Más de 480.000 gallegos y gallegas, así como los turistas que en esta época visitan alguna de estas zonas de Galicia, dejan de tener restricciones máximas y altas a partir del sábado. De los nueve concellos que estaban en el nivel máximo de limitaciones solo se queda O Grove. Baiona, Sanxenxo, Meaño, Muros, Viveiro, Burela, Foz y Monterroso abandonan la zona negra (ver gráfico). En la zona roja, con limitaciones altas, estarán a partir de este fin de semana (la actualización de concellos entra en vigor a las 00.00 horas del sábado, es decir, el viernes por la noche) 54 ayuntamientos, frente a los 62 que hay en estos momentos. Ourense y Santiago pasan de nivel alto a medio (el resto de ciudades se mantienen en el nivel alto). También se relaja la situación en municipios como Moaña, Vilanova de Arousa, A Illa, Mos, O Rosal, Boiro o A Pobra, entre otros, que pasan a restricciones medias, según la actualización de límites en concellos anunciada ayer por la Xunta.

Desciende el número de contagiados y el comité clínico que sigue la evolución de la pandemia en Galicia confirma una tendencia descendente en esta quinta ola. Son 16.471 los casos activos en la actualidad y hay 291 hospitalizados, un 8% más, (54 en UCI, lo que supone un 12% de las camas disponibles y un aumento del 24% respecto a la pasada semana), por lo que las autoridades sanitarias piden no confiarse y extremar las precauciones en los próximos días, con el puente y fechas de muchas celebraciones típicas de agosto en la comunidad gallega.

El propio conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, expresó ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité clínico que asesora a la Xunta que la mayoría de los brotes se vinculan a reuniones o fiestas privadas. “Son un peligro y están prohibidas”, indicó, recordando que solo se permiten encuentros de seis personas en interior y de diez en exterior.

Baja el ritmo de nuevos contagios, mejora la incidencia acumulada y baja la positividad en las pruebas diagnósticas. La directora xeral de Salud Pública, Carmen Durán, apuntó que la incidencia acumulada a siete días bajó un 14% y a 14 días un 13% (la incidencia está en 558 a 14 días y en 244 a siete). La tasa de positividad también bajó si bien todavía está por encima del 10% considerado de riesgo (la pasada semana era de 12,5% y ahora es del 11,6%).

Pese a los descensos, las incidencias en los grupos de menor edad siguen siendo las más altas (entre 12 y 29 años): de estar por encima de 2.000 hace poco, ahora ya se mueven entre 1.500 y 1.600, según Durán. Apunta que la incidencia acumulada sube ligeramente en el colectivo de mayores de 70, si bien está por debajo de 200 casos por 100.000 habitantes a 14 días, muy lejos de los grupos de jóvenes. Entre los 40 y los 69 se mantiene estable. Además de la caída diaria de la transmisión de un 1,4%, también baja el número de contagios por positivo (el número reproductivo): que está en uno (excepto en A Coruña y Ferrol, que supera la media).

La variante delta alcanza ya una circulación del 82%.

Con los datos de ayer, se mantiene el descenso por quinta jornada consecutiva, hasta los 16.471 casos activos. Y el ritmo de contagios sigue por debajo de mil, tras reducirse a 781. A última hora de ayer el Sergas comunicó cinco muertes.

“Decepcionados”, a la espera de que lleguen más dosis

Comesaña expresó que quedan “semanas de esfuerzo” porque el proceso de vacunación no está terminado (las actuales restricciones se mantienen al menos hasta el 21 de agosto). Apuntó no poder estar “satisfechos” con 291 personas ingresadas. Están “decepcionados”, a la espera de que lleguen más vacunas (descartan parte de los 3,4 millones que apunta el Gobierno). Aseguró desconocer si las 8.700 dosis extra de Pfizer para Galicia, en compensación por la reducción de Moderna, corresponden a esa partida. Galicia pide un ajuste al no ser la que más recibió: “está entre la 3ª y la 5ª”.

Dudas sobre si los de 12 años inciarán el curso vacunados

El conselleiro de Sanidade espera que los jóvenes de 12 a 16 años puedan estar vacunados al inicio de curso, si bien dependerá de tener suficientes vacunas,según indicó ayer. Respecto a Primaria, el doctor José Luis Muíños advirtió de que los jóvenes “no están exentos de ingresar en los hospitales” y, sobre todo, de sufrir COVID-19 “persistente”, cuyo síntoma fundamental es el cansancio, que puede afectar al rendimiento escolar. Por otra parte, pidió a las personas con síntomas que contacten con el médico de familia en lugar de hacer test de antígenos.