambiado mucho para mejor debido a la llegada de emigrantes de diversos orígenes y a la adopción internacional. “Por suerte nuestros hijos ya crecen en el colegio con niños negros o asiáticos y las nuevas generaciones no tienen ese freno de mano echado”, dice.

Con el gallego del interior de Ourense como lengua materna, Antonio García reconoce que antes su físico no encajaba para la gente con el idioma en que se expresaba y generaba asombro. “Una vez en Fisterra pedí un par de cervezas en gallego y el tío de la barra me miró como diciendo ‘tu cara no me suena con tu idioma’”, relata.

Crecer sintiéndose diverso le generó la curiosidad de plantearse preguntas sobre parte de sus orígenes. “Sabes que eres diferente y parte de tu etnia no es de aquí y te preguntas ¿cómo son los que son como yo? Sabía que mi madre era una mulata muy guapa, aunque no la conocí hasta los 35 en un viaje a Venezuela, pero indagar más sobre mi familia materna era complicado por la distancia y lo disgregados que están”.

Tono, como le siguen llamando en Carballeda, donde cualquiera que osara llamarle negro en plan despectivo tendría que vérselas con una tribu de amigos levantados en armas, se muestra crítico con el lenguaje políticamente correcto que propone expresiones como persona de color o afroamericano. “¿Cómo qué de color? ¿De qué color? Eres negro o mulato”, expresa. Sin embargo, lamenta los estragos que el clima gallego ha hecho con el tono de su piel y se queja de que ahora se quema con los rayos de sol, algo que jamás le sucedió de niño.

Kenda: “Puede que sea más gallega que gente que lo cree solo por ser blanca”

De padre ghanés y madre viguesa, Kenda Daniels Luddu Alonso nació en la ciudad olívica hace 21 años. “Soy una mezcla entre extremos. Mi padre es muy negro y mi madre muy blanca y rubia”, explica. En su etapa de educación infantil era la única mulata en la clase, hasta que en primaria llegó un niño negro adoptado y pasó a compartir con él y otra niña de origen chino la cuota de diversidad étnica. “Nunca he sufrido ningún tipo de discriminación, racismo o comentario feo fuera de lugar, al menos que yo me haya dado cuenta, ni de pequeña ni más tarde en ninguna fiesta, cuando aún se podía salir”, comenta.

Lo que sí llamaba la atención era su pelo extremadamente rizado, que ahora lleva ensortijado en trenzas africanas. “Por presión, de niña me hice un alisado, que además de estropear el pelo, no queda igual de liso que a una blanca. Mis amigas me decían que no lo hiciera porque les encanta mi pelo”, recuerda.

Aunque fue tres veces a Ghana a visitar a su familia paterna -una en 2009 cuando hizo la primera comunión, otra en 2015 y la última en 2019- reconoce que le gustaría conocer más sobre el país de origen de su padre y es una cuenta que tiene pendiente. “Para ellos soy bruní, que en su dialecto significa blanca, y aquí soy negra”, comenta. Y afirma sentirse gallega, “probablemente más que mucha gente que se lo cree simplemente por ser blanca”, a la vez que lamenta los comentarios en redes sociales que cuestionaban el auténtico origen de Ana Peleteiro tras ganar la medalla de bronce en triple salto en Tokio. “Si Ana (Peleteiro) fuera hija de una gallega y un alemán, sería galleguísima para todos. El problema está en que aún hay gente que rechaza a alguien por el color y eso me parece del siglo XVIII”, dice.

Al igual que la atleta de Ribeira, Kenda Daniels prefiere llamar a las cosas por su nombre. “Si una persona es negra, se la llama negra y si es mestiza, como yo, se la llama mestiza. Decir gente de color es algo que tenemos muy arraigado porque no queremos sonar racistas”, sostiene.

”No me llames negrita, llámame negra” es precisamente el lema con el que se dio a conocer el colectivo Afrogalegas, con el que reivindican y celebran con orgulloso sus orígenes y, huyendo de eufemismos, se ponen como meta ocupar espacios en diferentes estratos de la sociedad, incluida la representación política. “Entendemos la afrodescendencia como un término que engloba diferentes matrices, raíces, tradiciones, culturas, formas de pensar, enfoques o identidades que tienen su origen común en la tradición africana y las herencias o ascendencia que cada una recibió”, manifiestan en su página de Facebook.

Aimara: “Mis amigas lo ven como algo guay porque puedo ir a Perú”

Con la mayoría de edad recién estrenada, la viguesa Aimara Osco Abreu, de padre peruano y madre gallega, compagina sus entrenamientos y competiciones de lucha olímpica con sus estudios de Bachillerato en el Centro de Tecnificación de Pontevedra, lugar de formación en alto rendimiento para deportistas de elite. Tal vez se convierta en una de las próximas gallegas en traer una medalla y, aunque le falta recorrido, no va por mal camino: el año pasado se proclamó bronce de España en las categorías junior y cadete, y este año una lesión de hombros la apartó del podio en la competición de las tres categorías en las que puede participar: junior, sub 23 y senior. “De todos modos, cuando vaya a la universidad no sé si podré seguir entrenando como hasta ahora”, dice en el verano previo a comenzar sus estudios de segundo de bachiller.

Sus rasgos indígenas llaman la atención y provocan que los recién conocidos le pregunte al poco de entablar conversación sobre su procedencia. “No me molesta ni me siento ofendida, no es nada malo porque al fin y al cabo todos somos diferentes. Preguntan porque se dan cuenta de que no soy blanca y no les cuadra que no tenga acento de fuera. En cuanto les digo que mi padre es peruano, dicen ‘ah, claro’”, explica.

Aimara, cuyo nombre con y griega designa a una tribu indígena de Perú, se llama así por casualidad, no por los orígenes de su padre. “Mi madre vio en la televisión una chica que se llamaba así y mi padre quería ponerme Mara, así que se decantaron por Aimara”, explica.

El hecho de tener orígenes lejanos despierta la curiosidad y envidia sana en su círculo cercano. “Mis amigas lo ven como algo guay porque puedo ir a Perú”. Y ya lo ha hecho viajando en alguna ocasión a su tierra paterna. “Allí pasó más desapercibida que aquí porque soy muy morena. Hasta que hablo y ven que mi acento no es peruano”, comenta la joven, que, por supuesto se siente gallega, aunque eso “no impide que tenga orígenes en otra parte”.